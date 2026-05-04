https://crimea.ria.ru/20260504/za-vymogatelstvo-u-biznesmenov-dva-krymchanina-poluchili-po-4-goda-kolonii-1155718266.html

За вымогательство у бизнесменов два крымчанина получили по 4 года колонии

За вымогательство у бизнесменов два крымчанина получили по 4 года колонии - РИА Новости Крым, 04.05.2026

За вымогательство у бизнесменов два крымчанина получили по 4 года колонии

Верховный суд Крыма заменил условный срок на отбывание наказания в колонии двум мужчинам, которые требовали от предпринимателей более двух миллионов рублей... РИА Новости Крым, 04.05.2026

2026-05-04T10:56

2026-05-04T10:56

2026-05-04T10:56

верховный суд крыма

прокуратура республики крым

вымогательство

закон и право

крым

приговор

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110665/26/1106652673_0:0:2501:1407_1920x0_80_0_0_62fd628758ef6c8057a3c3b24f1e381a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма заменил условный срок на отбывание наказания в колонии двум мужчинам, которые требовали от предпринимателей более двух миллионов рублей "откатов" и права на часть имущества. Фигуранты проведут за решеткой по 4 года каждый. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.Всего мужчины получили от пострадавших более двух миллионов рублей. Их незаконная деятельность была пресечена сотрудниками органов внутренних дел.Прокуратура Феодосии не согласилась с назначенным наказанием и обжаловала приговор в апелляционном порядке, уточнили в надзорном ведомстве.Верховный суд Крыма согласился с доводами апелляционного представления, удовлетворил требования прокурора, приговорив виновным к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима."Приговор вступил в законную силу, осужденные взяты под стражу в зале суда", – добавили в сообщении.Ранее сообщалось, что двое жителей Ялты приговорены к лишению свободы за вымогательство двух миллионов рублей у знакомого. Фигуранты одолжили своему знакомому 330 тысяч рублей. Затем они вынудили его оформить договоры займа на общую сумму 900 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму рецидивист осужден за насилие над мужчинами и вымогательство В Севастополе будут судить участника банды рэкетиров За вымогательство и хищение крымчанин получил 8 лет колонии

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

верховный суд крыма, прокуратура республики крым, вымогательство, закон и право, крым, приговор