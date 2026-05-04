За вымогательство у бизнесменов два крымчанина получили по 4 года колонии
2026-05-04T10:56
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма заменил условный срок на отбывание наказания в колонии двум мужчинам, которые требовали от предпринимателей более двух миллионов рублей "откатов" и права на часть имущества. Фигуранты проведут за решеткой по 4 года каждый. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.
Суд установил, что в 2022 – 2023 годах подсудимые требовали от потерпевших, занимающихся предпринимательской деятельностью, денежные средства, права на часть имущества или на получение половины дохода от ведения предпринимательской деятельности, угрожая уничтожением имущества и распространением сведений, позорящих потерпевших.
Всего мужчины получили от пострадавших более двух миллионов рублей. Их незаконная деятельность была пресечена сотрудниками органов внутренних дел.
Прокуратура Феодосии не согласилась с назначенным наказанием и обжаловала приговор в апелляционном порядке, уточнили в надзорном ведомстве.
Верховный суд Крыма согласился с доводами апелляционного представления, удовлетворил требования прокурора, приговорив виновным к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
"Приговор вступил в законную силу, осужденные взяты под стражу в зале суда", – добавили в сообщении.
Ранее сообщалось, что двое жителей Ялты приговорены к лишению свободы за вымогательство
двух миллионов рублей у знакомого. Фигуранты одолжили своему знакомому 330 тысяч рублей. Затем они вынудили его оформить договоры займа на общую сумму 900 тысяч рублей.
