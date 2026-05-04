ВТБ поддержал строительство жилого квартала в пригороде Симферополя

ВТБ выделил средства в размере 2,4 миллиарда рублей на строительство жилого квартала "Благо" в Симферопольском районе, сообщает пресс-служба финансовой...

2026-05-04T15:37

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая — РИА Новости Крым. ВТБ выделил средства в размере 2,4 миллиарда рублей на строительство жилого квартала "Благо" в Симферопольском районе, сообщает пресс-служба финансовой организации.Банк открыл кредитную линию ООО "Специализированный застройщик "Новый Город"" (входит в ГК "Монолит").Проект "Благо" станет частью жилого округа "Просторы". В рамках застройки планируется возведение многоквартирных домов комфорт-класса с разными планировками — от студий до семейных квартир. В жилом квартале предусмотрено комплексное благоустройство территории: дворы без машин, безбарьерная среда, зоны для отдыха и занятий спортом, детские площадки, а также коммерческая инфраструктура на первых этажах. Ввод ЖК "Благо" в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2029 года.Городской округ "Просторы" в западной части Симферополя площадью 188 гектаров предусматривает строительство более 900 тысяч квадратных метров жилья. Также будет построена вся социально-бытовая инфраструктура: семь детских садов, три школы, торгово-развлекательный центр, стрит-ритейл, парк развлечений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

