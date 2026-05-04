ВСУ убили двоих жителей Херсонской области в выходные - РИА Новости Крым, 04.05.2026
ВСУ убили двоих жителей Херсонской области в выходные
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. ВСУ убили двоих мирных жителей и 11 ранили в Херсонской области в минувшие праздничные выходные. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Киевские террористы убили двух мирных жителей в праздничные выходные, 11 человек получили ранения", - написал он в своем канале в МАКС.
Так, в Алешках погиб 65-летний мужчина - боевики киевского режима обстреляли жилой сектор. Также погиб мужчина в селе Великие Копани - ВСУ направили ударный дрон на легковой гражданский автомобиль. Погибшему было 36 лет, уточнил губернатор.
В Таврийске Новокаховского городского округа от рук боевиков пострадала 83-летняя пенсионерка, сейчас она находится в Каховской ЦРБ. А в селе Наталовка Чаплинского муниципального округа в результате удара беспилотника ранена 17-летняя девушка.
В Пролетарке автомобиль, в котором находились мужчины 61-го и 62-х лет, наехал на мину. Пострадавшие госпитализированы в Скадовскую ЦРБ.
В Новой Каховке при минометном обстреле пострадали женщины 1953 и 1958 годов рождения, а в Малых Копанях из-за удара дрона по легковушке ранены женщина 1987 года рождения и мужчина 1998 года рождения, перечислил губернатор.
Также в Каирах Горностаевского муниципального округа при ударе беспилотника ранения получил 61-летний мужчина, а в селе Среднее Великолепетихского беспилотник влетел в жилой сектор - ранен 70-летний местный житель. В Новой Збурьевке удар беспилотника привел к ранению 64-летнего мужчины, уточнил он.
"Повреждены жилые дома, автомобили и объекты инфраструктуры в Брилевке, Великой Кардашинке, Великой Лепетихе, Гладковке, Горностаевке, Демидовке, Доброполье, Железном Порту, Заводовке, Ивановке, Князе-Григорьевке, Константиновке, Коробках, Новой Маячке, Новокиевке, Новонаталовке, Новофедоровке, Раденске, Скадовке, Таврийском, Юбилейном", - указал Сальдо, добавив, что ВСУ били по Алешкам, Голой Пристани, Кардашинке, Корсунке, Песчановке, Подлесному, Подстепному, Пролетаркам и Сагам.
Под ударом вражеских дронов также оказались Виноградово, Голая Пристань, Днепряны, Казачьи Лагеря, Кардашинка, Корсунка, Костогрызово, Крынки, Масловка, Нечаево, Новокиевка, Новые Лагеря, Обрывка, Песчаное, Пролетарка, Раденск, Саги и Солонцы, уточнил он.
Ранее киевский режим атаковал сельхозпредприятие в Херсонской области, погиб мужчина. Еще двое погибли и двое ранены в результате атаки вражеских БПЛА на Херсонскую область и прицельных ударов по зданию дома культуры, элеватору и легковушкам.
