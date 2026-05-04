В Таджикистане произошло землетрясение – что известно

Землетрясение магнитудой 4.8 балла произошло утром в понедельник в Таджикистане. Информация об этом размещена на сайте Европейского сейсмологического центра. РИА Новости Крым, 04.05.2026

2026-05-04T12:31

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4.8 балла произошло утром в понедельник в Таджикистане. Информация об этом размещена на сайте Европейского сейсмологического центра.По данным сейсмологов, подземный толчок зафиксирован в 05:55 по всемирному времени или в 08.55 – по московскому. Очаг залегал на глубине 90 км.При этом эпицентр расположен в 206 километрах к юго-востоку от кыргызского города Оша, с населением в 200 тысяч человек и в 74 километрах к северо-западу от таджикского поселения Мургоба с 11-тысячным населением.О разрушениях и пострадавших к этому времени не сообщается.Накануне в Черном море произошло землетрясение магнитудой 2,9. Эпицентр находился на глубине в десять километров и югу от Керчи. 28 апреля серия землетрясений с максимальной магнитудой 3,4 произошла в Турции, а днем ранее – там же с максимальной магнитудой 4,3. Самый сильный толчок также случился на востоке страны. Обошлось без жертв и разрушений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Неожиданный расклад: могут ли "проснуться" крымские вулканыЗемлетрясение в Крыму может привести к выбросу метана в море – ученыеУченый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясения

