В случае провокаций ВСУ на 9 мая ВС РФ нанесут массированный ракетный удар по Киеву
2026-05-04T20:23
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Президент России, Верховный Главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин принял решение объявить перемирие 8 и 9 мая в честь празднования Дня Победы. В случае попыток киевского режима реализовать преступные планы и сорвать празднование, Вооруженные Силы Российской Федерации нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева. Об этом сообщили в Минобороны РФ и предупредили гражданское население Киева и сотрудников иностранных диппредставительств о необходимости своевременно покинуть город.При этом в ведомстве обратили внимание на заявление, которое сделал глава киевского режима Владимир Зеленский в Ереване на саммите европейского политического сообщества и в котором содержались угрозы нанести удар по Москве 9 мая.В Минобороны России подчеркнули, что ВС РФ предпримут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий.В заявлении отмечается также, что Россия несмотря на имеющиеся у нее возможности от таких действий ранее воздерживалась по гуманитарным соображениям.
ВС РФ нанесут массированный ракетный удар по Киеву в случае срыва ВСУ праздника Дня Победы
20:23 04.05.2026 (обновлено: 20:39 04.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Президент России, Верховный Главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин принял решение объявить перемирие 8 и 9 мая в честь празднования Дня Победы. В случае попыток киевского режима реализовать преступные планы и сорвать празднование, Вооруженные Силы Российской Федерации нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева. Об этом сообщили в Минобороны РФ и предупредили гражданское население Киева и сотрудников иностранных диппредставительств о необходимости своевременно покинуть город.
"В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации В. В.Путина, 8 – 9 мая 2026 г. объявляется перемирие в честь празднования Победы Советского народа в Великой Отечественной Войне. Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру", – сказано в сообщении МО РФ.
При этом в ведомстве обратили внимание на заявление, которое сделал глава киевского режима Владимир Зеленский в Ереване на саммите европейского политического сообщества и в котором содержались угрозы нанести удар по Москве 9 мая.
В Минобороны России подчеркнули, что ВС РФ предпримут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий.
"В случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования 81- годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Вооруженные Силы Российской Федерации нанесут ответный, массированный ракетный удар по центру Киева", – заявили в военном ведомстве России.
В заявлении отмечается также, что Россия несмотря на имеющиеся у нее возможности от таких действий ранее воздерживалась по гуманитарным соображениям.
"Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город", – предупредили в Минобороны России.
