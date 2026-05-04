В случае провокаций ВСУ на 9 мая ВС РФ нанесут массированный ракетный удар по Киеву

Президент России, Верховный Главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин принял решение объявить перемирие 8 и 9 мая в честь празднования Дня Победы. В случае попыток РИА Новости Крым, 04.05.2026

2026-05-04T20:23

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Президент России, Верховный Главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин принял решение объявить перемирие 8 и 9 мая в честь празднования Дня Победы. В случае попыток киевского режима реализовать преступные планы и сорвать празднование, Вооруженные Силы Российской Федерации нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева. Об этом сообщили в Минобороны РФ и предупредили гражданское население Киева и сотрудников иностранных диппредставительств о необходимости своевременно покинуть город.При этом в ведомстве обратили внимание на заявление, которое сделал глава киевского режима Владимир Зеленский в Ереване на саммите европейского политического сообщества и в котором содержались угрозы нанести удар по Москве 9 мая.В Минобороны России подчеркнули, что ВС РФ предпримут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий.В заявлении отмечается также, что Россия несмотря на имеющиеся у нее возможности от таких действий ранее воздерживалась по гуманитарным соображениям.

