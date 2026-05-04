Рейтинг@Mail.ru
В случае провокаций ВСУ на 9 мая ВС РФ нанесут массированный ракетный удар по Киеву - РИА Новости Крым, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260504/v-sluchae-sryva-vsu-prazdnovaniya-dnya-pobedy-vs-rf-nanesut-massirovannyy-raketnyy-udar-po-kievu-1155739721.html
В случае провокаций ВСУ на 9 мая ВС РФ нанесут массированный ракетный удар по Киеву
В случае провокаций ВСУ на 9 мая ВС РФ нанесут массированный ракетный удар по Киеву - РИА Новости Крым, 04.05.2026
В случае провокаций ВСУ на 9 мая ВС РФ нанесут массированный ракетный удар по Киеву
Президент России, Верховный Главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин принял решение объявить перемирие 8 и 9 мая в честь празднования Дня Победы. В случае попыток РИА Новости Крым, 04.05.2026
2026-05-04T20:23
2026-05-04T20:39
новости
министерство обороны рф
россия
вооруженные силы россии
день победы
9 мая
всу (вооруженные силы украины)
киев
украина
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1a/1125104086_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_71e85208386579d06f320bb041907e6a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Президент России, Верховный Главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин принял решение объявить перемирие 8 и 9 мая в честь празднования Дня Победы. В случае попыток киевского режима реализовать преступные планы и сорвать празднование, Вооруженные Силы Российской Федерации нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева. Об этом сообщили в Минобороны РФ и предупредили гражданское население Киева и сотрудников иностранных диппредставительств о необходимости своевременно покинуть город.При этом в ведомстве обратили внимание на заявление, которое сделал глава киевского режима Владимир Зеленский в Ереване на саммите европейского политического сообщества и в котором содержались угрозы нанести удар по Москве 9 мая.В Минобороны России подчеркнули, что ВС РФ предпримут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий.В заявлении отмечается также, что Россия несмотря на имеющиеся у нее возможности от таких действий ранее воздерживалась по гуманитарным соображениям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
киев
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1a/1125104086_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4c809ebb833650082a4383b98db89aa7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, министерство обороны рф, россия, вооруженные силы россии, день победы, 9 мая, всу (вооруженные силы украины), киев, украина
В случае провокаций ВСУ на 9 мая ВС РФ нанесут массированный ракетный удар по Киеву

ВС РФ нанесут массированный ракетный удар по Киеву в случае срыва ВСУ праздника Дня Победы

20:23 04.05.2026 (обновлено: 20:39 04.05.2026)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСтратегические силы ВС РФ
Стратегические силы ВС РФ
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Президент России, Верховный Главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин принял решение объявить перемирие 8 и 9 мая в честь празднования Дня Победы. В случае попыток киевского режима реализовать преступные планы и сорвать празднование, Вооруженные Силы Российской Федерации нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева. Об этом сообщили в Минобороны РФ и предупредили гражданское население Киева и сотрудников иностранных диппредставительств о необходимости своевременно покинуть город.

"В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации В. В.Путина, 8 – 9 мая 2026 г. объявляется перемирие в честь празднования Победы Советского народа в Великой Отечественной Войне. Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру", – сказано в сообщении МО РФ.

При этом в ведомстве обратили внимание на заявление, которое сделал глава киевского режима Владимир Зеленский в Ереване на саммите европейского политического сообщества и в котором содержались угрозы нанести удар по Москве 9 мая.
В Минобороны России подчеркнули, что ВС РФ предпримут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий.

"В случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования 81- годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Вооруженные Силы Российской Федерации нанесут ответный, массированный ракетный удар по центру Киева", – заявили в военном ведомстве России.

В заявлении отмечается также, что Россия несмотря на имеющиеся у нее возможности от таких действий ранее воздерживалась по гуманитарным соображениям.

"Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город", – предупредили в Минобороны России.

Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
НовостиМинистерство обороны РФРоссияВооруженные силы РоссииДень Победы9 маяВСУ (Вооруженные силы Украины)КиевУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:39Когда США "дают заднюю": что показал миру конфликт вокруг Ирана
20:23В случае провокаций ВСУ на 9 мая ВС РФ нанесут массированный ракетный удар по Киеву
20:05Мошенники придумали схему обмана ветеранов перед Днем Победы
19:47Машина въехала в толпу в Лейпциге – двое погибли и 20 пострадали
19:22Ракетная атака на Арабские Эмираты – что известно
19:10Мэр Евпатории не будет участвовать в конкурсе на замещение должности
18:54Пять объектов "Нафтогаза" повреждены – на них остановлено производство
18:31Ураган прошелся по Симферополю
18:07Глава администрации Керчи подал в отставку
17:57Клещи в Крыму: оперативная обстановка на полуострове
17:40На Большой Севастопольской тропе откроют новый маршрут
17:23Россия будет развивать биоэкономику
17:08Генический округ включат в круизный маршрут Азово-Черноморского региона
16:55В микрорайоне Симферополя заменят аварийный трубопровод горячей воды – сроки
16:45В Симферополе накрыли незаконное казино – организаторов ждет суд
16:27Словакия отказалась от аварийных поставок электричества на Украину
16:16Зеленский сделал заявление о переговорах с Россией
16:08В Белгородской области погиб мужчина и ранены взрослые и ребенок
16:01В Крыму у ребенка в руках сдетонировал боеприпас - возбуждено уголовное дело
15:51ФСБ задержала жителя Севастополя с крупной партией наркотиков
Лента новостейМолния