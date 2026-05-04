https://crimea.ria.ru/20260504/v-simferopole-nakryli-nezakonnoe-kazino--organizatorov-zhdet-sud-1155732606.html

В Симферополе накрыли незаконное казино – организаторов ждет суд

В Симферополе накрыли незаконное казино – организаторов ждет суд - РИА Новости Крым, 04.05.2026

В Симферополе накрыли незаконное казино – организаторов ждет суд

Житель Йошкар-Олы и четверо его подельников предстанут перед судом за организацию и проведение азартных игр в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 04.05.2026

2026-05-04T16:45

2026-05-04T16:45

2026-05-04T16:45

новости крыма

крым

новости

происшествия

следком крыма и севастополя

мвд по республике крым

казино

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874893_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_4b03b74ef3005b00ac14c4386352866e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Житель Йошкар-Олы и четверо его подельников предстанут перед судом за организацию и проведение азартных игр в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.По данным Следствия, летом 2025 года житель Йошкар-Олы через популярный мессенджер приобрел программное обеспечение для проведения азартных игр вне игорной зоны, снял нежилое помещение на улице Киевской, установил там оборудование и распределил роли среди своих знакомых, которых привлек к нелегальному бизнесу.Преступную деятельность организованной группы пресекли во взаимодействии с оперативниками МВД по Республике Крым при силовой поддержке Росгвардии. Как уточнили в пресс-службе полиции, среди задержанных – 23-летний житель Иркутска, недавно перебравшийся на полуостров и находившийся в поиске работы, и трое молодых людей разных возрастов из Симферополя.Как сообщает пресс-служба прокуратура Крыма, доход от преступной деятельности составил 1,1 млн рублей. Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Киевский районный суд города Симферополя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В центре Симферополя "накрыли" замаскированное казиноВ Севастополе раскрыли подпольное казино под видом школы трейдингаТроих крымчан будут судить за организацию подпольных игровых залов

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, новости, происшествия, следком крыма и севастополя, мвд по республике крым, казино