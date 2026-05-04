В Севастополе в канун Дня Победы привели в порядок 130 памятников - РИА Новости Крым, 04.05.2026
В Севастополе в канун Дня Победы привели в порядок 130 памятников
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
памятники крыма
великая отечественная война
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, памятники крыма, великая отечественная война
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе в канун Дня Победы привели в порядок 130 памятников, посвященных Великой Отечественной войне. До 8 мая благоустроят оставшиеся 20 мемориалов. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Многие сами просили оставить за собой те объекты, за которыми ухаживали в прошлом году. Это правильный подход. Считаю, что каждый памятник нужно закрепить за конкретным ведомством на постоянной основе, чтобы следить за ним не только в майские праздники, а в течение всего года", – сказано в сообщении.
Всего в Севастополе более 150 таких памятников. Их распределили между органами государственной власти, муниципалитетами, силовыми структурами и общественными организациями, отметил Развожаев.
"Сейчас в порядок привели уже более 130 памятных мест. Монументы помыли, очистили, смыли граффити. Выровняли покрытие, заделали сколы с трещинами, обновили надписи, убрали прилегающую территорию. Оставшиеся объекты приведут в порядок до 8 мая. После этого Севнаследие продолжит следить за их состоянием", - сказал он.
Губернатор поручил Севнаследию доработать раздел на сайте, посвященный объектам культурного наследия времен Великой Отечественной войны: добавить фотографии и координаты. В канун Дня Победы в Севастополь приезжает много людей, они посещают памятные места, поэтому информация о каждом таком объекте должна быть полной и открытой, добавил Михаил Развожаев.
Ранее сообщалось, что в Севастополе дали старт седьмой патриотической акции "Десант Победы". В ней принимают участие 100 бойцов студотрядов, которые будут помогать ветеранам и приводить в порядок воинские памятники.
