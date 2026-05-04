https://crimea.ria.ru/20260504/v-sevastopole-v-kanun-dnya-pobedy-priveli-v-poryadok-130-pamyatnikov-1155720960.html
В Севастополе в канун Дня Победы привели в порядок 130 памятников
В Севастополе в канун Дня Победы привели в порядок 130 памятников - РИА Новости Крым, 04.05.2026
В Севастополе в канун Дня Победы привели в порядок 130 памятников
В Севастополе в канун Дня Победы привели в порядок 130 памятников, посвященных Великой Отечественной войне. До 8 мая благоустроят оставшиеся 20 мемориалов. Об... РИА Новости Крым, 04.05.2026
2026-05-04T12:17
2026-05-04T12:17
2026-05-04T12:17
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
памятники крыма
великая отечественная война
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/04/1155720326_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_adb9e878bdbb968b7efd30a352e151df.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе в канун Дня Победы привели в порядок 130 памятников, посвященных Великой Отечественной войне. До 8 мая благоустроят оставшиеся 20 мемориалов. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Михаил Развожаев.Всего в Севастополе более 150 таких памятников. Их распределили между органами государственной власти, муниципалитетами, силовыми структурами и общественными организациями, отметил Развожаев."Сейчас в порядок привели уже более 130 памятных мест. Монументы помыли, очистили, смыли граффити. Выровняли покрытие, заделали сколы с трещинами, обновили надписи, убрали прилегающую территорию. Оставшиеся объекты приведут в порядок до 8 мая. После этого Севнаследие продолжит следить за их состоянием", - сказал он.Губернатор поручил Севнаследию доработать раздел на сайте, посвященный объектам культурного наследия времен Великой Отечественной войны: добавить фотографии и координаты. В канун Дня Победы в Севастополь приезжает много людей, они посещают памятные места, поэтому информация о каждом таком объекте должна быть полной и открытой, добавил Михаил Развожаев.Ранее сообщалось, что в Севастополе дали старт седьмой патриотической акции "Десант Победы". В ней принимают участие 100 бойцов студотрядов, которые будут помогать ветеранам и приводить в порядок воинские памятники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Музей Народного ополчения может появиться в КрымуФеодосия встретила участников велопробега "Сталинград-Севастополь"Бессмертный полк прошел по Вашингтону
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/04/1155720326_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_801a624ce4e2c129ca0fe20d1977f099.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, памятники крыма, великая отечественная война
В Севастополе в канун Дня Победы привели в порядок 130 памятников
В Севастополе в канун Дня Победы привели в порядок уже 130 памятников - Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе в канун Дня Победы привели в порядок 130 памятников, посвященных Великой Отечественной войне. До 8 мая благоустроят оставшиеся 20 мемориалов. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Многие сами просили оставить за собой те объекты, за которыми ухаживали в прошлом году. Это правильный подход. Считаю, что каждый памятник нужно закрепить за конкретным ведомством на постоянной основе, чтобы следить за ним не только в майские праздники, а в течение всего года", – сказано в сообщении.
Всего в Севастополе более 150 таких памятников. Их распределили между органами государственной власти, муниципалитетами, силовыми структурами и общественными организациями, отметил Развожаев.
"Сейчас в порядок привели уже более 130 памятных мест. Монументы помыли, очистили, смыли граффити. Выровняли покрытие, заделали сколы с трещинами, обновили надписи, убрали прилегающую территорию. Оставшиеся объекты приведут в порядок до 8 мая. После этого Севнаследие продолжит следить за их состоянием", - сказал он.
Губернатор поручил Севнаследию доработать раздел на сайте, посвященный объектам культурного наследия времен Великой Отечественной войны: добавить фотографии и координаты. В канун Дня Победы в Севастополь приезжает много людей, они посещают памятные места, поэтому информация о каждом таком объекте должна быть полной и открытой, добавил Михаил Развожаев.
Ранее сообщалось, что в Севастополе дали старт седьмой патриотической акции "Десант Победы"
. В ней принимают участие 100 бойцов студотрядов, которые будут помогать ветеранам и приводить в порядок воинские памятники.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: