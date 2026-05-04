В Севастополе в канун Дня Победы привели в порядок 130 памятников

2026-05-04T12:17

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе в канун Дня Победы привели в порядок 130 памятников, посвященных Великой Отечественной войне. До 8 мая благоустроят оставшиеся 20 мемориалов. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Михаил Развожаев.Всего в Севастополе более 150 таких памятников. Их распределили между органами государственной власти, муниципалитетами, силовыми структурами и общественными организациями, отметил Развожаев."Сейчас в порядок привели уже более 130 памятных мест. Монументы помыли, очистили, смыли граффити. Выровняли покрытие, заделали сколы с трещинами, обновили надписи, убрали прилегающую территорию. Оставшиеся объекты приведут в порядок до 8 мая. После этого Севнаследие продолжит следить за их состоянием", - сказал он.Губернатор поручил Севнаследию доработать раздел на сайте, посвященный объектам культурного наследия времен Великой Отечественной войны: добавить фотографии и координаты. В канун Дня Победы в Севастополь приезжает много людей, они посещают памятные места, поэтому информация о каждом таком объекте должна быть полной и открытой, добавил Михаил Развожаев.Ранее сообщалось, что в Севастополе дали старт седьмой патриотической акции "Десант Победы". В ней принимают участие 100 бойцов студотрядов, которые будут помогать ветеранам и приводить в порядок воинские памятники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Музей Народного ополчения может появиться в КрымуФеодосия встретила участников велопробега "Сталинград-Севастополь"Бессмертный полк прошел по Вашингтону

