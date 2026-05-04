В микрорайоне Симферополя заменят аварийный трубопровод горячей воды – сроки - РИА Новости Крым, 04.05.2026
В микрорайоне Симферополя заменят аварийный трубопровод горячей воды – сроки
В микрорайоне Симферополя заменят аварийный трубопровод горячей воды – сроки
2026-05-04T16:55
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. В симферопольском микрорайоне "Крымская роза" полностью заменят аварийный участок магистрального трубопровода горячего водоснабжения. Об этом сообщили в администрации города.В мэрии отметили, что отсутствие горячего водоснабжения в многоквартирных домах микрорайона вызвано очередным порывом на магистральном трубопроводе.Работы планируют выполнить до 20 мая 2026 года.
16:55 04.05.2026
 
© Генеральный директор ГУП РК "Вода Крыма" Ремонт водовода
© Генеральный директор ГУП РК "Вода Крыма"
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. В симферопольском микрорайоне "Крымская роза" полностью заменят аварийный участок магистрального трубопровода горячего водоснабжения. Об этом сообщили в администрации города.
В мэрии отметили, что отсутствие горячего водоснабжения в многоквартирных домах микрорайона вызвано очередным порывом на магистральном трубопроводе.

"Учитывая тот факт, что данная ситуация происходит не впервые, АО "КрымТЭЦ" принято решение о полной замене (реконструкции) аварийного участка магистрального трубопровода горячего водоснабжения протяженностью 150 м", – говорится в сообщении.

Работы планируют выполнить до 20 мая 2026 года.
