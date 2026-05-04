В Крыму ввели режим повышенной готовности
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. В Крыму энергопредприятия перешли в режим повышенной готовности из-за штормовой погоды. Об этом сообщает "Крымэнерго".4 мая на полуострове действует штормовое предупреждение. В течение дня ожидаются дожди, в южных, восточных районах и в горах очень сильные. Прогнозируется усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с, порывы до 25 м/с.Как сообщалось, во второй половине ночи 4 мая в акватории Керченского пролива, побережья городского округа Анапа ожидается усиление северо-восточного ветра до 20-25 м/с. Прогнозируются волны - до 2,5-3,5 м.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Холода не напугали: как в Крыму прошли первомайские праздникиВ Севастополе ветер остановил паромПовсеместно пройдут дожди: погода в Крыму в понедельник
11:48 04.05.2026 (обновлено: 11:49 04.05.2026)