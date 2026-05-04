В Крыму потушили 35 пожаров
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. 35 техногенных пожаров потушили пожарные в Крыму за неделю, нарушители пожарной безопасности получили 24 админпротокола. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Главное управления МЧС России по Крыму.24 административных протокола специалисты МЧС составили на граждан, должностных и юрлиц за нарушение требований пожарной безопасности.Кроме того, спасатели оказали помощь 11 пострадавшим в ДТП, спасли 22 туриста в горах, обезвредили 74 единицы взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. На водных объектах происшествия не зарегистрированы.
В Крыму за неделю потушили 35 техногенных пожаров - МЧС
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. 35 техногенных пожаров потушили пожарные в Крыму за неделю, нарушители пожарной безопасности получили 24 админпротокола. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Главное управления МЧС России по Крыму.
"С 27 апреля по 3 мая на территории полуострова произошло 35 техногенных пожаров, 6 – связаны с возгоранием сухой растительности, два – лесных пожара. Добровольные пожарные команды привлекались на тушение 14 пожаров", - проинформировали в ведомстве.
24 административных протокола специалисты МЧС составили на граждан, должностных и юрлиц за нарушение требований пожарной безопасности.
Кроме того, спасатели оказали помощь 11 пострадавшим в ДТП, спасли 22 туриста в горах, обезвредили 74 единицы взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. На водных объектах происшествия не зарегистрированы.
