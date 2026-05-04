Рейтинг@Mail.ru
В Крыму потушили 35 пожаров - РИА Новости Крым, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260504/v-krymu-potushili-35-pozharov--1155715971.html
В Крыму потушили 35 пожаров
В Крыму потушили 35 пожаров - РИА Новости Крым, 04.05.2026
В Крыму потушили 35 пожаров
35 техногенных пожаров потушили пожарные в Крыму за неделю, нарушители пожарной безопасности получили 24 админпротокола. Об этом сообщили в понедельник в... РИА Новости Крым, 04.05.2026
2026-05-04T09:59
2026-05-04T09:59
крым
новости крыма
гу мчс рф по республике крым
пожар
происшествия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051049_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b2440f522c2ba78c544240d1ec711a35.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. 35 техногенных пожаров потушили пожарные в Крыму за неделю, нарушители пожарной безопасности получили 24 админпротокола. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Главное управления МЧС России по Крыму.24 административных протокола специалисты МЧС составили на граждан, должностных и юрлиц за нарушение требований пожарной безопасности.Кроме того, спасатели оказали помощь 11 пострадавшим в ДТП, спасли 22 туриста в горах, обезвредили 74 единицы взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. На водных объектах происшествия не зарегистрированы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шалость с огнем: в Крыму на пожаре спасли двух детейВ Крыму случилось более 3,5 тысяч пожаров за год23 села и почти 100 000 человек спасли от огня в Крыму за год
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051049_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_bd5fe1324f49e4278e5a432e75f503ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, гу мчс рф по республике крым, пожар, происшествия
В Крыму потушили 35 пожаров

В Крыму за неделю потушили 35 техногенных пожаров - МЧС

09:59 04.05.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. 35 техногенных пожаров потушили пожарные в Крыму за неделю, нарушители пожарной безопасности получили 24 админпротокола. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Главное управления МЧС России по Крыму.
"С 27 апреля по 3 мая на территории полуострова произошло 35 техногенных пожаров, 6 – связаны с возгоранием сухой растительности, два – лесных пожара. Добровольные пожарные команды привлекались на тушение 14 пожаров", - проинформировали в ведомстве.
24 административных протокола специалисты МЧС составили на граждан, должностных и юрлиц за нарушение требований пожарной безопасности.
Кроме того, спасатели оказали помощь 11 пострадавшим в ДТП, спасли 22 туриста в горах, обезвредили 74 единицы взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. На водных объектах происшествия не зарегистрированы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Шалость с огнем: в Крыму на пожаре спасли двух детей
В Крыму случилось более 3,5 тысяч пожаров за год
23 села и почти 100 000 человек спасли от огня в Крыму за год
 
КрымНовости КрымаГУ МЧС РФ по Республике КрымПожарПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:01Четверо детей и мать погибли на пожаре в Свердловской области
10:56За вымогательство у бизнесменов два крымчанина получили по 4 года колонии
10:45Перегруз на шесть человек - подобности ЧП с катером на Москва-реке
10:35Прокуратура взяла на контроль восстановление электроэнергии в Крыму
10:24ФСБ за два месяца задержала 150 нелегальных оружейников
10:15В Белогорском районе без света остались 10 населенных пунктов
10:08Обрушение рудника в Магаданской области: найдены тела последних четырех горняков 0:34
09:59В Крыму потушили 35 пожаров
09:54Часть Керчи и Нижнегорского района обесточены из-за аварии на линии
09:49Трехметровые волны поднимутся в Керченском проливе
09:33Смертельное шоу: монстр-трак протаранил толпу людей в Колумбии
09:18Творчество в ДНК: в Крыму работает центр креативных индустрий
09:04Крымский мост - обстановка на утро понедельника
08:50Какое место занял Крым в рейтинге регионов с самым быстрым ростом зарплат
08:31Европа наращивает ВПК: что может ей помешать вступить в конфликт с Россией
08:17На Украине прогремели взрывы – повреждены инфраструктура и энергетика
08:01Отопительный сезон завершен: как сети подготовят к следующей зиме
07:33Ночная атака на Россию - ПВО сбила 117 вражеских беспилотников
07:22В Севастополе ветер остановил паром
07:10В Крым на работу в сфере туризма зовут молодежь из других регионов России
Лента новостейМолния