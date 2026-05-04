В Крыму объявили высокую пожарную опасность

На территории Крыма с 5 по 8 мая объявили высокую пожарную опасность. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 04.05.2026

2026-05-04T22:42

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. На территории Крыма с 5 по 8 мая объявили высокую пожарную опасность. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.В МЧС напомнили, что с 1 апреля на территории всего полуострова установлен пожароопасный сезон.В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора. Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях населенных пунктов допускается только при строгом соблюдении требований пожарной безопасности, подчеркнули в МЧС.Кроме того, владельцам домов и садоводам необходимо своевременно очищать свой участок и прилегающую к нему территорию от сухой травы и горючего мусора. При этом на территориях населенных пунктов и дачных участков запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом. У каждого жилого строения должна быть емкость с водой или огнетушитель, а проезды улиц, ведущим к садовым участкам, должны быть всегда проездными, напомнили спасатели.И отметили, что лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушения и их последствий несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность.В случае чрезвычайных происшествий необходимо звонить по телефонам "101" и "112" – единый телефон пожарных и спасателей; (3652) 55-09-04 – телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым, напомнили в спасательном ведомстве.

