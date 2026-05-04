Рейтинг@Mail.ru
В Крыму объявили высокую пожарную опасность - РИА Новости Крым, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260504/v-krymu-obyavili-vysokuyu-pozharnuyu-opasnost-1155741096.html
В Крыму объявили высокую пожарную опасность
В Крыму объявили высокую пожарную опасность - РИА Новости Крым, 04.05.2026
В Крыму объявили высокую пожарную опасность
На территории Крыма с 5 по 8 мая объявили высокую пожарную опасность. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 04.05.2026
2026-05-04T22:42
2026-05-04T22:45
новости крыма
крым
погода в крыму
крымская погода
гу мчс рф по республике крым
пожарная безопасность
противопожарный режим
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1f/1148389232_0:658:960:1198_1920x0_80_0_0_25d92189458b28a007f298f7169b461c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. На территории Крыма с 5 по 8 мая объявили высокую пожарную опасность. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.В МЧС напомнили, что с 1 апреля на территории всего полуострова установлен пожароопасный сезон.В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора. Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях населенных пунктов допускается только при строгом соблюдении требований пожарной безопасности, подчеркнули в МЧС.Кроме того, владельцам домов и садоводам необходимо своевременно очищать свой участок и прилегающую к нему территорию от сухой травы и горючего мусора. При этом на территориях населенных пунктов и дачных участков запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом. У каждого жилого строения должна быть емкость с водой или огнетушитель, а проезды улиц, ведущим к садовым участкам, должны быть всегда проездными, напомнили спасатели.И отметили, что лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушения и их последствий несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность.В случае чрезвычайных происшествий необходимо звонить по телефонам "101" и "112" – единый телефон пожарных и спасателей; (3652) 55-09-04 – телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым, напомнили в спасательном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1f/1148389232_0:560:960:1280_1920x0_80_0_0_35773058e2044cca58c51917ff22acf7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, погода в крыму, крымская погода, гу мчс рф по республике крым, пожарная безопасность, противопожарный режим
В Крыму объявили высокую пожарную опасность

В Крыму объявили высокую пожарную опасность с 5 по 8 мая

22:42 04.05.2026 (обновлено: 22:45 04.05.2026)
 
© ФГБУ "Заповедный Крым"Лесной пожар в Крыму
Лесной пожар в Крыму
© ФГБУ "Заповедный Крым"
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. На территории Крыма с 5 по 8 мая объявили высокую пожарную опасность. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 05-08 мая в западных районах Крыма ожидается высокая пожарная опасность", – сказано в сообщении.
В МЧС напомнили, что с 1 апреля на территории всего полуострова установлен пожароопасный сезон.
В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора. Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях населенных пунктов допускается только при строгом соблюдении требований пожарной безопасности, подчеркнули в МЧС.
Кроме того, владельцам домов и садоводам необходимо своевременно очищать свой участок и прилегающую к нему территорию от сухой травы и горючего мусора. При этом на территориях населенных пунктов и дачных участков запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом. У каждого жилого строения должна быть емкость с водой или огнетушитель, а проезды улиц, ведущим к садовым участкам, должны быть всегда проездными, напомнили спасатели.
И отметили, что лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушения и их последствий несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность.
В случае чрезвычайных происшествий необходимо звонить по телефонам "101" и "112" – единый телефон пожарных и спасателей; (3652) 55-09-04 – телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым, напомнили в спасательном ведомстве.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости КрымаКрымПогода в КрымуКрымская погодаГУ МЧС РФ по Республике КрымПожарная безопасностьПротивопожарный режим
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Снова дожди: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 5 мая
22:42В Крыму объявили высокую пожарную опасность
22:30Шторм в Крыму и угрозы Зеленского ударить по Параду Победы: главное за день
22:07Пока получается цугцванг: чем обернется операция США по прорыву Ормуза – мнение
21:52Зеленский объявил режим тишины
21:37С соблюдением традиций и мер безопасности: как в Крыму отметят Хыдырлез
21:22Аналога в России нет: в Крыму создадут портал для взаимодействия граждан с чиновниками
21:07В Севастополе подешевели гречка и курятина
20:48Модная гастрономия: туристы едут в Крым за вином и сыром
20:39Когда США "дают заднюю": что показал миру конфликт вокруг Ирана
20:23В случае провокаций ВСУ на 9 мая ВС РФ нанесут массированный ракетный удар по Киеву
20:05Мошенники придумали схему обмана ветеранов перед Днем Победы
19:47Машина въехала в толпу в Лейпциге – двое погибли и 20 пострадали
19:22Ракетная атака на Арабские Эмираты – что известно
19:10Мэр Евпатории не будет участвовать в конкурсе на замещение должности
18:54Пять объектов "Нафтогаза" повреждены – на них остановлено производство
18:31Ураган прошелся по Симферополю
18:07Глава администрации Керчи подал в отставку
17:57Клещи в Крыму: оперативная обстановка на полуострове
Лента новостейМолния