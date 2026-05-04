https://crimea.ria.ru/20260504/v-krymu-obyavili-vysokuyu-pozharnuyu-opasnost-1155741096.html
В Крыму объявили высокую пожарную опасность
В Крыму объявили высокую пожарную опасность - РИА Новости Крым, 04.05.2026
В Крыму объявили высокую пожарную опасность
На территории Крыма с 5 по 8 мая объявили высокую пожарную опасность. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 04.05.2026
2026-05-04T22:42
2026-05-04T22:42
2026-05-04T22:45
новости крыма
крым
погода в крыму
крымская погода
гу мчс рф по республике крым
пожарная безопасность
противопожарный режим
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1f/1148389232_0:658:960:1198_1920x0_80_0_0_25d92189458b28a007f298f7169b461c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. На территории Крыма с 5 по 8 мая объявили высокую пожарную опасность. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.В МЧС напомнили, что с 1 апреля на территории всего полуострова установлен пожароопасный сезон.В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора. Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях населенных пунктов допускается только при строгом соблюдении требований пожарной безопасности, подчеркнули в МЧС.Кроме того, владельцам домов и садоводам необходимо своевременно очищать свой участок и прилегающую к нему территорию от сухой травы и горючего мусора. При этом на территориях населенных пунктов и дачных участков запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом. У каждого жилого строения должна быть емкость с водой или огнетушитель, а проезды улиц, ведущим к садовым участкам, должны быть всегда проездными, напомнили спасатели.И отметили, что лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушения и их последствий несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность.В случае чрезвычайных происшествий необходимо звонить по телефонам "101" и "112" – единый телефон пожарных и спасателей; (3652) 55-09-04 – телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым, напомнили в спасательном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1f/1148389232_0:560:960:1280_1920x0_80_0_0_35773058e2044cca58c51917ff22acf7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, крым, погода в крыму, крымская погода, гу мчс рф по республике крым, пожарная безопасность, противопожарный режим
В Крыму объявили высокую пожарную опасность
В Крыму объявили высокую пожарную опасность с 5 по 8 мая
22:42 04.05.2026 (обновлено: 22:45 04.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. На территории Крыма с 5 по 8 мая объявили высокую пожарную опасность. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 05-08 мая в западных районах Крыма ожидается высокая пожарная опасность", – сказано в сообщении.
В МЧС напомнили, что с 1 апреля на территории всего полуострова установлен пожароопасный сезон
.
В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора. Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях населенных пунктов допускается только при строгом соблюдении требований пожарной безопасности, подчеркнули в МЧС.
Кроме того, владельцам домов и садоводам необходимо своевременно очищать свой участок и прилегающую к нему территорию от сухой травы и горючего мусора. При этом на территориях населенных пунктов и дачных участков запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом. У каждого жилого строения должна быть емкость с водой или огнетушитель, а проезды улиц, ведущим к садовым участкам, должны быть всегда проездными, напомнили спасатели.
И отметили, что лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушения и их последствий несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность.
В случае чрезвычайных происшествий необходимо звонить по телефонам "101" и "112" – единый телефон пожарных и спасателей; (3652) 55-09-04 – телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым, напомнили в спасательном ведомстве.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.