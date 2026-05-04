В Крыму у ребенка в руках сдетонировал боеприпас - возбуждено уголовное дело

В Советском районе Крыма у школьника в руке сдетонировал взрывоопасный предмет, он госпитализирован. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Главного РИА Новости Крым, 04.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. В Советском районе Крыма у школьника в руке сдетонировал взрывоопасный предмет, он госпитализирован. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю.Инцидент произошел накануне днем.По поручению руководителя крымского управления Следкома Владимира Терентьева, уголовное дело возбуждено по статьям ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношение малолетнего с использованием предмета, используемого в качестве оружия) и ст.222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка боеприпасов). Прокуратура Крыма организовала проверку по факту происшествия. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению требований законодательства о профилактике правонарушений с участием детей, также правоохранители проверят содержание заброшенного здания, где произошло ЧП.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

