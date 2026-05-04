В Крыму у ребенка в руках сдетонировал боеприпас - возбуждено уголовное дело
2026-05-04T16:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. В Советском районе Крыма у школьника в руке сдетонировал взрывоопасный предмет, он госпитализирован. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю.Инцидент произошел накануне днем.По поручению руководителя крымского управления Следкома Владимира Терентьева, уголовное дело возбуждено по статьям ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношение малолетнего с использованием предмета, используемого в качестве оружия) и ст.222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка боеприпасов). Прокуратура Крыма организовала проверку по факту происшествия. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению требований законодательства о профилактике правонарушений с участием детей, также правоохранители проверят содержание заброшенного здания, где произошло ЧП.
В Крыму у 12-летнего ребенка в руке сдетонировал взрывоопасный предмет - возбуждено дело
16:01 04.05.2026 (обновлено: 16:08 04.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. В Советском районе Крыма у школьника в руке сдетонировал взрывоопасный предмет, он госпитализирован. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю.
Инцидент произошел накануне днем.
"Школьник вместе с товарищем гулял близ заброшенного здания, где обнаружили взрывоопасный предмет. После того как мальчик взял его в руки, произошла детонация. Ребенок был госпитализирован в медучреждение с травмой руки, где ему оказывается необходимая помощь", - сообщили в СК.
По поручению руководителя крымского управления Следкома Владимира Терентьева, уголовное дело возбуждено по статьям ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношение малолетнего с использованием предмета, используемого в качестве оружия) и ст.222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка боеприпасов).
"Следователями проведены все необходимые первоначальные следственные действия, в том числе на месте происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также источники нахождения в данной местности боеприпаса", - добавили в СК.
Прокуратура Крыма организовала проверку по факту происшествия. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению требований законодательства о профилактике правонарушений с участием детей, также правоохранители проверят содержание заброшенного здания, где произошло ЧП.
