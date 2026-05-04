Рейтинг@Mail.ru
В Крыму у ребенка в руках сдетонировал боеприпас - возбуждено уголовное дело - РИА Новости Крым, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260504/v-krymu--u-rebenka-v-rukakh-sdetoniroval-boepripas---vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-1155729940.html
В Крыму у ребенка в руках сдетонировал боеприпас - возбуждено уголовное дело
В Крыму у ребенка в руках сдетонировал боеприпас - возбуждено уголовное дело - РИА Новости Крым, 04.05.2026
В Крыму у ребенка в руках сдетонировал боеприпас - возбуждено уголовное дело
В Советском районе Крыма у школьника в руке сдетонировал взрывоопасный предмет, он госпитализирован. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Главного РИА Новости Крым, 04.05.2026
2026-05-04T16:01
2026-05-04T16:08
крым
срочные новости крыма
детонация
новости крыма
дети
советский район
следком крыма и севастополя
прокуратура республики крым
происшествия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0c/1147156872_0:0:3144:1770_1920x0_80_0_0_979744d226a9763d62d4cd03cc8eb32c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. В Советском районе Крыма у школьника в руке сдетонировал взрывоопасный предмет, он госпитализирован. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю.Инцидент произошел накануне днем.По поручению руководителя крымского управления Следкома Владимира Терентьева, уголовное дело возбуждено по статьям ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношение малолетнего с использованием предмета, используемого в качестве оружия) и ст.222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка боеприпасов). Прокуратура Крыма организовала проверку по факту происшествия. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению требований законодательства о профилактике правонарушений с участием детей, также правоохранители проверят содержание заброшенного здания, где произошло ЧП.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
советский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0c/1147156872_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_bb983e566890a51373e40f7138ddb3bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, срочные новости крыма, детонация, новости крыма, дети, советский район, следком крыма и севастополя, прокуратура республики крым, происшествия
В Крыму у ребенка в руках сдетонировал боеприпас - возбуждено уголовное дело

В Крыму у 12-летнего ребенка в руке сдетонировал взрывоопасный предмет - возбуждено дело

16:01 04.05.2026 (обновлено: 16:08 04.05.2026)
 
© РИА Новости . Пелагия Тихонова / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи и сотрудники полиции на месте происшествия. Архивное фото
Машина скорой помощи и сотрудники полиции на месте происшествия. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. В Советском районе Крыма у школьника в руке сдетонировал взрывоопасный предмет, он госпитализирован. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю.
Инцидент произошел накануне днем.
"Школьник вместе с товарищем гулял близ заброшенного здания, где обнаружили взрывоопасный предмет. После того как мальчик взял его в руки, произошла детонация. Ребенок был госпитализирован в медучреждение с травмой руки, где ему оказывается необходимая помощь", - сообщили в СК.
По поручению руководителя крымского управления Следкома Владимира Терентьева, уголовное дело возбуждено по статьям ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношение малолетнего с использованием предмета, используемого в качестве оружия) и ст.222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка боеприпасов).
"Следователями проведены все необходимые первоначальные следственные действия, в том числе на месте происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также источники нахождения в данной местности боеприпаса", - добавили в СК.
Прокуратура Крыма организовала проверку по факту происшествия. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению требований законодательства о профилактике правонарушений с участием детей, также правоохранители проверят содержание заброшенного здания, где произошло ЧП.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымСрочные новости КрымаДетонацияНовости КрымадетиСоветский районСледком Крыма и СевастополяПрокуратура Республики КрымПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:08Генический округ включат в круизный маршрут Азово-Черноморского региона
16:55В микрорайоне Симферополя заменят аварийный трубопровод горячей воды – сроки
16:45В Симферополе накрыли незаконное казино – организаторов ждет суд
16:27Словакия отказалась от аварийных поставок электричества на Украину
16:16Зеленский сделал заявление о переговорах с Россией
16:08В Белгородской области погиб мужчина и ранены взрослые и ребенок
16:01В Крыму у ребенка в руках сдетонировал боеприпас - возбуждено уголовное дело
15:51ФСБ задержала жителя Севастополя с крупной партией наркотиков
15:41Лето в Крыму – ждать ли рост турпотока
15:37ВТБ поддержал строительство жилого квартала в пригороде Симферополя
15:2590 беспилотников атаковали российские регионы
15:23Стихия обрушилась Крым – что происходит в городах
15:10На Украине дезертиры пытались сбыть арсенал гранат и автомат
14:57На МКАД грузовик без тормозов снес 13 машин - есть пострадавшие
14:51В Крыму в ДТП с грузовиком и легковушкой пострадала женщина
14:11Штормовой ветер в Крыму валит деревья и рвет провода
13:46Парады во дворах и киномарафон: как Севастополь отметит День Победы
13:32Семь сотрудников предприятия пострадали при обстреле ВСУ Брянской области
13:23Новые удары по Украине – без света четыре региона
13:16Незаконную частную школу-пансионат закрыли в Анапе
Лента новостейМолния