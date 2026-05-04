В Крым на работу в сфере туризма зовут молодежь из других регионов России
07:10 04.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. В рамках Дней крымского гостеприимства в Воронежской и Ростовской областях крымский "десант" под эгидой Минкурортов РК провел встречи со студентами ведущих вузов этих регионов России, чтобы пригласить молодых людей на работу в отрасли туризма летом в Крыму. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил руководитель министерства Сергей Ганзий.
По словам Ганзия, для участия в мероприятиях "Дней крымского гостеприимства" выезжала большая команда из Крыма, в которую вошли туроператоры и турагенты, руководители санаторно-курортных и гостиничных комплексов под руководством представителей минкурортов республики.
"Два региона мы для себя в этом году запланировали – это Воронежская и Ростовская области, учитывая тот турпоток, который у нас идет через трассу М-4 "Дон" на юг сюда, к нашим теплым морям. И, как всегда, программы Дней крымского гостеприимства очень насыщены", – сказал министр.
Традиционно они включают презентации "В Крым за впечатлениями" и "В Крым за здоровьем" для туроператоров, а также крупных промышленных предприятий страны, членов Российского союза промышленников-предпринимателей, федерации профсоюзов и профсоюзных организаций, отметил глава ведомства.
"Также запланировано огромное количество встреч в рамках "Дней крымского гостеприимства", когда мы встречаемся отдельно на площадках этих организаций", – заметил гость эфира.
Министр подчеркнул, что в текущем году было подписано соглашение с Российским союзом промышленников и предпринимателей для проведения различных совместных мероприятий, чтобы максимально донести, что могут предложить крымские санаторно-курортные комплексы в части лечения и оздоровления, чем Крым отличаемся от других регионов России, что у него сегодня есть нового и что развивается, подчеркнул Ганзий.
"Ну и это встречи традиционно со студентами ведущих вузов регионов, которые обучают ребят по направлениям туризма, чтобы в том числе молодых людей приглашать на практику, на работу в летний период", – добавил глава министерства.
Он отметил, что в поездке участвовали и представители сферы образования Крыма, в частности Крымского федерального университета, где также обучают специалистов для сферы туризма, гостеприимства и санаторно-курортной отрасли.
"И они презентовали очень интересный, на мой взгляд, турпродукт по научно-популярному туризму в Республике Крым. Это те объекты, которые не были вовлечены в оборот для индустрии гостеприимства. Теперь в том числе наш крымский университет радушно открывает свои двери для наших гостей", – подытожил министр.
Ранее директор научно-клинического центра "Технологии здоровья и реабилитации" КФУ, доцент Елена Бирюкова в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала, что крымские специалисты презентовали в Воронеже в рамках "Дней крымского гостеприимства" разработанное в республике уникальное мобильное приложение цифровых терренкуров "Тропы здоровья" для пациентов санаториев.
