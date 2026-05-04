В Белогорском районе без света остались 10 населенных пунктов
Десять населенных пунктов Белогорского района Крыма остались без электричества из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 04.05.2026
10:15 04.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Десять населенных пунктов Белогорского района Крыма остались без электричества из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".

"Аварийное отключение в Белогорском районе, населенные пункты частично: Курортное, Красногорье, Зуя, Баланово, Верхние Орешники, Нижние Орешники, Украинка, Новожиловка, Владимировка, Литвиненково", - говорится в сообщении.

Восстановить электроснабжение планируется в течение трех часов.
Также обесточены села Белоглинка и Грушевое в Симферопольском районе. Энергетики уже работают на месте аварии.
Ранее в понедельник часть Керчи и Нижнегорского района оказались обесточены из-за аварии на линии. До этого Ялта и поселок городского типа Массандра остались без электроэнергии из-за аварии на сетях.
В Крыму действует штормовое предупреждение.
