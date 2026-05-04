Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области погиб мужчина и ранены взрослые и ребенок - РИА Новости Крым, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260504/v-belgorodskoy-oblasti-pogib-muzhchina-i-raneny-vzroslye-i-rebenok-1155730580.html
В Белгородской области погиб мужчина и ранены взрослые и ребенок
В Белгородской области погиб мужчина и ранены взрослые и ребенок - РИА Новости Крым, 04.05.2026
В Белгородской области погиб мужчина и ранены взрослые и ребенок
Один мирный житель погиб и семеро ранены в результате новых атак ВСУ в Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, среди раненых есть РИА Новости Крым, 04.05.2026
2026-05-04T16:08
2026-05-04T16:08
вячеслав гладков
белгородская область
атаки всу
обстрелы белгородской области
обстрелы всу
происшествия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/04/1155729273_0:287:744:706_1920x0_80_0_0_8fdd71325f6a6e6d0e98a1af2c51a958.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Один мирный житель погиб и семеро ранены в результате новых атак ВСУ в Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, среди раненых есть ребенок.Погибший – житель поселка Батрацкая Дача Шебекинского округа. Он получил смертельные ранения при беспилотной атаке и умер в больнице. 10-летний ребенок и его мать получили баротравмы в ходе ракетного обстрела в поселке Красная Яруга. Еще одну женщину после этого удара госпитализировали в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой и закрытой травмой груди. Боец "Орлана" получил минно-взрывную травму ног при детонации вражеского дрона в городе Грайворон, он самостоятельно обратился в больницу. Еще одна женщина ранена при ракетном обстреле села Казачья Лисица Грайворонского округа."В Шебекино FPV-дрон атаковал территорию предприятия. Пострадали двое мужчин: у одного — баротравма и осколочное ранение ноги, у второго — баротравма и осколочное ранение руки. Бойцы самообороны доставили их в Шебекинскую ЦРБ, где им оказывается вся необходимая помощь", – привел губернатор подробности еще двух случаев.Только за период с 20 по 26 апреля в регионах России в результате атак украинских боевиков погибли 24 мирных жителя, в том числе двое детей, ранены 174 человека, сообщал ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ убили двоих жителей Херсонской области в выходныеДвое подростков погибли при атаке ВСУ по Белгородской областиКурский медик и ее супруг погибли при атаке БПЛА в Белгородской области
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/04/1155729273_0:217:744:775_1920x0_80_0_0_b132c53b5f5ee611b2cb1321d23342c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вячеслав гладков, белгородская область, атаки всу, обстрелы белгородской области, обстрелы всу, происшествия
В Белгородской области погиб мужчина и ранены взрослые и ребенок

В Белгородской области от атак ВСУ погиб мужчина и ранены взрослые и ребенок – Гладков

16:08 04.05.2026
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаАтака ВСУ на Белгородскую область
Атака ВСУ на Белгородскую область
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Один мирный житель погиб и семеро ранены в результате новых атак ВСУ в Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, среди раненых есть ребенок.

"Три муниципалитета подверглись террористическим ударам со стороны ВСУ. Погиб мирный житель. Еще семеро, в том числе 10-летний ребенок и боец подразделения "Орлан", получили различные ранения", – сообщил Гладков в своем канале в МАКС.

Погибший – житель поселка Батрацкая Дача Шебекинского округа. Он получил смертельные ранения при беспилотной атаке и умер в больнице. 10-летний ребенок и его мать получили баротравмы в ходе ракетного обстрела в поселке Красная Яруга. Еще одну женщину после этого удара госпитализировали в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой и закрытой травмой груди. Боец "Орлана" получил минно-взрывную травму ног при детонации вражеского дрона в городе Грайворон, он самостоятельно обратился в больницу. Еще одна женщина ранена при ракетном обстреле села Казачья Лисица Грайворонского округа.
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаАтака ВСУ на Белгородскую область
Атака ВСУ на Белгородскую область
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Атака ВСУ на Белгородскую область
"В Шебекино FPV-дрон атаковал территорию предприятия. Пострадали двое мужчин: у одного — баротравма и осколочное ранение ноги, у второго — баротравма и осколочное ранение руки. Бойцы самообороны доставили их в Шебекинскую ЦРБ, где им оказывается вся необходимая помощь", – привел губернатор подробности еще двух случаев.
Только за период с 20 по 26 апреля в регионах России в результате атак украинских боевиков погибли 24 мирных жителя, в том числе двое детей, ранены 174 человека, сообщал ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ убили двоих жителей Херсонской области в выходные
Двое подростков погибли при атаке ВСУ по Белгородской области
Курский медик и ее супруг погибли при атаке БПЛА в Белгородской области
 
Вячеслав ГладковБелгородская областьАтаки ВСУОбстрелы Белгородской областиОбстрелы ВСУПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:08Генический округ включат в круизный маршрут Азово-Черноморского региона
16:55В микрорайоне Симферополя заменят аварийный трубопровод горячей воды – сроки
16:45В Симферополе накрыли незаконное казино – организаторов ждет суд
16:27Словакия отказалась от аварийных поставок электричества на Украину
16:16Зеленский сделал заявление о переговорах с Россией
16:08В Белгородской области погиб мужчина и ранены взрослые и ребенок
16:01В Крыму у ребенка в руках сдетонировал боеприпас - возбуждено уголовное дело
15:51ФСБ задержала жителя Севастополя с крупной партией наркотиков
15:41Лето в Крыму – ждать ли рост турпотока
15:37ВТБ поддержал строительство жилого квартала в пригороде Симферополя
15:2590 беспилотников атаковали российские регионы
15:23Стихия обрушилась Крым – что происходит в городах
15:10На Украине дезертиры пытались сбыть арсенал гранат и автомат
14:57На МКАД грузовик без тормозов снес 13 машин - есть пострадавшие
14:51В Крыму в ДТП с грузовиком и легковушкой пострадала женщина
14:11Штормовой ветер в Крыму валит деревья и рвет провода
13:46Парады во дворах и киномарафон: как Севастополь отметит День Победы
13:32Семь сотрудников предприятия пострадали при обстреле ВСУ Брянской области
13:23Новые удары по Украине – без света четыре региона
13:16Незаконную частную школу-пансионат закрыли в Анапе
Лента новостейМолния