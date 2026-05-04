https://crimea.ria.ru/20260504/v-belgorodskoy-oblasti-pogib-muzhchina-i-raneny-vzroslye-i-rebenok-1155730580.html

В Белгородской области погиб мужчина и ранены взрослые и ребенок

В Белгородской области погиб мужчина и ранены взрослые и ребенок - РИА Новости Крым, 04.05.2026

В Белгородской области погиб мужчина и ранены взрослые и ребенок

Один мирный житель погиб и семеро ранены в результате новых атак ВСУ в Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, среди раненых есть РИА Новости Крым, 04.05.2026

2026-05-04T16:08

2026-05-04T16:08

2026-05-04T16:08

вячеслав гладков

белгородская область

атаки всу

обстрелы белгородской области

обстрелы всу

происшествия

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/04/1155729273_0:287:744:706_1920x0_80_0_0_8fdd71325f6a6e6d0e98a1af2c51a958.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Один мирный житель погиб и семеро ранены в результате новых атак ВСУ в Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, среди раненых есть ребенок.Погибший – житель поселка Батрацкая Дача Шебекинского округа. Он получил смертельные ранения при беспилотной атаке и умер в больнице. 10-летний ребенок и его мать получили баротравмы в ходе ракетного обстрела в поселке Красная Яруга. Еще одну женщину после этого удара госпитализировали в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой и закрытой травмой груди. Боец "Орлана" получил минно-взрывную травму ног при детонации вражеского дрона в городе Грайворон, он самостоятельно обратился в больницу. Еще одна женщина ранена при ракетном обстреле села Казачья Лисица Грайворонского округа."В Шебекино FPV-дрон атаковал территорию предприятия. Пострадали двое мужчин: у одного — баротравма и осколочное ранение ноги, у второго — баротравма и осколочное ранение руки. Бойцы самообороны доставили их в Шебекинскую ЦРБ, где им оказывается вся необходимая помощь", – привел губернатор подробности еще двух случаев.Только за период с 20 по 26 апреля в регионах России в результате атак украинских боевиков погибли 24 мирных жителя, в том числе двое детей, ранены 174 человека, сообщал ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ убили двоих жителей Херсонской области в выходныеДвое подростков погибли при атаке ВСУ по Белгородской областиКурский медик и ее супруг погибли при атаке БПЛА в Белгородской области

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав гладков, белгородская область, атаки всу, обстрелы белгородской области, обстрелы всу, происшествия