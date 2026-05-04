В Белгородской области погиб мужчина и ранены взрослые и ребенок
2026-05-04T16:08
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Один мирный житель погиб и семеро ранены в результате новых атак ВСУ в Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, среди раненых есть ребенок.Погибший – житель поселка Батрацкая Дача Шебекинского округа. Он получил смертельные ранения при беспилотной атаке и умер в больнице. 10-летний ребенок и его мать получили баротравмы в ходе ракетного обстрела в поселке Красная Яруга. Еще одну женщину после этого удара госпитализировали в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой и закрытой травмой груди. Боец "Орлана" получил минно-взрывную травму ног при детонации вражеского дрона в городе Грайворон, он самостоятельно обратился в больницу. Еще одна женщина ранена при ракетном обстреле села Казачья Лисица Грайворонского округа."В Шебекино FPV-дрон атаковал территорию предприятия. Пострадали двое мужчин: у одного — баротравма и осколочное ранение ноги, у второго — баротравма и осколочное ранение руки. Бойцы самообороны доставили их в Шебекинскую ЦРБ, где им оказывается вся необходимая помощь", – привел губернатор подробности еще двух случаев.Только за период с 20 по 26 апреля в регионах России в результате атак украинских боевиков погибли 24 мирных жителя, в том числе двое детей, ранены 174 человека, сообщал ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ убили двоих жителей Херсонской области в выходныеДвое подростков погибли при атаке ВСУ по Белгородской областиКурский медик и ее супруг погибли при атаке БПЛА в Белгородской области
