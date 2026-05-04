В 2026 году почти 6 млн детей отдохнут в оздоровительных лагерях России

В этом году в летней оздоровительной кампании будет задействовано более 40 тысяч организаций, что позволит принять 5,75 млн детей. Об этом заявил вице-премьер... РИА Новости Крым, 04.05.2026

2026-05-04T11:49

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. В этом году в летней оздоровительной кампании будет задействовано более 40 тысяч организаций, что позволит принять 5,75 млн детей. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на оперативном совещании в правительстве РФ.Также в 44 регионах страны планируется построить еще 82 жилых модуля и капитально отремонтировать 38 объектов.По словам вице-премьера, приоритетом являются безопасность и комфорт для детей. Также 1 сентября прошлого года действует обновленный порядок медицинского обслуживания в детских лагерях - теперь дети с хроническими заболеваниями могут использовать свои медицинские приборы под контролем медперсонала."Особый акцент мы делаем на создание возможностей для отдыха и оздоровления детей наших героев, участников специальной военной операции, – их более 200 тысяч. И также около полутора миллионов ребят, которые находятся в трудной жизненной ситуации", - отметил Дмитрий Чернышенко.Он добавил, что всероссийские детские центры принимают ребят из приграничных районов Белгородской, Курской и Брянской областей, исторических территорий, а также субъектов, пострадавших от чрезвычайных ситуаций – Чеченской Республики и Дагестана.Ранее Чернышенко заявил, что в преддверии нового туристического сезона обеспечение безопасности и доступности детского отдыха является приоритетной задачей. В Крыму уже идут проверки готовности детских лагерей к началу летней оздоровительной кампании 2026.Также глава Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в Крым, а также в другие регионы страны этим летом на отдых отправятся около 40 тысяч детей из Курской области. Первые 50 счастливчиков уже наслаждаются отдыхом на черноморском побережье в "Орленке".

детский отдых, дмитрий чернышенко, отдых, отдых в крыму, новости