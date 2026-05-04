https://crimea.ria.ru/20260504/uragan-proshelsya-po-simferopolyu-1155735594.html
Ураган прошелся по Симферополю
Сильный ветер и дождь повалили деревья в Симферополе. За день в диспетчерскую службу муниципального предприятия "Город" поступило 29 заявок. Работы по... РИА Новости Крым, 04.05.2026
2026-05-04T18:31
После урагана в Симферополе поступило 29 заявок от жителей на ликвидацию последствий
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Сильный ветер и дождь повалили деревья в Симферополе. За день в диспетчерскую службу муниципального предприятия "Город" поступило 29 заявок. Работы по устранению последствий продолжаются. Об этом сообщили в городской администрации.
"Сильный ветер и осадки привели к падению деревьев и крупных веток, что потребовало оперативного вмешательства городских служб", – сказано в сообщении в канале администрации крымской столицы в мессенджере МАКС.
По информации директора муниципального предприятия "Город" Романа Гусынина, в диспетчерскую службу поступило 29 заявок от жителей. На текущий момент специалисты уже отработали 25 из них.
В ликвидации последствий непогоды задействованы четыре бригады МБУ "Город", а также специализированная техника. Работы по очистке улично-дорожной сети и придомовых территорий продолжаются и находятся на контроле городских служб, уточнили в администрации.
"Работы по устранению последствий неблагоприятных погодных условий в крымской столице продолжаются", – добавили в сообщении.
Также в понедельник сообщалось
, что в Керчи сильный ветер повалил деревья, кроме того, непогода спровоцировала массовые отключения света в разных районах полуострова.
