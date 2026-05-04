Ураган прошелся по Симферополю

2026-05-04T18:31

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Сильный ветер и дождь повалили деревья в Симферополе. За день в диспетчерскую службу муниципального предприятия "Город" поступило 29 заявок. Работы по устранению последствий продолжаются. Об этом сообщили в городской администрации.По информации директора муниципального предприятия "Город" Романа Гусынина, в диспетчерскую службу поступило 29 заявок от жителей. На текущий момент специалисты уже отработали 25 из них.В ликвидации последствий непогоды задействованы четыре бригады МБУ "Город", а также специализированная техника. Работы по очистке улично-дорожной сети и придомовых территорий продолжаются и находятся на контроле городских служб, уточнили в администрации."Работы по устранению последствий неблагоприятных погодных условий в крымской столице продолжаются", – добавили в сообщении.Также в понедельник сообщалось, что в Керчи сильный ветер повалил деревья, кроме того, непогода спровоцировала массовые отключения света в разных районах полуострова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стихия обрушилась на Крым – что происходит в городахВ Крыму ввели режим повышенной готовностиТрехметровые волны поднимутся в Керченском проливе

