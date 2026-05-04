Творчество в ДНК: в Крыму работает центр креативных индустрий
Творчество в ДНК: в Крыму работает центр креативных индустрий
Творчество в ДНК: в Крыму работает центр креативных индустрий
Читайте также на РИА Новости Крым:"Чаклун" для атак на Крым и центр принятия решений: под Симферополем открыли музей СВОЧтобы не сидели дома: в Крыму водят бесплатные экскурсии для бойцов СВОВ Крыму красноармеец, подпольщица и немец рассказывают детям об оккупации
Ирина Мезенцева, собственный корреспондент РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Создатели этого пространства говорят так: это место, где идеи обретают форму. Здесь можно проводить концерты, выставки, экскурсии, фестивали, лектории и мастер-классы. Любая творческая задумка здесь оживет и соберет полный зал.
В Симферопольском районе вот уже три месяца работает Центр креативных и познавательных индустрий – ДНК. Площадка создана для поддержки творческого сообщества и реализации образовательных, культурных и туристических проектов. Сведения о ней внесены в Реестр туристских ресурсов Крыма, что дает право проводить организованные экскурсии для школьников. Также центр внесен в маршрут проекта "Город для СВОих". Недавно анонсировали работу на данной площадке экспериментального креативно-индустриального кластера ПРОКРЫМ.
"Мы хотим, чтобы и крымчане, и наши гости знали о талантливых современниках, могли восхищаться и наслаждаться их творчеством. Ведь у нас, в том числе, много людей, кто издает книги, пишет стихи, поет или что-то мастерит, но мы не знаем о них, хотя и живем рядом", – признается соруководительцентра Ирина Русанова, встречая корреспондентов РИА Новости Крым на своей площадке.
При этом Центр креативных познавательных индустрий, который больше сосредоточен на творческих направлениях – живописи, музыке, театре – функционирует вместе с креативно-индустриальным кластером "ПроКрым". И уже здесь происходит коллаборация творческих направлений с производственными, реализуются междисциплинарные проекты, поясняет она.

Прогулка по Крыму и цветущим садам

Сейчас в центре проходит выставка живописи известного крымского художника Марии Шевчук. В пяти залах более полусотни работ. На полотнах – цветущие деревья, дыхание весны.

"У нас можно погулять как в парке или в саду с экскурсией от аттестованных экскурсоводов, где можно увидеть крымские цветения через искусство, узнать много информации о крымских растениях", – говорит Ирина, открывая пузырек с маслом персика. Душистый аромат лучше погружает в атмосферу.

В первом зале, кроме полотен с весенними деревьями, также представлена часть предыдущей экспозиции, которая сейчас находится в стадии доработки. Она называется "ПроКрым" и направлена на популяризацию природных богатств и достижений региона. Еще рассказывает о местных предприятиях и доносит мысль: Крым живет не только курортом.
"Мы сейчас сотрудничаем с КФУ им. В.И. Вернадского и другими институтами. Это будет иммерсивная межотраслевая выставка, в которой задействуем несколько направлений и областей, объясняет руководитель. И добавляет: без смысловой нагрузки не обойдется.
На большом столе посреди зала – расставлены вазочки, баночки и колбы с песком, ракушками, галькой. Еще с шишками, улиточными раковинами, голубой глиной и глиной для ремесленных идей, лепестками розы и сухой ароматной лавандой. Это для наглядности. И для понимания того, какие направления развиваются в Крыму.
– А как часто у вас бывают экскурсии?
– За эти три месяца нас посетили с экскурсиями и мероприятиями порядка пятисот человек.
– А если человек пишет стихи или прозу. То он может прийти к вам и сказать: хочу почитать перед зрительным залом, вы поможете организовать?
– Конечно! Этим направлением занимается Татевик Азарян.

В поисках культурного кода и творческой лаборатории

Так, крымский дизайнер Татьяна Матюшкина, которая помогала центру с премьерным культурно-просветительским проектом "Другая Масленица", теперь оформляет гостиную, где можно будет проследить крымский культурный код. Выставка будет посвящена легкой промышленности, моде, дизайну и текстилю, архитектуре, it, гастрономии. "Творческая лаборатория Алисы. В стране чудес ПРОКРЫМ" стартует в конце мая.

"В этом проекте, который продлится месяц, будут участвовать также НИИ сельского хозяйства Крыма, Академия архитектуры и строительства Крыма, Крымский инженерно-педагогический институт, предприниматели Крыма. За каждым закреплена своя зона и направление работы", – продолжает Русанова.

Чаепитие по мотивам сказки "Алиса в стране чудес" проведут в последнем, в пятом зале, куда плавно перемещаемся и мы. Организатор признается: хочется видеть нестандартные работы в оформлении пространства и приглашает предпринимателей принять участие со своими работами в выставке.
Проводят в центре и поэтические встречи. Да так, чтобы это было не скучно, а уникально и очень красиво. Как, например, поэтический вечер крымского поэта Татевик Азарян. Кстати, в планах вывезти ее программу за границу – в Беларусь, Армению возможно в Китай. Такой запрос есть, уверяет собеседник.
Взаимообмен творческими мыслями и идеями активно происходит с резидентами центра. Их сейчас насчитывается пять, но этот коллектив только формируется. Так что можно просто прийти и сказать: хочу работать с вами.
Например, резидентом уже стала театральная студия "Барбулье". Теперь на площадке центра идут ее постановки. Например, литературно-театральная композиция о военном детстве в формате иммерсионного дня памяти. Она погружает в историю Великой Отечественной войны через призму детского восприятия, творчества и живой памяти поколений. Вход – свободный.
На полочках в кафетерии центра – работы крымских ремесленников. Все можно посмотреть, потрогать и купить. Работы флориста, гончарные работы. Украшения из полимерной глины.
Пока пьем кофе, Ирина рассказывает, что у нее инженерно-техническое образование, что долгое время она работала в строительной отрасли, но в один момент ей наскучила, кропотливо-бумажная работа. И она, скооперировавшись с мамой одноклассницы своей дочки, организовала экскурсию на одно из крымских предприятий, став у истоков развития промышленного туризма в регионе. И в этом направлении работала долго. Еще она называет детей "прогрессивным моторчиком" и уверяет, что кластер имеет большой опыт работы со школьниками.
Например, в рамках проекта "Первая работа" кластер сотрудничает с одной из школ Симферополя, намерен помогать с трудоустройством школьников от 14 до 17 лет. Так, одиннадцатиклассница Анастасия уже проходит стажировку. Теперь она ведет соцсети кластера и трудится фотографом. Пока мы беседуем – старательно ведет фото- и видеосъемку.
Ранее сообщалось, что в Крыму 40 представителей предпринимательского сообщества готовы оказывать экскурсионные услуги ветеранам СВО с инвалидностью в рамках проекта "Город для СВОих". Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала директор офиса перспективного развития "Корпорации развития Республики Крым", председатель Межрегиональной ассоциации развития агропромышленного туризма Елена Юрченко.
