https://crimea.ria.ru/20260504/tvorchestvo-v-dnk-v-krymu-rabotaet-tsentr-kreativnykh-industriy-1155684706.html

Творчество в ДНК: в Крыму работает центр креативных индустрий

Творчество в ДНК: в Крыму работает центр креативных индустрий - РИА Новости Крым, 04.05.2026

Творчество в ДНК: в Крыму работает центр креативных индустрий

Создатели этого пространства говорят так: это место, где идеи обретают форму. Здесь можно проводить концерты, выставки, экскурсии, фестивали, лектории и... РИА Новости Крым, 04.05.2026

2026-05-04T09:18

2026-05-04T09:18

2026-05-04T09:18

эксклюзивы риа новости крым

крым

новости крыма

общество

культура

симферополь

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/18/1155483098_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_24ed0fad33e40c4b4b12871457f0dc32.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Создатели этого пространства говорят так: это место, где идеи обретают форму. Здесь можно проводить концерты, выставки, экскурсии, фестивали, лектории и мастер-классы. Любая творческая задумка здесь оживет и соберет полный зал.В Симферопольском районе вот уже три месяца работает Центр креативных и познавательных индустрий – ДНК. Площадка создана для поддержки творческого сообщества и реализации образовательных, культурных и туристических проектов. Сведения о ней внесены в Реестр туристских ресурсов Крыма, что дает право проводить организованные экскурсии для школьников. Также центр внесен в маршрут проекта "Город для СВОих". Недавно анонсировали работу на данной площадке экспериментального креативно-индустриального кластера ПРОКРЫМ.При этом Центр креативных познавательных индустрий, который больше сосредоточен на творческих направлениях – живописи, музыке, театре – функционирует вместе с креативно-индустриальным кластером "ПроКрым". И уже здесь происходит коллаборация творческих направлений с производственными, реализуются междисциплинарные проекты, поясняет она.Прогулка по Крыму и цветущим садамСейчас в центре проходит выставка живописи известного крымского художника Марии Шевчук. В пяти залах более полусотни работ. На полотнах – цветущие деревья, дыхание весны.В первом зале, кроме полотен с весенними деревьями, также представлена часть предыдущей экспозиции, которая сейчас находится в стадии доработки. Она называется "ПроКрым" и направлена на популяризацию природных богатств и достижений региона. Еще рассказывает о местных предприятиях и доносит мысль: Крым живет не только курортом."Мы сейчас сотрудничаем с КФУ им. В.И. Вернадского и другими институтами. Это будет иммерсивная межотраслевая выставка, в которой задействуем несколько направлений и областей, объясняет руководитель. И добавляет: без смысловой нагрузки не обойдется.На большом столе посреди зала – расставлены вазочки, баночки и колбы с песком, ракушками, галькой. Еще с шишками, улиточными раковинами, голубой глиной и глиной для ремесленных идей, лепестками розы и сухой ароматной лавандой. Это для наглядности. И для понимания того, какие направления развиваются в Крыму.– А как часто у вас бывают экскурсии?– За эти три месяца нас посетили с экскурсиями и мероприятиями порядка пятисот человек.– А если человек пишет стихи или прозу. То он может прийти к вам и сказать: хочу почитать перед зрительным залом, вы поможете организовать?– Конечно! Этим направлением занимается Татевик Азарян.В поисках культурного кода и творческой лабораторииТак, крымский дизайнер Татьяна Матюшкина, которая помогала центру с премьерным культурно-просветительским проектом "Другая Масленица", теперь оформляет гостиную, где можно будет проследить крымский культурный код. Выставка будет посвящена легкой промышленности, моде, дизайну и текстилю, архитектуре, it, гастрономии. "Творческая лаборатория Алисы. В стране чудес ПРОКРЫМ" стартует в конце мая.Чаепитие по мотивам сказки "Алиса в стране чудес" проведут в последнем, в пятом зале, куда плавно перемещаемся и мы. Организатор признается: хочется видеть нестандартные работы в оформлении пространства и приглашает предпринимателей принять участие со своими работами в выставке.Проводят в центре и поэтические встречи. Да так, чтобы это было не скучно, а уникально и очень красиво. Как, например, поэтический вечер крымского поэта Татевик Азарян. Кстати, в планах вывезти ее программу за границу – в Беларусь, Армению возможно в Китай. Такой запрос есть, уверяет собеседник.Взаимообмен творческими мыслями и идеями активно происходит с резидентами центра. Их сейчас насчитывается пять, но этот коллектив только формируется. Так что можно просто прийти и сказать: хочу работать с вами.Например, резидентом уже стала театральная студия "Барбулье". Теперь на площадке центра идут ее постановки. Например, литературно-театральная композиция о военном детстве в формате иммерсионного дня памяти. Она погружает в историю Великой Отечественной войны через призму детского восприятия, творчества и живой памяти поколений. Вход – свободный.На полочках в кафетерии центра – работы крымских ремесленников. Все можно посмотреть, потрогать и купить. Работы флориста, гончарные работы. Украшения из полимерной глины.Пока пьем кофе, Ирина рассказывает, что у нее инженерно-техническое образование, что долгое время она работала в строительной отрасли, но в один момент ей наскучила, кропотливо-бумажная работа. И она, скооперировавшись с мамой одноклассницы своей дочки, организовала экскурсию на одно из крымских предприятий, став у истоков развития промышленного туризма в регионе. И в этом направлении работала долго. Еще она называет детей "прогрессивным моторчиком" и уверяет, что кластер имеет большой опыт работы со школьниками.Например, в рамках проекта "Первая работа" кластер сотрудничает с одной из школ Симферополя, намерен помогать с трудоустройством школьников от 14 до 17 лет. Так, одиннадцатиклассница Анастасия уже проходит стажировку. Теперь она ведет соцсети кластера и трудится фотографом. Пока мы беседуем – старательно ведет фото- и видеосъемку.Ранее сообщалось, что в Крыму 40 представителей предпринимательского сообщества готовы оказывать экскурсионные услуги ветеранам СВО с инвалидностью в рамках проекта "Город для СВОих". Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала директор офиса перспективного развития "Корпорации развития Республики Крым", председатель Межрегиональной ассоциации развития агропромышленного туризма Елена Юрченко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Чаклун" для атак на Крым и центр принятия решений: под Симферополем открыли музей СВОЧтобы не сидели дома: в Крыму водят бесплатные экскурсии для бойцов СВОВ Крыму красноармеец, подпольщица и немец рассказывают детям об оккупации

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

крым, новости крыма, общество, культура, симферополь