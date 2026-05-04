Рейтинг@Mail.ru
Трехметровые волны поднимутся в Керченском проливе - РИА Новости Крым, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260504/trekhmetrovye-volny-podnimutsya-v-kerchenskom-prolive-1155715627.html
Трехметровые волны поднимутся в Керченском проливе
Трехметровые волны поднимутся в Керченском проливе - РИА Новости Крым, 04.05.2026
Трехметровые волны поднимутся в Керченском проливе
На Керченский пролив обрушился шторм с трехметровыми волнами, объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщили в управлении МЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 04.05.2026
2026-05-04T09:49
2026-05-04T09:49
кубань
краснодарский край
керченский пролив
новости крыма
погода в крыму
крымская погода
мчс краснодарского края
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1a/1142932600_0:271:1280:991_1920x0_80_0_0_4f40244c0ae338e8c43488099361c69c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. На Керченский пролив обрушился шторм с трехметровыми волнами, объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщили в управлении МЧС по Краснодарскому краю.Также на Кубани ожидается сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами 20-22 м/с. 4 мая в отдельных районах ветер усилится до 23-28 м/с.Кроме того, глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что из-за усиления порывов ветра на выезде из Новороссийска от перевалочного комплекса "Шесхарис" в сторону Кабардинки временно перекрыто движение для грузовых автомобилей и машин с высокой парусностью.Ранее сообщалось, что погодный армагеддон обрушится на Крым в начале недели и пойдет на убыль к ее окончанию. По прогнозу, температура ночью не поднимется выше +6 градусов. Также выпадет порядка 20 мм осадков на каждый квадратный метр крымской земли..Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе ветер остановил паромПовсеместно пройдут дожди: погода в Крыму в понедельникОчень сильные дожди с холодным штормовым ветром обрушатся на Крым и Севастополь
кубань
краснодарский край
керченский пролив
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1a/1142932600_0:31:1280:991_1920x0_80_0_0_1e53842dc642b294d3f5f7190af37e05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кубань, краснодарский край, керченский пролив, новости крыма, погода в крыму, крымская погода, мчс краснодарского края
Трехметровые волны поднимутся в Керченском проливе

В Керченском проливе прогнозируют сильный ветер и 3-метровые волны

09:49 04.05.2026
 
© Telegram_канал: мэрия АнапыШторм
Шторм
© Telegram_канал: мэрия Анапы
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. На Керченский пролив обрушился шторм с трехметровыми волнами, объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщили в управлении МЧС по Краснодарскому краю.
"Во второй половине ночи 4 мая в акватории Керченского пролива, побережья городского округа Анапа ожидается дальнейшее усиление северо-восточного ветра 20-25 м/с. Высота волн до 2,5-3,5м, сохранится утром и днем 4 мая", - говорится в сообщении.
Также на Кубани ожидается сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами 20-22 м/с. 4 мая в отдельных районах ветер усилится до 23-28 м/с.
"На реках, малых реках и водотоках бассейна реки Кубань, юго-восточной территории Краснодарского края, юго-западных притоках Кубани, реках Черноморского побережья от Анапы до Магри ожидаются подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок и выше", - рассказали в МЧС.
Кроме того, глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что из-за усиления порывов ветра на выезде из Новороссийска от перевалочного комплекса "Шесхарис" в сторону Кабардинки временно перекрыто движение для грузовых автомобилей и машин с высокой парусностью.

"С ночи сохраняется сильный ветер, в некоторых районах города порывы достигали 29 м/с. Убедительная просьба — проявляйте осторожность и соблюдайте меры безопасности", - написал мэр в своем канале МАКС.

Ранее сообщалось, что погодный армагеддон обрушится на Крым в начале недели и пойдет на убыль к ее окончанию. По прогнозу, температура ночью не поднимется выше +6 градусов. Также выпадет порядка 20 мм осадков на каждый квадратный метр крымской земли..
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе ветер остановил паром
Повсеместно пройдут дожди: погода в Крыму в понедельник
Очень сильные дожди с холодным штормовым ветром обрушатся на Крым и Севастополь
 
КубаньКраснодарский крайКерченский проливНовости КрымаПогода в КрымуКрымская погодаМЧС Краснодарского края
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:01Четверо детей и мать погибли на пожаре в Свердловской области
10:56За вымогательство у бизнесменов два крымчанина получили по 4 года колонии
10:45Перегруз на шесть человек - подобности ЧП с катером на Москва-реке
10:35Прокуратура взяла на контроль восстановление электроэнергии в Крыму
10:24ФСБ за два месяца задержала 150 нелегальных оружейников
10:15В Белогорском районе без света остались 10 населенных пунктов
10:08Обрушение рудника в Магаданской области: найдены тела последних четырех горняков 0:34
09:59В Крыму потушили 35 пожаров
09:54Часть Керчи и Нижнегорского района обесточены из-за аварии на линии
09:49Трехметровые волны поднимутся в Керченском проливе
09:33Смертельное шоу: монстр-трак протаранил толпу людей в Колумбии
09:18Творчество в ДНК: в Крыму работает центр креативных индустрий
09:04Крымский мост - обстановка на утро понедельника
08:50Какое место занял Крым в рейтинге регионов с самым быстрым ростом зарплат
08:31Европа наращивает ВПК: что может ей помешать вступить в конфликт с Россией
08:17На Украине прогремели взрывы – повреждены инфраструктура и энергетика
08:01Отопительный сезон завершен: как сети подготовят к следующей зиме
07:33Ночная атака на Россию - ПВО сбила 117 вражеских беспилотников
07:22В Севастополе ветер остановил паром
07:10В Крым на работу в сфере туризма зовут молодежь из других регионов России
Лента новостейМолния