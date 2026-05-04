Стихия обрушилась Крым – что происходит в городах
Сильный ветер продолжает бушевать в Крыму, максимальные порывы зарегистрированы в Керчи и на горе Ай-Петри. Об этом сообщает пресс-служба республиканского... РИА Новости Крым, 04.05.2026
15:23 04.05.2026 (обновлено: 16:02 04.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Сильный ветер продолжает бушевать в Крыму, максимальные порывы зарегистрированы в Керчи и на горе Ай-Петри. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.
"Максимальные порывы ветра зафиксированы на территории горы Ай-Петри, Керчи – 21 м/с, горы Кара-Даг – 20 м/с, Ленинского р-на – 19 м/с, Феодосии, Ялты – 18 м/с. В ближайшие 2 часа осадки прогнозируются в южных, центральных и восточных районах до 1 мм. Максимальные порывы ветра прогнозируются на территории Республики Крым до 17 м/с, в горах до 22 м/с", – говорится в сообщении.
По уточненным данным Крымского гидрометцентра, за весь период штормового предупреждения максимальные осадки были зарегистрированы на территории Ялты – 10 мм, Ангарского перевала – 7 мм, Алушты – 3 мм.
Для информирования населения об опасных метеоявлениях были включены громкоговорители.
Жителей и гостей полуострова просят соблюдать меры безопасности в условиях непогоды: не разводить открытый огонь в ветреную погоду, не выбрасывать непотушенные сигареты, исключить выход в горно-лесную местность, на набережные и берегоукрепительные сооружения. Также людей призывают ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших.
Как сообщалось
, в Керчи сильный ветер повалил деревья, кроме того, непогода спровоцировала массовые отключения света в разных районах полуострова.
