Стихия обрушилась Крым – что происходит в городах

Сильный ветер продолжает бушевать в Крыму, максимальные порывы зарегистрированы в Керчи и на горе Ай-Петри. Об этом сообщает пресс-служба республиканского... РИА Новости Крым, 04.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Сильный ветер продолжает бушевать в Крыму, максимальные порывы зарегистрированы в Керчи и на горе Ай-Петри. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.По уточненным данным Крымского гидрометцентра, за весь период штормового предупреждения максимальные осадки были зарегистрированы на территории Ялты – 10 мм, Ангарского перевала – 7 мм, Алушты – 3 мм. Для информирования населения об опасных метеоявлениях были включены громкоговорители.Жителей и гостей полуострова просят соблюдать меры безопасности в условиях непогоды: не разводить открытый огонь в ветреную погоду, не выбрасывать непотушенные сигареты, исключить выход в горно-лесную местность, на набережные и берегоукрепительные сооружения. Также людей призывают ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших.Как сообщалось, в Керчи сильный ветер повалил деревья, кроме того, непогода спровоцировала массовые отключения света в разных районах полуострова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе ветер остановил паромВ Крыму ввели режим повышенной готовностиТрехметровые волны поднимутся в Керченском проливе

