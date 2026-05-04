Рейтинг@Mail.ru
Стихия обрушилась Крым – что происходит в городах - РИА Новости Крым, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260504/stikhiya-obrushilas-krym---chto-proiskhodit-v-gorodakh--1155728399.html
Стихия обрушилась Крым – что происходит в городах
Стихия обрушилась Крым – что происходит в городах - РИА Новости Крым, 04.05.2026
Стихия обрушилась Крым – что происходит в городах
Сильный ветер продолжает бушевать в Крыму, максимальные порывы зарегистрированы в Керчи и на горе Ай-Петри. Об этом сообщает пресс-служба республиканского... РИА Новости Крым, 04.05.2026
2026-05-04T15:23
2026-05-04T16:02
погода
погода в крыму
крымская погода
шторм
штормовое предупреждение
керчь
гу мчс рф по республике крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/02/1120743810_0:124:562:440_1920x0_80_0_0_3da200229d7100db13a32c541523e181.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Сильный ветер продолжает бушевать в Крыму, максимальные порывы зарегистрированы в Керчи и на горе Ай-Петри. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.По уточненным данным Крымского гидрометцентра, за весь период штормового предупреждения максимальные осадки были зарегистрированы на территории Ялты – 10 мм, Ангарского перевала – 7 мм, Алушты – 3 мм. Для информирования населения об опасных метеоявлениях были включены громкоговорители.Жителей и гостей полуострова просят соблюдать меры безопасности в условиях непогоды: не разводить открытый огонь в ветреную погоду, не выбрасывать непотушенные сигареты, исключить выход в горно-лесную местность, на набережные и берегоукрепительные сооружения. Также людей призывают ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших.Как сообщалось, в Керчи сильный ветер повалил деревья, кроме того, непогода спровоцировала массовые отключения света в разных районах полуострова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе ветер остановил паромВ Крыму ввели режим повышенной готовностиТрехметровые волны поднимутся в Керченском проливе
https://crimea.ria.ru/20260504/shtormovoy-veter-v-krymu-valit-derevya-i-rvet-provoda-1155724923.html
керчь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/02/1120743810_0:71:562:493_1920x0_80_0_0_94369ec5933ccd1c2353cea2ab84dfba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода, погода в крыму, крымская погода, шторм, штормовое предупреждение, керчь, гу мчс рф по республике крым
Стихия обрушилась Крым – что происходит в городах

Стихия обрушилась Крым – что происходит в городах

15:23 04.05.2026 (обновлено: 16:02 04.05.2026)
 
© Группа Плохие новости Крым в соцсети ВКонтактеУпавшее дерево
Упавшее дерево
© Группа Плохие новости Крым в соцсети ВКонтакте
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Сильный ветер продолжает бушевать в Крыму, максимальные порывы зарегистрированы в Керчи и на горе Ай-Петри. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.

"Максимальные порывы ветра зафиксированы на территории горы Ай-Петри, Керчи – 21 м/с, горы Кара-Даг – 20 м/с, Ленинского р-на – 19 м/с, Феодосии, Ялты – 18 м/с. В ближайшие 2 часа осадки прогнозируются в южных, центральных и восточных районах до 1 мм. Максимальные порывы ветра прогнозируются на территории Республики Крым до 17 м/с, в горах до 22 м/с", – говорится в сообщении.

По уточненным данным Крымского гидрометцентра, за весь период штормового предупреждения максимальные осадки были зарегистрированы на территории Ялты – 10 мм, Ангарского перевала – 7 мм, Алушты – 3 мм.
Для информирования населения об опасных метеоявлениях были включены громкоговорители.
Жителей и гостей полуострова просят соблюдать меры безопасности в условиях непогоды: не разводить открытый огонь в ветреную погоду, не выбрасывать непотушенные сигареты, исключить выход в горно-лесную местность, на набережные и берегоукрепительные сооружения. Также людей призывают ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших.
Как сообщалось, в Керчи сильный ветер повалил деревья, кроме того, непогода спровоцировала массовые отключения света в разных районах полуострова.
В Керчи сильный ветер валит деревья
14:11
Штормовой ветер в Крыму валит деревья и рвет провода
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе ветер остановил паром
В Крыму ввели режим повышенной готовности
Трехметровые волны поднимутся в Керченском проливе
 
ПогодаПогода в КрымуКрымская погодаШтормШтормовое предупреждениеКерчьГУ МЧС РФ по Республике Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:08Генический округ включат в круизный маршрут Азово-Черноморского региона
16:55В микрорайоне Симферополя заменят аварийный трубопровод горячей воды – сроки
16:45В Симферополе накрыли незаконное казино – организаторов ждет суд
16:27Словакия отказалась от аварийных поставок электричества на Украину
16:16Зеленский сделал заявление о переговорах с Россией
16:08В Белгородской области погиб мужчина и ранены взрослые и ребенок
16:01В Крыму у ребенка в руках сдетонировал боеприпас - возбуждено уголовное дело
15:51ФСБ задержала жителя Севастополя с крупной партией наркотиков
15:41Лето в Крыму – ждать ли рост турпотока
15:37ВТБ поддержал строительство жилого квартала в пригороде Симферополя
15:2590 беспилотников атаковали российские регионы
15:23Стихия обрушилась Крым – что происходит в городах
15:10На Украине дезертиры пытались сбыть арсенал гранат и автомат
14:57На МКАД грузовик без тормозов снес 13 машин - есть пострадавшие
14:51В Крыму в ДТП с грузовиком и легковушкой пострадала женщина
14:11Штормовой ветер в Крыму валит деревья и рвет провода
13:46Парады во дворах и киномарафон: как Севастополь отметит День Победы
13:32Семь сотрудников предприятия пострадали при обстреле ВСУ Брянской области
13:23Новые удары по Украине – без света четыре региона
13:16Незаконную частную школу-пансионат закрыли в Анапе
Лента новостейМолния