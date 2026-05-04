https://crimea.ria.ru/20260504/slovakiya-otkazalas-ot-avariynykh-postavok-elektrichestva-na-ukrainu-1155730820.html
Словакия отказалась от аварийных поставок электричества на Украину
Словакия отказалась от аварийных поставок электричества на Украину - РИА Новости Крым, 04.05.2026
Словакия отказалась от аварийных поставок электричества на Украину
В Словакии не видят никаких причин для восстановления аварийных поставок электричества на Украину. Такое заявление сделал премьер-министр страны Роберт Фицо,... РИА Новости Крым, 04.05.2026
2026-05-04T16:27
2026-05-04T16:27
2026-05-04T16:27
новости
словакия
электроэнергия
электричество
роберт фицо
украина
отключение электроэнергии
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/08/1131932753_0:0:1408:792_1920x0_80_0_0_46290fcc4942d5e48ac9d21621d021ec.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. В Словакии не видят никаких причин для восстановления аварийных поставок электричества на Украину. Такое заявление сделал премьер-министр страны Роберт Фицо, пишет РИА Новости.Политик напомнил, что после того, как Киев остановил транзит российского топлива через свою территорию, Братислава лишилась одного из источников заработка – 500 миллионов евро ежегодно.Украинская сторона прекратила поставки топлива по "Дружбе" в конце января 2026-го. Киев объяснил это повреждением трубопровода. Власти Венгрии и Словакии не раз заявляли, что не верят в эту версию, и считают остановку поставок нефти политическим решением. 18 февраля 2026 года Венгрия и Словакия официально объявили о прекращении поставок на Украину дизельного топлива из-за прекращения Киевом транзита нефти по трубопроводу "Дружба".21 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия по-прежнему готова возобновить транзит нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба", однако сейчас этот вопрос зависит от действий киевского режима.Позже глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что до конца апреля на Украине планируют отремонтировать нефтепровод "Дружба", но работы сделают не полностью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Венгрии сменилась власть: чего ждать от правительства МадьяраВ Евросоюзе не согласовали кредит Киеву на 90 миллиардов евроПродолжит ли Венгрия покупать нефть у России – заявление будущего премьера
словакия
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/08/1131932753_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_d5c9ec37d7d77a8245cb0e479292ff43.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, словакия, электроэнергия, электричество, роберт фицо, украина, отключение электроэнергии
Словакия отказалась от аварийных поставок электричества на Украину
Словакия отказалась восстанавливать аварийные поставки электричества на Украину