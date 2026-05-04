Словакия отказалась от аварийных поставок электричества на Украину - РИА Новости Крым, 04.05.2026
Словакия отказалась от аварийных поставок электричества на Украину
В Словакии не видят никаких причин для восстановления аварийных поставок электричества на Украину. Такое заявление сделал премьер-министр страны Роберт Фицо,... РИА Новости Крым, 04.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. В Словакии не видят никаких причин для восстановления аварийных поставок электричества на Украину. Такое заявление сделал премьер-министр страны Роберт Фицо, пишет РИА Новости.
"В данный момент я не вижу никаких причин для возобновления поставок такого вида электроэнергии", – сказал он на полях встречи Европейского политического сообщества.
Политик напомнил, что после того, как Киев остановил транзит российского топлива через свою территорию, Братислава лишилась одного из источников заработка – 500 миллионов евро ежегодно.
Украинская сторона прекратила поставки топлива по "Дружбе" в конце января 2026-го. Киев объяснил это повреждением трубопровода. Власти Венгрии и Словакии не раз заявляли, что не верят в эту версию, и считают остановку поставок нефти политическим решением. 18 февраля 2026 года Венгрия и Словакия официально объявили о прекращении поставок на Украину дизельного топлива из-за прекращения Киевом транзита нефти по трубопроводу "Дружба".
21 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия по-прежнему готова возобновить транзит нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба", однако сейчас этот вопрос зависит от действий киевского режима.
Позже глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что до конца апреля на Украине планируют отремонтировать нефтепровод "Дружба", но работы сделают не полностью.
