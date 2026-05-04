Штормовой ветер в Крыму валит деревья и рвет провода - РИА Новости Крым, 04.05.2026
Штормовой ветер в Крыму валит деревья и рвет провода
Штормовой ветер в Крыму валит деревья и рвет провода
2026-05-04T14:11
2026-05-04T14:20
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. В Крыму продолжает действовать экстренное предупреждение в связи со штормовым ветром, к этому времени коммунальщики устраняют последствия ночной непогоды, а спасатели предупреждают о новых ударах стихии.К данному часу распилены и убраны тополя на улицах Орджоникидзе, Генерала Петрова, Гагарина Островского. Далее бригада отправится на Вокзальное шоссе и перекресток Кирова и Казакова. Всего поступило 10 заявок, уточнили в керченской мэрии.Энергопредприятия республики перешли в режим повышенной готовности из-за штормовой погоды, сообщили в понедельник в "Крымэнерго". Высока вероятность возникновения аварий в электросетях, подчеркнули на предприятии. В Белогорском районе без света остались 10 населенных пунктов. Также обесточены часть Керчи и Нижнегорского района, несколько населенных пунктов в Симферопольском, Джанкойском, Ленинском, Черноморском, Красногвардейском и Сакском районах.Прокуратура Крыма контролирует ход восстановительных работ.В Крыму ранее было объявлено штормовое предупреждение: в течение дня ожидаются дожди, в южных, восточных районах и в горах очень сильные. Прогнозировалось усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с, порывы до 25 м/с.По прогнозу центра погоды "ФОБОС", погодный армагеддон пойдет на убыль к концу недели. В управлении МЧС по Краснодарскому краю ранее предупреждали о том, что на Керченский пролив обрушился шторм с трехметровыми волнами. В акватории и у побережья Анапы ожидается усиление северо-восточного ветра до 20-25 м/с. Действует экстренное предупреждение.
© Администрация КерчиВ Керчи сильный ветер валит деревья
В Керчи сильный ветер валит деревья
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. В Крыму продолжает действовать экстренное предупреждение в связи со штормовым ветром, к этому времени коммунальщики устраняют последствия ночной непогоды, а спасатели предупреждают о новых ударах стихии.
"С самого утра в Керчи ведется работа по ликвидации последствий штормового ветра. Служба городского хозяйства работает в разных районах города", - проинформировали в понедельник днем в пресс-службе администрации Керчи.
К данному часу распилены и убраны тополя на улицах Орджоникидзе, Генерала Петрова, Гагарина Островского. Далее бригада отправится на Вокзальное шоссе и перекресток Кирова и Казакова. Всего поступило 10 заявок, уточнили в керченской мэрии.
В Керчи сильный ветер валит деревья
Энергопредприятия республики перешли в режим повышенной готовности из-за штормовой погоды, сообщили в понедельник в "Крымэнерго". Высока вероятность возникновения аварий в электросетях, подчеркнули на предприятии. В Белогорском районе без света остались 10 населенных пунктов. Также обесточены часть Керчи и Нижнегорского района, несколько населенных пунктов в Симферопольском, Джанкойском, Ленинском, Черноморском, Красногвардейском и Сакском районах.
Прокуратура Крыма контролирует ход восстановительных работ.
В Крыму ранее было объявлено штормовое предупреждение: в течение дня ожидаются дожди, в южных, восточных районах и в горах очень сильные. Прогнозировалось усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с, порывы до 25 м/с.
По прогнозу центра погоды "ФОБОС", погодный армагеддон пойдет на убыль к концу недели.
В управлении МЧС по Краснодарскому краю ранее предупреждали о том, что на Керченский пролив обрушился шторм с трехметровыми волнами. В акватории и у побережья Анапы ожидается усиление северо-восточного ветра до 20-25 м/с. Действует экстренное предупреждение.
