Штормовой ветер в Крыму валит деревья и рвет провода - РИА Новости Крым, 04.05.2026

2026-05-04T14:11

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. В Крыму продолжает действовать экстренное предупреждение в связи со штормовым ветром, к этому времени коммунальщики устраняют последствия ночной непогоды, а спасатели предупреждают о новых ударах стихии.К данному часу распилены и убраны тополя на улицах Орджоникидзе, Генерала Петрова, Гагарина Островского. Далее бригада отправится на Вокзальное шоссе и перекресток Кирова и Казакова. Всего поступило 10 заявок, уточнили в керченской мэрии.Энергопредприятия республики перешли в режим повышенной готовности из-за штормовой погоды, сообщили в понедельник в "Крымэнерго". Высока вероятность возникновения аварий в электросетях, подчеркнули на предприятии. В Белогорском районе без света остались 10 населенных пунктов. Также обесточены часть Керчи и Нижнегорского района, несколько населенных пунктов в Симферопольском, Джанкойском, Ленинском, Черноморском, Красногвардейском и Сакском районах.Прокуратура Крыма контролирует ход восстановительных работ.В Крыму ранее было объявлено штормовое предупреждение: в течение дня ожидаются дожди, в южных, восточных районах и в горах очень сильные. Прогнозировалось усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с, порывы до 25 м/с.По прогнозу центра погоды "ФОБОС", погодный армагеддон пойдет на убыль к концу недели. В управлении МЧС по Краснодарскому краю ранее предупреждали о том, что на Керченский пролив обрушился шторм с трехметровыми волнами. В акватории и у побережья Анапы ожидается усиление северо-восточного ветра до 20-25 м/с. Действует экстренное предупреждение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе ветер остановил паромКак заморозки повлияли на урожай в Крыму17 туристов заблудились в тумане и снегопаде на Ай-Петри

