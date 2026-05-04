Шторм в Крыму и угрозы Зеленского ударить по Параду Победы: главное за день

2026-05-04T22:30

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Боеприпас сдетонировал в руках у школьника в Советском районе Крыма. Глава киевского режима Владимир Зеленский угрожает атаковать дронами парад в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Шторм с дождем и сильным ветром обрушился на полуостров. Президент США Дональд Трамп анонсировал операцию "Свобода" по выводу судов, застрявших в Ормузском проливе. Почти 6 миллионов детей оздоровятся в лагерях России в 2026 году.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Боеприпас сдетонировал в руках у ребенка в КрымуВ Советском районе Крыма у школьника в руке сдетонировал взрывоопасный предмет, ребенок госпитализирован. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю.Инцидент произошел накануне днем."Школьник вместе с товарищем гулял близ заброшенного здания, где обнаружили взрывоопасный предмет. После того как мальчик взял его в руки, произошла детонация. Ребенок был госпитализирован в медучреждение с травмой руки, где ему оказывается необходимая помощь", – сообщили в СК.Зеленский грозит атаковать парад Победы в МосквеГлава киевского режима Владимир Зеленский угрожает атаковать дронами парад в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне в Москве. "Украинские дроны могут также прилететь на этом параде", – сказал Зеленский во время открытия саммита европейского политического сообщества в Ереване.В случае попыток киевского режима реализовать преступные планы и сорвать празднование, Вооруженные Силы Российской Федерации нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева. Об этом заявили в Минобороны РФ и предупредили гражданское население Киева и сотрудников иностранных диппредставительств о необходимости своевременно покинуть город.Стихия обрушилась на КрымСильный ветер бушует в Крыму, максимальные порывы зарегистрированы в Керчи и на горе Ай-Петри. По данным Крымского гидрометцентра, за весь период штормового предупреждения максимальные осадки были зарегистрированы на территории Ялты – 10 мм, Ангарского перевала – 7 мм, Алушты – 3 мм.В Керчи сильный ветер повалил деревья, кроме того, непогода спровоцировала массовые отключения света в разных районах полуострова. В Симферополе поступило 29 заявок от жителей на ликвидацию последствийТрамп анонсировал операцию по деблокированию судов в Ормузском проливеВ рамках операции "Свобода" по обеспечению прохода судов через Ормузский пролив США задействуют эсминцы, самолеты и 15 тысяч военных. Об этом сообщило центральное командование ВС США (CENTCOM), пишет РИА Новости.Накануне президент США Дональд Трамп анонсировал операцию "Свобода" по выводу судов, застрявших в Ормузском проливе."Военная поддержка США проекта "Свобода" будет включать эсминцы с управляемым ракетным оружием, более 100 авиационных средств наземного и морского базирования, многодоменные беспилотные платформы и 15 тысяч военнослужащих", – говорится в заявлении CENTCOM.Почти 6 миллионов детей отдохнут в оздоровительных лагерях России в 2026 годуВ этом году в летней оздоровительной кампании будет задействовано более 40 тысяч организаций, что позволит принять 5,75 млн детей. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на оперативном совещании в правительстве РФ."Всего этим летом будет задействовано 40 478 организаций, включая более 2200 стационарных лагерей, из которых 665 – круглогодичного пребывания. Существующая инфраструктура позволит принять летом более 5,75 миллиона детей, что больше, чем в прошлом году", – рассказал Чернышенко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

