Семь сотрудников предприятия пострадали при обстреле ВСУ Брянской области
ВСУ обстреляли из РСЗО "Град" предприятие "Мираторг" в селе Бровничи Брянской области, ранения получили семь человек, сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости Крым, 04.05.2026
2026-05-04T13:32
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли из РСЗО "Град" предприятие "Мираторг" в селе Бровничи Брянской области, ранения получили семь человек, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь.По словам губернатора, повреждены также производственные помещения. На месте работают оперативные и экстренные службы.28 апреля в результате удара беспилотника по селу Брахлов в Брянской области погиб сотрудник местного сельхозпредприятия. 23 апреля ВСУ ударили по автобусу в Брянской области – пассажиры и водитель получили ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина подорвалась на мине "лепесток" в Брянской областиДрон ВСУ убил женщину и ранил еще одну в Брянской областиДроны ВСУ устроили охоту на авто в Каховке: есть раненные и закрыто село
В Брянской области после обстрела ВСУ ранены семь сотрудников "Мираторга"