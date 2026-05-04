Семь сотрудников предприятия пострадали при обстреле ВСУ Брянской области - РИА Новости Крым, 04.05.2026
Семь сотрудников предприятия пострадали при обстреле ВСУ Брянской области
Семь сотрудников предприятия пострадали при обстреле ВСУ Брянской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли из РСЗО "Град" предприятие "Мираторг" в селе Бровничи Брянской области, ранения получили семь человек, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"К сожалению, в результате террористических действий ВСУ ранены семь работников предприятия. При эвакуации пострадавших укронацисты пытались повторно атаковать FPV – дронами. Бесчеловечность и терроризм – методы киевского режима",- написал Богомаз в своем канале МАКС.
Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь.
По словам губернатора, повреждены также производственные помещения. На месте работают оперативные и экстренные службы.
28 апреля в результате удара беспилотника по селу Брахлов в Брянской области погиб сотрудник местного сельхозпредприятия. 23 апреля ВСУ ударили по автобусу в Брянской области – пассажиры и водитель получили ранения.
