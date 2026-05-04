https://crimea.ria.ru/20260504/s-soblyudeniem-traditsiy-i-mer-bezopasnosti-kak-v-krymu-otmetyat-khydyrlez-1155637876.html
С соблюдением традиций и мер безопасности: как в Крыму отметят Хыдырлез
С соблюдением традиций и мер безопасности: как в Крыму отметят Хыдырлез - РИА Новости Крым, 04.05.2026
С соблюдением традиций и мер безопасности: как в Крыму отметят Хыдырлез
Национальный праздник крымских татар Хыдырлез, воспевающий весну и плодородие, в этом году в Крыму проведут с соблюдением архаичных традиций и актуальных... РИА Новости Крым, 04.05.2026
2026-05-04T21:37
2026-05-04T21:37
2026-05-04T21:37
праздники народов крыма
новости крыма
крымские татары
крым многонациональный
праздники и памятные даты
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111027/33/1110273393_0:575:5520:3680_1920x0_80_0_0_91cd53fcf3e2bb743bbad3af1ef61db1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Национальный праздник крымских татар Хыдырлез, воспевающий весну и плодородие, в этом году в Крыму проведут с соблюдением архаичных традиций и актуальных требований безопасности. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала первый зампредседателя Государственного комитета по делам межнациональных отношений (Госкомнац) РК Вера Паутова.По словам Паутовой, архаичная обрядность праздника Хыдырлез вполне отвечает сегодня на вызовы современности и прекрасно вписывается в государственные программы.А значит, в рамках программы празднования будет место архаичным традициям крымских татар. В частности, катанию специального хлеба – калахая.Его пекут особым образом, окутывая перед отправлением в печь листьями капусты или кукурузы для придания травянистого вкуса, а потом скатывают с горы, чтобы погадать, рассказала Паутова."Выбирается старейшина, какой-то очень важный человек, который его катит, и какой стороной калахай в конечном итоге упадет на землю, такой, значит, и будет год – либо плодороден, либо нет... Я знаю, что девушки в свое время туда даже закладывали какие-то зернышки, бобовые или колечки, и когда открывали, то это тоже был интересный обряд для них", – рассказала собеседница.Изюминкой праздника, по ее словам, станет то, что зрители и участники конкурса на лучший калахай приедут со многих уголков Крыма. "И не просто его дадут всем попробовать, но еще и у зрителей будет возможность оценить, чей калахай самый красивый", – отметила Паутова.Кроме того, праздник Хыдырлез всегда сопровождал куреш – соревнования между парнями в виде борьбы на поясах, не обойдется без него и теперь. "Вот откуда пошел этот вид спорта. Ведь для того, чтобы не выяснять отношения между мужчинами с точки зрения ударить друг друга, два парня хватались за пояса, и кто кого повалит, тот победил", – объяснила гостья эфира.При этом, по ее словам, это серьезный спорт и мастерство удивительное. А в праздник еще и возможность для молодых людей показать свою красивую одежду и привлечь внимание, приглядеть себе, может быть, жениха или невесту."И в этом году мы ждем и надеемся, что и молодые ребята придут в национальных костюмах, и взрослые люди, чтобы продемонстрировать культуру крымско-татарского народа с этой стороны", – добавила спикер.В рамках проведения фестиваля, конечно же, будут угощения и пройдет концерт. И не обойдется без еще одной неотъемлемой части национальной традиции празднования – исполнения танца хоран как символа единения народов – мыслей и желаний, чтобы год был плодородным, сказала Паутова.В этом году, по словам собеседницы, все мероприятия праздника Хыдырлез проведут на закрытой территории с соблюдением всех основных моментов безопасности.Она также подчеркнула, что суть праздника Хыдырлез уходит корнями в историю и предания, согласно которым в эти дни происходит встреча двух пророков – Хыдыра, покровителя растений и путешественников, и Ильяса, покровителя скота и воды. "Они долго странствовали и встречаются, что знаменует наступление весны, плодородия и расцветания. И очень хорошая традиция, если посадить в этот период дерево", – завершила рассказ собеседница.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube..Читайте также на РИА Новости Крым:Аблаев: Хыдырлез означает примирение и дружбуХолода не напугали: как в Крыму прошли первомайские праздникиЦветочно и патриотично: что делать в Крыму на майские праздники
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111027/33/1110273393_0:0:4908:3680_1920x0_80_0_0_f24525ad4f5b00bbba639085d2b02939.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
праздники народов крыма, новости крыма, крымские татары, крым многонациональный, праздники и памятные даты
С соблюдением традиций и мер безопасности: как в Крыму отметят Хыдырлез
В Крыму Хыдырлез в 2026 году отметят с соблюдением традиций и требований безопасности
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым.
Национальный праздник крымских татар Хыдырлез, воспевающий весну и плодородие, в этом году в Крыму проведут с соблюдением архаичных традиций и актуальных требований безопасности. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала первый зампредседателя Государственного комитета по делам межнациональных отношений (Госкомнац) РК Вера Паутова.
По словам Паутовой, архаичная обрядность праздника Хыдырлез вполне отвечает сегодня на вызовы современности и прекрасно вписывается в государственные программы.
"Все гуляния, конечно же, сейчас нет возможности провести масштабно, потому что есть определенные ограничения. Тем не менее мы планируем соблюсти все основные моменты, которые должны быть в этом празднике", – сказала гостья эфира.
А значит, в рамках программы празднования будет место архаичным традициям крымских татар. В частности, катанию специального хлеба – калахая.
Его пекут особым образом, окутывая перед отправлением в печь листьями капусты или кукурузы для придания травянистого вкуса, а потом скатывают с горы, чтобы погадать, рассказала Паутова.
"Выбирается старейшина, какой-то очень важный человек, который его катит, и какой стороной калахай в конечном итоге упадет на землю, такой, значит, и будет год – либо плодороден, либо нет... Я знаю, что девушки в свое время туда даже закладывали какие-то зернышки, бобовые или колечки, и когда открывали, то это тоже был интересный обряд для них", – рассказала собеседница.
Изюминкой праздника, по ее словам, станет то, что зрители и участники конкурса на лучший калахай приедут со многих уголков Крыма. "И не просто его дадут всем попробовать, но еще и у зрителей будет возможность оценить, чей калахай самый красивый", – отметила Паутова.
Кроме того, праздник Хыдырлез всегда сопровождал куреш – соревнования между парнями в виде борьбы на поясах, не обойдется без него и теперь. "Вот откуда пошел этот вид спорта. Ведь для того, чтобы не выяснять отношения между мужчинами с точки зрения ударить друг друга, два парня хватались за пояса, и кто кого повалит, тот победил", – объяснила гостья эфира.
При этом, по ее словам, это серьезный спорт и мастерство удивительное. А в праздник еще и возможность для молодых людей показать свою красивую одежду и привлечь внимание, приглядеть себе, может быть, жениха или невесту.
"И в этом году мы ждем и надеемся, что и молодые ребята придут в национальных костюмах, и взрослые люди, чтобы продемонстрировать культуру крымско-татарского народа с этой стороны", – добавила спикер.
В рамках проведения фестиваля, конечно же, будут угощения и пройдет концерт. И не обойдется без еще одной неотъемлемой части национальной традиции празднования – исполнения танца хоран как символа единения народов – мыслей и желаний, чтобы год был плодородным, сказала Паутова.
В этом году, по словам собеседницы, все мероприятия праздника Хыдырлез проведут на закрытой территории с соблюдением всех основных моментов безопасности.
"А как только у нас появится возможность большого, масштабного проведения этого праздника, фестиваля, мы обязательно ее реализуем, и это ярко, красочно и на большую-большую аудиторию", – пообещал представитель Госкомнаца.
Она также подчеркнула, что суть праздника Хыдырлез уходит корнями в историю и предания, согласно которым в эти дни происходит встреча двух пророков – Хыдыра, покровителя растений и путешественников, и Ильяса, покровителя скота и воды. "Они долго странствовали и встречаются, что знаменует наступление весны, плодородия и расцветания. И очень хорошая традиция, если посадить в этот период дерево", – завершила рассказ собеседница.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
.
Читайте также на РИА Новости Крым: