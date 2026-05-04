https://crimea.ria.ru/20260504/rossiya-budet-razvivat-bioekonomiku-1155733719.html

Россия будет развивать биоэкономику

2026-05-04T17:23

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить Стратегию долгосрочного развития биоэкономики в России на период до 2036 года. Об этом говорится в перечне поручений президента по итогам участия в пленарном заседании Форума будущих технологий и встречи с учеными.Также по решению главы государства правительство должно обеспечить поэтапное увеличение объема финансирования национального проекта по биоэкономике. Также среди поручений вопрос создания биоэкопоселений.25 февраля, выступая на Форуме будущих технологий регионах России, президент Владимир Путин отметил, что в стране должны появиться центры инженерных разработок по биоэкономике на базе университетов и научных институтов. Также президент заявил, что внедряющие новые биотехнологии компании должны получить налоговые преференции.

