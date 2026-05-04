Россия будет развивать биоэкономику
2026-05-04T17:23
Путин поручил утвердить Стратегию долгосрочного развития биоэкономики

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить Стратегию долгосрочного развития биоэкономики в России на период до 2036 года. Об этом говорится в перечне поручений президента по итогам участия в пленарном заседании Форума будущих технологий и встречи с учеными.
"С учетом ранее данных поручений утвердить Стратегию долгосрочного развития биоэкономики в Российской Федерации на период до 2036 года и дальнейшую перспективу, а также привести в соответствие с ней документы стратегического планирования", - сообщается в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Также по решению главы государства правительство должно обеспечить поэтапное увеличение объема финансирования национального проекта по биоэкономике. Также среди поручений вопрос создания биоэкопоселений.
"Правительству Российской Федерации при участии МЧС России и "Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" рассмотреть вопрос создании биоэкопоселений на территориях, расположенных вдоль Трансарктического транспортного коридора", - говорится в документе.
25 февраля, выступая на Форуме будущих технологий регионах России, президент Владимир Путин отметил, что в стране должны появиться центры инженерных разработок по биоэкономике на базе университетов и научных институтов. Также президент заявил, что внедряющие новые биотехнологии компании должны получить налоговые преференции.
