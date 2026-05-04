https://crimea.ria.ru/20260504/reshili-zabrat-dolg-v-feodosii-za-razboy-zaderzhany-troe-1155713277.html

Решили забрать долг: в Феодосии за разбой задержаны трое

Решили забрать долг: в Феодосии за разбой задержаны трое - РИА Новости Крым, 04.05.2026

Решили забрать долг: в Феодосии за разбой задержаны трое

В Феодосии полицейские по горячим следам раскрыли разбойное нападение и задержали троих подозреваемых. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 04.05.2026

2026-05-04T06:49

2026-05-04T06:49

2026-05-04T06:51

мвд по республике крым

разбой

феодосия

новости крыма

крым

происшествия

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/04/1155713852_27:0:1087:596_1920x0_80_0_0_7de138438a3d4ef4effc4a7c7b1ff7c5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. В Феодосии полицейские по горячим следам раскрыли разбойное нападение и задержали троих подозреваемых. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.По информации ведомства, правоохранителям поступило сообщение от 30‑летней местной жительницы о незаконном проникновении в ее квартиру и разбойном нападении.Как выяснили оперативники, накануне 21‑летняя фигурантка оказала потерпевшей услугу, однако обещанного денежного вознаграждения не получила. Тогда она сговорилась со своими знакомыми — 26‑летним и 29‑летним жителями села Журавки, чтобы силой "взыскать" деньги. Подозреваемых задержали по горячим следам. Все трое были доставлены в отдел полиции.Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, группой лиц по предварительному сговору". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе изгнанный из бара клиент пытался сжечь заведениеУгрожали знакомому и вымогали 2 млн рублей: двум крымчанам дали срокВ Крыму пациентка избила врача – возбуждено уголовное дело

феодосия

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд по республике крым, разбой, феодосия, новости крыма, крым, происшествия