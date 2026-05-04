https://crimea.ria.ru/20260504/reshili-zabrat-dolg-v-feodosii-za-razboy-zaderzhany-troe-1155713277.html
Решили забрать долг: в Феодосии за разбой задержаны трое
Решили забрать долг: в Феодосии за разбой задержаны трое - РИА Новости Крым, 04.05.2026
Решили забрать долг: в Феодосии за разбой задержаны трое
В Феодосии полицейские по горячим следам раскрыли разбойное нападение и задержали троих подозреваемых. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 04.05.2026
2026-05-04T06:49
2026-05-04T06:49
2026-05-04T06:51
мвд по республике крым
разбой
феодосия
новости крыма
крым
происшествия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/04/1155713852_27:0:1087:596_1920x0_80_0_0_7de138438a3d4ef4effc4a7c7b1ff7c5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. В Феодосии полицейские по горячим следам раскрыли разбойное нападение и задержали троих подозреваемых. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.По информации ведомства, правоохранителям поступило сообщение от 30‑летней местной жительницы о незаконном проникновении в ее квартиру и разбойном нападении.Как выяснили оперативники, накануне 21‑летняя фигурантка оказала потерпевшей услугу, однако обещанного денежного вознаграждения не получила. Тогда она сговорилась со своими знакомыми — 26‑летним и 29‑летним жителями села Журавки, чтобы силой "взыскать" деньги. Подозреваемых задержали по горячим следам. Все трое были доставлены в отдел полиции.Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, группой лиц по предварительному сговору". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе изгнанный из бара клиент пытался сжечь заведениеУгрожали знакомому и вымогали 2 млн рублей: двум крымчанам дали срокВ Крыму пациентка избила врача – возбуждено уголовное дело
феодосия
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/04/1155713852_287:0:1082:596_1920x0_80_0_0_2b07cd9bf2e1785be7d4144ba14eed5d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мвд по республике крым, разбой, феодосия, новости крыма, крым, происшествия
Решили забрать долг: в Феодосии за разбой задержаны трое
В Феодосии за разбойное нападение задержаны девушка и два ее сообщника
06:49 04.05.2026 (обновлено: 06:51 04.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. В Феодосии полицейские по горячим следам раскрыли разбойное нападение и задержали троих подозреваемых. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.
По информации ведомства, правоохранителям поступило сообщение от 30‑летней местной жительницы о незаконном проникновении в ее квартиру и разбойном нападении.
Как выяснили оперативники, накануне 21‑летняя фигурантка оказала потерпевшей услугу, однако обещанного денежного вознаграждения не получила. Тогда она сговорилась со своими знакомыми — 26‑летним и 29‑летним жителями села Журавки, чтобы силой "взыскать" деньги.
"Днем злоумышленники незаконно проникли в квартиру потерпевшей. Хозяйки дома не было, но в гостях находился ее 39‑летний брат. Угрожая мужчине ножом, нападавшие похитили деньги, ноутбук, зарядное устройство и шесть бутылок коньяка. Общий ущерб составил более 50 тысяч рублей", - рассказали в полиции.
Подозреваемых задержали по горячим следам. Все трое были доставлены в отдел полиции.
Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, группой лиц по предварительному сговору". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: