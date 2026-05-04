Рейтинг@Mail.ru
Ракетная атака на Арабские Эмираты – что известно - РИА Новости Крым, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260504/raketnaya-ataka-na-arabskie-emiraty--chto-izvestno-1155736785.html
Ракетная атака на Арабские Эмираты – что известно
Ракетная атака на Арабские Эмираты – что известно - РИА Новости Крым, 04.05.2026
Ракетная атака на Арабские Эмираты – что известно
Противовоздушная оборона Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) перехватила три ракеты над территориальными водами страны, еще одна ракета упала в море, сообщает... РИА Новости Крым, 04.05.2026
2026-05-04T19:22
2026-05-04T19:22
оаэ
новости
иран
обострение между израилем и ираном
обострение между ираном и сша
ближний восток
ракетная опасность
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/01/1122237515_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0a96091cba0fd484b2f0da7eaa5a57d1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Противовоздушная оборона Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) перехватила три ракеты над территориальными водами страны, еще одна ракета упала в море, сообщает министерство обороны ОАЭ.Министерство обороны проинформировало, что звуки взрывов в разных частях страны – это результат успешного перехвата воздушных угроз.В настоящее время в Дубае вновь объявлена ракетная угроза, передает корреспондент РИА Новости.3 мая сообщалось, что Тегеран передал Вашингтону план по урегулированию конфликта, состоящий из 14 пунктов.В ответ президент США Дональд Трамп в интервью израильской гостелерадиокомпании Kan заявил, что изучил новое предложение Ирана по урегулированию конфликта и назвал его "неприемлемым".Агентство Блумберг со ссылкой на данные ресурсов по отслеживанию судов сообщило, что судоходство в Ормузском проливе практически полностью прекратилось на фоне отказа Трампа принимать мирный план Ирана и возможности возобновления ударов по исламской республике.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь &gt;&gt;Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Голод для 45 миллионов человек: названы последствия конфликта вокруг ИранаХуже не придумать: сенатор назвал фатальную ошибку Трампа в Иране"Сбросить балласт": импичмент Трампа могут запустить до конца года
оаэ
иран
ближний восток
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/01/1122237515_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_f0125e5b5d2f6fcff47749dc4915b9e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
оаэ , новости, иран, обострение между израилем и ираном, обострение между ираном и сша, ближний восток, ракетная опасность
Ракетная атака на Арабские Эмираты – что известно

Ракетная атака на Арабские Эмираты – три ракеты сбили над территориальными водами

19:22 04.05.2026
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкГорода мира. Дубай
Города мира. Дубай - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Противовоздушная оборона Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) перехватила три ракеты над территориальными водами страны, еще одна ракета упала в море, сообщает министерство обороны ОАЭ.
"Были обнаружены четыре крылатые ракеты, которые приближались к ОАЭ со стороны Ирана. Три из них были успешно перехвачены над территориальными водами государства, а четвертая упала в море", – цитирует сообщение РИА Новости.
Министерство обороны проинформировало, что звуки взрывов в разных частях страны – это результат успешного перехвата воздушных угроз.
В настоящее время в Дубае вновь объявлена ракетная угроза, передает корреспондент РИА Новости.
"В связи со сложившейся ситуацией и потенциальной ракетной угрозой просьба немедленно укрыться в безопасном здании вдали от окон, дверей и открытых площадок", – говорится в сообщении, появившемся на экранах телефонов жителей Дубая.
3 мая сообщалось, что Тегеран передал Вашингтону план по урегулированию конфликта, состоящий из 14 пунктов.
В ответ президент США Дональд Трамп в интервью израильской гостелерадиокомпании Kan заявил, что изучил новое предложение Ирана по урегулированию конфликта и назвал его "неприемлемым".
Агентство Блумберг со ссылкой на данные ресурсов по отслеживанию судов сообщило, что судоходство в Ормузском проливе практически полностью прекратилось на фоне отказа Трампа принимать мирный план Ирана и возможности возобновления ударов по исламской республике.
Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Голод для 45 миллионов человек: названы последствия конфликта вокруг Ирана
Хуже не придумать: сенатор назвал фатальную ошибку Трампа в Иране
"Сбросить балласт": импичмент Трампа могут запустить до конца года
 
ОАЭНовостиИранОбострение между Израилем и ИраномОбострение между Ираном и СШАБлижний ВостокРакетная опасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:39Когда США "дают заднюю": что показал миру конфликт вокруг Ирана
20:23В случае провокаций ВСУ на 9 мая ВС РФ нанесут массированный ракетный удар по Киеву
20:05Мошенники придумали схему обмана ветеранов перед Днем Победы
19:47Машина въехала в толпу в Лейпциге – двое погибли и 20 пострадали
19:22Ракетная атака на Арабские Эмираты – что известно
19:10Мэр Евпатории не будет участвовать в конкурсе на замещение должности
18:54Пять объектов "Нафтогаза" повреждены – на них остановлено производство
18:31Ураган прошелся по Симферополю
18:07Глава администрации Керчи подал в отставку
17:57Клещи в Крыму: оперативная обстановка на полуострове
17:40На Большой Севастопольской тропе откроют новый маршрут
17:23Россия будет развивать биоэкономику
17:08Генический округ включат в круизный маршрут Азово-Черноморского региона
16:55В микрорайоне Симферополя заменят аварийный трубопровод горячей воды – сроки
16:45В Симферополе накрыли незаконное казино – организаторов ждет суд
16:27Словакия отказалась от аварийных поставок электричества на Украину
16:16Зеленский сделал заявление о переговорах с Россией
16:08В Белгородской области погиб мужчина и ранены взрослые и ребенок
16:01В Крыму у ребенка в руках сдетонировал боеприпас - возбуждено уголовное дело
15:51ФСБ задержала жителя Севастополя с крупной партией наркотиков
Лента новостейМолния