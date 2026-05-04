Ракетная атака на Арабские Эмираты – что известно - РИА Новости Крым, 04.05.2026

Противовоздушная оборона Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) перехватила три ракеты над территориальными водами страны, еще одна ракета упала в море, сообщает... РИА Новости Крым, 04.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Противовоздушная оборона Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) перехватила три ракеты над территориальными водами страны, еще одна ракета упала в море, сообщает министерство обороны ОАЭ.Министерство обороны проинформировало, что звуки взрывов в разных частях страны – это результат успешного перехвата воздушных угроз.В настоящее время в Дубае вновь объявлена ракетная угроза, передает корреспондент РИА Новости.3 мая сообщалось, что Тегеран передал Вашингтону план по урегулированию конфликта, состоящий из 14 пунктов.В ответ президент США Дональд Трамп в интервью израильской гостелерадиокомпании Kan заявил, что изучил новое предложение Ирана по урегулированию конфликта и назвал его "неприемлемым".Агентство Блумберг со ссылкой на данные ресурсов по отслеживанию судов сообщило, что судоходство в Ормузском проливе практически полностью прекратилось на фоне отказа Трампа принимать мирный план Ирана и возможности возобновления ударов по исламской республике.

