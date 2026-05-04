Ракетная атака на Арабские Эмираты – что известно
Ракетная атака на Арабские Эмираты – три ракеты сбили над территориальными водами
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Противовоздушная оборона Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) перехватила три ракеты над территориальными водами страны, еще одна ракета упала в море, сообщает министерство обороны ОАЭ.
"Были обнаружены четыре крылатые ракеты, которые приближались к ОАЭ со стороны Ирана. Три из них были успешно перехвачены над территориальными водами государства, а четвертая упала в море", – цитирует сообщение РИА Новости.
Министерство обороны проинформировало, что звуки взрывов в разных частях страны – это результат успешного перехвата воздушных угроз.
В настоящее время в Дубае вновь объявлена ракетная угроза, передает корреспондент РИА Новости.
"В связи со сложившейся ситуацией и потенциальной ракетной угрозой просьба немедленно укрыться в безопасном здании вдали от окон, дверей и открытых площадок", – говорится в сообщении, появившемся на экранах телефонов жителей Дубая.
3 мая сообщалось, что Тегеран передал Вашингтону план по урегулированию конфликта, состоящий из 14 пунктов.
В ответ президент США Дональд Трамп в интервью израильской гостелерадиокомпании Kan заявил, что изучил новое предложение Ирана по урегулированию конфликта и назвал его "неприемлемым".
Агентство Блумберг со ссылкой на данные ресурсов по отслеживанию судов сообщило, что судоходство в Ормузском проливе практически полностью прекратилось на фоне отказа Трампа принимать мирный план Ирана и возможности возобновления ударов по исламской республике.
Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>
Читайте также на РИА Новости Крым: