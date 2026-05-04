Пять объектов "Нафтогаза" повреждены и на них остановлено производство

2026-05-04T18:54

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Несколько объектов газодобычи украинской компании "Нафтогаз" поражены ударами и на них остановлена работа. Об этом сообщается Telegram-канале компании.Из-за повреждения оборудования пришлось остановить производственные процессы, отметили в компании. И подчеркнули, что это усложняет подготовку к зиме.Также некоторые города Украины, в том числе Киев, могут остаться без воды, что будет гораздо хуже, чем блэкаут, заявил ранее вице-президент украинской водной ассоциации Артем Шира.Вице-премьер Украины, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба ранее сообщил, что правительство устанавливает резервное питание на водоканалах и строит альтернативные схемы водоснабжения, но чиновники параллельно просят граждан Украины позаботиться о себе самостоятельно.Насосные станции для крупных городов изготавливают от 6 до 12 месяцев, а на Украине их больше не производят. Заводы, которые были построены на территории нынешней Украины во время СССР, в частности, Сумской, уже не существуют, поэтому даже если деньги есть, оборудование придется ждать.

