Путин назначил Щукина врио главы Дагестана - РИА Новости Крым, 04.05.2026
Путин назначил Щукина врио главы Дагестана
Бывший председатель Верховного суда Дагестана Федор Щукин назначен врио главы региона, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости Крым, 04.05.2026
2026-05-04T12:44
© Объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской областиФедор Щукин
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая — РИА Новости. Бывший председатель Верховного суда Дагестана Федор Щукин назначен врио главы региона, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
"Постановляю: принять отставку главы Республики Дагестан Меликова С.А. по собственному желанию. Назначить Щукина Федора Вячеславовича временно исполняющим обязанности главы Республики Дагестан до вступления в должность лица, избранного главой Республики Дагестан", - говорится в указе.
На минувшей неделе глава государства провел встречу с представителями Дагестана, на которой сообщил о переходе экс-главы республики на другую работу. Спикер Народного собрания региона Заур Аскендеров предложил назначить на эту должность Щукина. Путин поддержал его кандидатуру. Выборы запланированы на сентябрь.
Щукин родился в 1976 году в Нижегородской области. В марте 2024 года его назначили председателем Верховного суда Дагестана.
