Путин назначил Щукина врио главы Дагестана
РИА Новости Крым, 04.05.2026
2026-05-04T12:44
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая — РИА Новости. Бывший председатель Верховного суда Дагестана Федор Щукин назначен врио главы региона, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
"Постановляю: принять отставку главы Республики Дагестан Меликова С.А. по собственному желанию. Назначить Щукина Федора Вячеславовича временно исполняющим обязанности главы Республики Дагестан до вступления в должность лица, избранного главой Республики Дагестан", - говорится в указе.
На минувшей неделе глава государства провел встречу с представителями Дагестана, на которой сообщил о переходе экс-главы республики на другую работу. Спикер Народного собрания региона Заур Аскендеров предложил назначить на эту должность Щукина. Путин поддержал его кандидатуру. Выборы запланированы на сентябрь.
Щукин родился в 1976 году в Нижегородской области. В марте 2024 года его назначили председателем Верховного суда Дагестана.
