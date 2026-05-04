Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура взяла на контроль восстановление электроэнергии в Крыму - РИА Новости Крым, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260504/prokuratura-vzyala-na-kontrol-vosstanovlenie-elektroenergii-v-krymu-1155717650.html
Прокуратура взяла на контроль восстановление электроэнергии в Крыму
Прокуратура взяла на контроль восстановление электроэнергии в Крыму - РИА Новости Крым, 04.05.2026
Прокуратура взяла на контроль восстановление электроэнергии в Крыму
Работы по восстановлению подачи электричества в нескольких районах Крыма находятся на контроле у регионального надзорного ведомства. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 04.05.2026
2026-05-04T10:35
2026-05-04T10:35
отключение электроэнергии
отключение электроэнергии в крыму
прокуратура республики крым
новости крыма
крым
жкх крыма и севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/14/1152535479_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4cb1748c93f358f90a3f4a4d0bf0b9c6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Работы по восстановлению подачи электричества в нескольких районах Крыма находятся на контроле у регионального надзорного ведомства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по РК.В понедельник утром в Крыму из-за аварии на линии электропередачи обесточены абоненты одного микрорайона в Керчи и трех населенных пунктов Нижнегорского района. Также в Белогорском районе без света остались 10 населенных пунктов.Также обесточены села Белоглинка, Грушевое, Заречное, Новоандреевка в Симферопольском районе. Энергетики уже работают на месте аварии.В Крыму действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра скоростью до 25 м/с и очень сильные осадков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте по ночам будут отключать свет – в чем причина"Крымэнерго" модернизирует три электроподстанции на ЮБК за 11 миллиардовАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/14/1152535479_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3394889094fa947a7a87beaae84766be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
отключение электроэнергии, отключение электроэнергии в крыму, прокуратура республики крым, новости крыма, крым, жкх крыма и севастополя
Прокуратура взяла на контроль восстановление электроэнергии в Крыму

В Крыму прокуратура взяла на контроль восстановление электроснабжения в районах республики

10:35 04.05.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВосстановительные работы на сетях электроснабжения, ведущих к домам жителей СНТ "Строитель"
Восстановительные работы на сетях электроснабжения, ведущих к домам жителей СНТ Строитель - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Работы по восстановлению подачи электричества в нескольких районах Крыма находятся на контроле у регионального надзорного ведомства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по РК.
"Прокуратура Крыма контролирует проведение работ по восстановлению подачи электроснабжения в нескольких районах республики. В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства", - говорится в сообщении.
В понедельник утром в Крыму из-за аварии на линии электропередачи обесточены абоненты одного микрорайона в Керчи и трех населенных пунктов Нижнегорского района. Также в Белогорском районе без света остались 10 населенных пунктов.
Также обесточены села Белоглинка, Грушевое, Заречное, Новоандреевка в Симферопольском районе. Энергетики уже работают на месте аварии.
В Крыму действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра скоростью до 25 м/с и очень сильные осадков.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Ялте по ночам будут отключать свет – в чем причина
"Крымэнерго" модернизирует три электроподстанции на ЮБК за 11 миллиардов
Аварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит
 
Отключение электроэнергииОтключение электроэнергии в КрымуПрокуратура Республики КрымНовости КрымаКрымЖКХ Крыма и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:01Четверо детей и мать погибли на пожаре в Свердловской области
10:56За вымогательство у бизнесменов два крымчанина получили по 4 года колонии
10:45Перегруз на шесть человек - подобности ЧП с катером на Москва-реке
10:35Прокуратура взяла на контроль восстановление электроэнергии в Крыму
10:24ФСБ за два месяца задержала 150 нелегальных оружейников
10:15В Белогорском районе без света остались 10 населенных пунктов
10:08Обрушение рудника в Магаданской области: найдены тела последних четырех горняков 0:34
09:59В Крыму потушили 35 пожаров
09:54Часть Керчи и Нижнегорского района обесточены из-за аварии на линии
09:49Трехметровые волны поднимутся в Керченском проливе
09:33Смертельное шоу: монстр-трак протаранил толпу людей в Колумбии
09:18Творчество в ДНК: в Крыму работает центр креативных индустрий
09:04Крымский мост - обстановка на утро понедельника
08:50Какое место занял Крым в рейтинге регионов с самым быстрым ростом зарплат
08:31Европа наращивает ВПК: что может ей помешать вступить в конфликт с Россией
08:17На Украине прогремели взрывы – повреждены инфраструктура и энергетика
08:01Отопительный сезон завершен: как сети подготовят к следующей зиме
07:33Ночная атака на Россию - ПВО сбила 117 вражеских беспилотников
07:22В Севастополе ветер остановил паром
07:10В Крым на работу в сфере туризма зовут молодежь из других регионов России
Лента новостейМолния