https://crimea.ria.ru/20260504/prokuratura-vzyala-na-kontrol-vosstanovlenie-elektroenergii-v-krymu-1155717650.html

Прокуратура взяла на контроль восстановление электроэнергии в Крыму

Прокуратура взяла на контроль восстановление электроэнергии в Крыму - РИА Новости Крым, 04.05.2026

Прокуратура взяла на контроль восстановление электроэнергии в Крыму

Работы по восстановлению подачи электричества в нескольких районах Крыма находятся на контроле у регионального надзорного ведомства. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 04.05.2026

2026-05-04T10:35

2026-05-04T10:35

2026-05-04T10:35

отключение электроэнергии

отключение электроэнергии в крыму

прокуратура республики крым

новости крыма

крым

жкх крыма и севастополя

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/14/1152535479_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4cb1748c93f358f90a3f4a4d0bf0b9c6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Работы по восстановлению подачи электричества в нескольких районах Крыма находятся на контроле у регионального надзорного ведомства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по РК.В понедельник утром в Крыму из-за аварии на линии электропередачи обесточены абоненты одного микрорайона в Керчи и трех населенных пунктов Нижнегорского района. Также в Белогорском районе без света остались 10 населенных пунктов.Также обесточены села Белоглинка, Грушевое, Заречное, Новоандреевка в Симферопольском районе. Энергетики уже работают на месте аварии.В Крыму действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра скоростью до 25 м/с и очень сильные осадков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте по ночам будут отключать свет – в чем причина"Крымэнерго" модернизирует три электроподстанции на ЮБК за 11 миллиардовАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отключение электроэнергии, отключение электроэнергии в крыму, прокуратура республики крым, новости крыма, крым, жкх крыма и севастополя