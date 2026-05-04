Повсеместно пройдут дожди: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 04.05.2026
Повсеместно пройдут дожди: погода в Крыму в понедельник
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться северо-западной частью циклона, зоной атмосферного фронта. Повсеместно пройдут дожди: в южных и восточных районах и горах очень сильные. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.

"Ветер северо-восточный 10-15 м/с, местами 20-25 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10, днем +10…+15 градусов, в горах ночью +2…+4, днем +4…+9 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер северо-восточный 10-15 м/с, порывы до 20 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +10…+12 градусов.
В Севастополе облачно. Ночью небольшой дождь, утром, днем дождь. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 градусов, днем +11...+13.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха в ночные часы от +6 до +10, днем +11...+13 градусов.
По Крыму и Севастополю объявлено экстренное предупреждение.
