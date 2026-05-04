Полтысячи беспилотников и семь снарядов HIMARS уничтожила ПВО за сутки - РИА Новости Крым, 04.05.2026
Российские силы ПВО за сутки уничтожили 507 беспилотников, восемь авиационных бомб и семь реактивных снарядов HIMARS. Об этом в понедельник сообщили в... РИА Новости Крым, 04.05.2026
ПВО России за сутки уничтожила 507 беспилотников, восемь авиабомб и семь снарядов HIMARS
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Российские силы ПВО за сутки уничтожили 507 беспилотников, восемь авиационных бомб и семь реактивных снарядов HIMARS. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 507 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сводке.
Кроме того, при помощи авиации, ударных дронов, ракет и артиллерии разбиты объекты транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, уничтожены склады с боеприпасами, места хранения и подготовки к запуску беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах, уточнили в оборонном ведомстве.
По данным МО, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 141 646 беспилотников, 658 зенитных ракетных комплексов, 29 161 танк и других боевых бронемашин, 1 714 боевых машин РСЗО, 34 749 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 60 777 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее в понедельник сообщалось
, что в течение минувшей ночи силы ПВО сбили на российскими регионами 117 украинских беспилотников.
Накануне днем средства ПВО в течение четырех часов перехватили и уничтожили
еще 75 украинских беспилотников над российскими регионами.
В первой половине дня воскресенья над восемью областями России перехватили и уничтожили 52 дрона ВСУ
