Полтысячи беспилотников и семь снарядов HIMARS уничтожила ПВО за сутки - РИА Новости Крым, 04.05.2026
Полтысячи беспилотников и семь снарядов HIMARS уничтожила ПВО за сутки
Российские силы ПВО за сутки уничтожили 507 беспилотников, восемь авиационных бомб и семь реактивных снарядов HIMARS. Об этом в понедельник сообщили в... РИА Новости Крым, 04.05.2026
2026-05-04T12:40
Полтысячи беспилотников и семь снарядов HIMARS уничтожила ПВО за сутки

12:40 04.05.2026
 
© РИА Новости . Сергей Мирный / Перейти в фотобанкБоевая работа расчёта ЗРК "Тор-М2" на Запорожском направлении
Боевая работа расчёта ЗРК Тор-М2 на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Российские силы ПВО за сутки уничтожили 507 беспилотников, восемь авиационных бомб и семь реактивных снарядов HIMARS. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 507 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сводке.
Кроме того, при помощи авиации, ударных дронов, ракет и артиллерии разбиты объекты транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, уничтожены склады с боеприпасами, места хранения и подготовки к запуску беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах, уточнили в оборонном ведомстве.
По данным МО, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 141 646 беспилотников, 658 зенитных ракетных комплексов, 29 161 танк и других боевых бронемашин, 1 714 боевых машин РСЗО, 34 749 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 60 777 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее в понедельник сообщалось, что в течение минувшей ночи силы ПВО сбили на российскими регионами 117 украинских беспилотников.
Накануне днем средства ПВО в течение четырех часов перехватили и уничтожили еще 75 украинских беспилотников над российскими регионами.
В первой половине дня воскресенья над восемью областями России перехватили и уничтожили 52 дрона ВСУ.
Ключевой целью атаки ВСУ на Ленинградскую область стал порт Приморск
Обломки дрона рухнули на многоквартирный жилой дом в Смоленской области – ранены люди
ВСУ убили двоих жителей Херсонской области в выходные
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
