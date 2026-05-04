https://crimea.ria.ru/20260504/poka-poluchaetsya-tsugtsvang-chem-obernetsya-operatsiya-ssha-po-proryvu-ormuza--mnenie-1155739517.html

Пока получается цугцванг: чем обернется операция США по прорыву Ормуза – мнение

Пока получается цугцванг: чем обернется операция США по прорыву Ормуза – мнение - РИА Новости Крым, 04.05.2026

Пока получается цугцванг: чем обернется операция США по прорыву Ормуза – мнение

У США в Ближневосточном регионе осталось менее десяти эсминцев, и их точно не хватит для прорыва Ормузского пролива. Операцию начали как попытку в очередной раз РИА Новости Крым, 04.05.2026

2026-05-04T22:07

2026-05-04T22:07

2026-05-04T22:07

мнения

малек дудаков

иран

ормузский пролив

обострение между израилем и ираном

обострение между ираном и сша

сша

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/0f/1155233661_0:114:3235:1933_1920x0_80_0_0_44628ea47667f6cdd8c8805c5df33cd0.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. У США в Ближневосточном регионе осталось менее десяти эсминцев, и их точно не хватит для прорыва Ормузского пролива. Операцию начали как попытку в очередной раз оказать давление на Иран и поиграть на динамике нефтяных цен. Такое мнение выразил политолог-американист Малек Дудаков, им он поделился в своем канале в мессенджере МАКС.Накануне президент США Дональд Трамп анонсировал операцию "Свобода" по выводу судов, застрявших в Ормузском проливе. В рамках операции США задействуют эсминцы, самолеты и 15 тысяч военных.По мнению Дудакова, чем больше длится сумбурная операция США против Ирана, тем меньше у Пентагона остается военных возможностей.Самый современный авианосец ВМС США "Джеральд Форд" уже горел и был отведен на длительный ремонт, а экипажу эсминца класса "Арли Берк" после пожара, который вывел из строя двигатель, пришлось дрейфовать в открытом океане. Так что теперь у Соединенных Штатов остается в регионе меньше десятки эсминцев, и их явно не хватит для прорыва Ормуза, считает политолог.Он отмечает, что у Трампа в сложившейся ситуации просто нет выхода, так как принимать предложенные Ираном США новые условия по урегулированию конфликта – с разменом ядерной программы и постепенного открытия Ормуза на вывод американских войск, снятие санкций и разморозку активов – его команда точно не готова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда США "дают заднюю": что показал миру конфликт вокруг ИранаТрамп назвал новое предложение Ирана неприемлемымВ США 1 мая прошел "праздник неповиновения" – чего ждать Трампу к осени

иран

ормузский пролив

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, малек дудаков, иран, ормузский пролив, обострение между израилем и ираном, обострение между ираном и сша, сша