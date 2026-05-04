Пока получается цугцванг: чем обернется операция США по прорыву Ормуза – мнение
2026-05-04T22:07
22:07 04.05.2026
 
© REUTERS Francis MascarenhasСудно Jag Vasant в порту после прохождения Ормузского пролива
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. У США в Ближневосточном регионе осталось менее десяти эсминцев, и их точно не хватит для прорыва Ормузского пролива. Операцию начали как попытку в очередной раз оказать давление на Иран и поиграть на динамике нефтяных цен. Такое мнение выразил политолог-американист Малек Дудаков, им он поделился в своем канале в мессенджере МАКС.
Накануне президент США Дональд Трамп анонсировал операцию "Свобода" по выводу судов, застрявших в Ормузском проливе. В рамках операции США задействуют эсминцы, самолеты и 15 тысяч военных.
По мнению Дудакова, чем больше длится сумбурная операция США против Ирана, тем меньше у Пентагона остается военных возможностей.
Самый современный авианосец ВМС США "Джеральд Форд" уже горел и был отведен на длительный ремонт, а экипажу эсминца класса "Арли Берк" после пожара, который вывел из строя двигатель, пришлось дрейфовать в открытом океане. Так что теперь у Соединенных Штатов остается в регионе меньше десятки эсминцев, и их явно не хватит для прорыва Ормуза, считает политолог.

"Один раз они (США – ред.) уже попытались сунуться в пролив, но испугались появления иранских дронов и катеров. Ведь потеря даже одного эсминца стоимостью три миллиарда долларов станет катастрофой для Пентагона и окончательно подорвет военные планы команды Трампа. Так что пока это (анонс операции "Свобода" – ред.) стоит рассматривать скорее как попытку оказать давление в переговорах с Ираном. И снова поиграть на динамике нефтяных цен", – сказал эксперт.

Он отмечает, что у Трампа в сложившейся ситуации просто нет выхода, так как принимать предложенные Ираном США новые условия по урегулированию конфликта – с разменом ядерной программы и постепенного открытия Ормуза на вывод американских войск, снятие санкций и разморозку активов – его команда точно не готова.

"Показать это своей победой у них точно не получится. Вот и приходится искать новые пути, как бы надавить на Иран в условиях истощения арсеналов Пентагона и бунтующего электората в США из-за взлета топливных цен. Пока что получается цугцванг", – подытожил эксперт.

