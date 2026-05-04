https://crimea.ria.ru/20260504/peregruz-na-shest-chelovek---podobnosti-chp-s-katerom-na-moskva-reke-1155717812.html
Перегруз на шесть человек - подобности ЧП с катером на Москва-реке
Перегруз на шесть человек - подобности ЧП с катером на Москва-реке - РИА Новости Крым, 04.05.2026
Перегруз на шесть человек - подобности ЧП с катером на Москва-реке
Прогулочный катер на Москва-реке мог перевернуться из-за перегруза: на борту находилось десять человек вместо четырех. Также у пассажиров не было спасательных... РИА Новости Крым, 04.05.2026
2026-05-04T10:45
2026-05-04T10:45
2026-05-04T10:45
москва
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
происшествия
закон и право
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/04/1155717997_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_5dbda2eac8fed663cda8571eb28d057d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Прогулочный катер на Москва-реке мог перевернуться из-за перегруза: на борту находилось десять человек вместо четырех. Также у пассажиров не было спасательных жилетов. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте (Западное МСУТ) Следственного комитета РФ.3 мая на Москва-реке в районе Красногорска перевернулся катер с пассажирами на борту. В ходе следствия установлено, что мужчина, который управлял транспортным средством, не справился с выполнением поворота и допустил опрокидывание маломерного судна. В результате все пассажиры выпали в воду. Всего на борту находилось 10 пассажиров, из которых семеро - дети, уточнили в ведомстве.В ведомстве уточнили, что пятеро детей были доставлены в больницы, где им была оказана необходимая медицинская помощь.Сейчас жизни и здоровью людей ничего не угрожает, добавили в СК.По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трехметровые волны поднимутся в Керченском проливеВ Крыму летом за безопасностью туристов в море будут следить дроныБеспилотный мониторинг пляжей: что еще готовят к курортному сезону
москва
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/04/1155717997_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_0f35f5e30facf1d31c4833b0e60b199f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, происшествия, закон и право
Перегруз на шесть человек - подобности ЧП с катером на Москва-реке
Катер с детьми на Москва-реке мог перевернуться из-за перегруза на шесть человек - СК
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Прогулочный катер на Москва-реке мог перевернуться из-за перегруза: на борту находилось десять человек вместо четырех. Также у пассажиров не было спасательных жилетов. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте (Западное МСУТ) Следственного комитета РФ.
3 мая на Москва-реке в районе Красногорска перевернулся катер с пассажирами на борту.
В ходе следствия установлено, что мужчина, который управлял транспортным средством, не справился с выполнением поворота и допустил опрокидывание маломерного судна. В результате все пассажиры выпали в воду. Всего на борту находилось 10 пассажиров, из которых семеро - дети, уточнили в ведомстве.
"По одной из версий, инцидент произошел в результате нарушения пассажировместимости на судне. Максимальное допустимое количество пассажиров на борту данного вида судна составляет четыре человека. Пассажиры находились без спасательных жилетов. Лодка была взята в аренду в сервисе проката", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что пятеро детей были доставлены в больницы, где им была оказана необходимая медицинская помощь.
Сейчас жизни и здоровью людей ничего не угрожает, добавили в СК.
По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: