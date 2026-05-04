Рейтинг@Mail.ru
Перегруз на шесть человек - подобности ЧП с катером на Москва-реке - РИА Новости Крым, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260504/peregruz-na-shest-chelovek---podobnosti-chp-s-katerom-na-moskva-reke-1155717812.html
Перегруз на шесть человек - подобности ЧП с катером на Москва-реке
Перегруз на шесть человек - подобности ЧП с катером на Москва-реке - РИА Новости Крым, 04.05.2026
Перегруз на шесть человек - подобности ЧП с катером на Москва-реке
Прогулочный катер на Москва-реке мог перевернуться из-за перегруза: на борту находилось десять человек вместо четырех. Также у пассажиров не было спасательных... РИА Новости Крым, 04.05.2026
2026-05-04T10:45
2026-05-04T10:45
москва
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
происшествия
закон и право
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/04/1155717997_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_5dbda2eac8fed663cda8571eb28d057d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Прогулочный катер на Москва-реке мог перевернуться из-за перегруза: на борту находилось десять человек вместо четырех. Также у пассажиров не было спасательных жилетов. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте (Западное МСУТ) Следственного комитета РФ.3 мая на Москва-реке в районе Красногорска перевернулся катер с пассажирами на борту. В ходе следствия установлено, что мужчина, который управлял транспортным средством, не справился с выполнением поворота и допустил опрокидывание маломерного судна. В результате все пассажиры выпали в воду. Всего на борту находилось 10 пассажиров, из которых семеро - дети, уточнили в ведомстве.В ведомстве уточнили, что пятеро детей были доставлены в больницы, где им была оказана необходимая медицинская помощь.Сейчас жизни и здоровью людей ничего не угрожает, добавили в СК.По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трехметровые волны поднимутся в Керченском проливеВ Крыму летом за безопасностью туристов в море будут следить дроныБеспилотный мониторинг пляжей: что еще готовят к курортному сезону
москва
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/04/1155717997_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_0f35f5e30facf1d31c4833b0e60b199f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, происшествия, закон и право
Перегруз на шесть человек - подобности ЧП с катером на Москва-реке

Катер с детьми на Москва-реке мог перевернуться из-за перегруза на шесть человек - СК

10:45 04.05.2026
 
© Западное МСУТ СК РоссииНа Москва-реке перевернулся катер с людьми
На Москва-реке перевернулся катер с людьми
© Западное МСУТ СК России
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Прогулочный катер на Москва-реке мог перевернуться из-за перегруза: на борту находилось десять человек вместо четырех. Также у пассажиров не было спасательных жилетов. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте (Западное МСУТ) Следственного комитета РФ.
3 мая на Москва-реке в районе Красногорска перевернулся катер с пассажирами на борту.
В ходе следствия установлено, что мужчина, который управлял транспортным средством, не справился с выполнением поворота и допустил опрокидывание маломерного судна. В результате все пассажиры выпали в воду. Всего на борту находилось 10 пассажиров, из которых семеро - дети, уточнили в ведомстве.
"По одной из версий, инцидент произошел в результате нарушения пассажировместимости на судне. Максимальное допустимое количество пассажиров на борту данного вида судна составляет четыре человека. Пассажиры находились без спасательных жилетов. Лодка была взята в аренду в сервисе проката", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что пятеро детей были доставлены в больницы, где им была оказана необходимая медицинская помощь.
Сейчас жизни и здоровью людей ничего не угрожает, добавили в СК.
По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Трехметровые волны поднимутся в Керченском проливе
В Крыму летом за безопасностью туристов в море будут следить дроны
Беспилотный мониторинг пляжей: что еще готовят к курортному сезону
 
МоскваСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)НовостиПроисшествияЗакон и право
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:01Четверо детей и мать погибли на пожаре в Свердловской области
10:56За вымогательство у бизнесменов два крымчанина получили по 4 года колонии
10:45Перегруз на шесть человек - подобности ЧП с катером на Москва-реке
10:35Прокуратура взяла на контроль восстановление электроэнергии в Крыму
10:24ФСБ за два месяца задержала 150 нелегальных оружейников
10:15В Белогорском районе без света остались 10 населенных пунктов
10:08Обрушение рудника в Магаданской области: найдены тела последних четырех горняков 0:34
09:59В Крыму потушили 35 пожаров
09:54Часть Керчи и Нижнегорского района обесточены из-за аварии на линии
09:49Трехметровые волны поднимутся в Керченском проливе
09:33Смертельное шоу: монстр-трак протаранил толпу людей в Колумбии
09:18Творчество в ДНК: в Крыму работает центр креативных индустрий
09:04Крымский мост - обстановка на утро понедельника
08:50Какое место занял Крым в рейтинге регионов с самым быстрым ростом зарплат
08:31Европа наращивает ВПК: что может ей помешать вступить в конфликт с Россией
08:17На Украине прогремели взрывы – повреждены инфраструктура и энергетика
08:01Отопительный сезон завершен: как сети подготовят к следующей зиме
07:33Ночная атака на Россию - ПВО сбила 117 вражеских беспилотников
07:22В Севастополе ветер остановил паром
07:10В Крым на работу в сфере туризма зовут молодежь из других регионов России
Лента новостейМолния