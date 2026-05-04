Перегруз на шесть человек - подобности ЧП с катером на Москва-реке

Прогулочный катер на Москва-реке мог перевернуться из-за перегруза: на борту находилось десять человек вместо четырех. Также у пассажиров не было спасательных... РИА Новости Крым, 04.05.2026

2026-05-04T10:45

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Прогулочный катер на Москва-реке мог перевернуться из-за перегруза: на борту находилось десять человек вместо четырех. Также у пассажиров не было спасательных жилетов. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте (Западное МСУТ) Следственного комитета РФ.3 мая на Москва-реке в районе Красногорска перевернулся катер с пассажирами на борту. В ходе следствия установлено, что мужчина, который управлял транспортным средством, не справился с выполнением поворота и допустил опрокидывание маломерного судна. В результате все пассажиры выпали в воду. Всего на борту находилось 10 пассажиров, из которых семеро - дети, уточнили в ведомстве.В ведомстве уточнили, что пятеро детей были доставлены в больницы, где им была оказана необходимая медицинская помощь.Сейчас жизни и здоровью людей ничего не угрожает, добавили в СК.По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.

