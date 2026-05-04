Рейтинг@Mail.ru
Парады во дворах и киномарафон: как Севастополь отметит День Победы - РИА Новости Крым, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260504/parady-vo-dvorakh-i-kinomarafon-kak-sevastopol-otmetit-den-pobedy-1155723969.html
Парады во дворах и киномарафон: как Севастополь отметит День Победы
Парады во дворах и киномарафон: как Севастополь отметит День Победы - РИА Новости Крым, 04.05.2026
Парады во дворах и киномарафон: как Севастополь отметит День Победы
В Севастополе в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне запланировано проведение более 150 различных праздничных мероприятий, включая... РИА Новости Крым, 04.05.2026
2026-05-04T13:46
2026-05-04T13:46
севастополь
день победы
9 мая
новости севастополя
михаил развожаев
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/18/1155506762_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_51976e708f37bd2cf681262fd568e116.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне запланировано проведение более 150 различных праздничных мероприятий, включая историко-патриотический фестиваль, киномарафон, многочисленные выставки, а также ставшие традиционными парады во дворах. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Кроме того, городской архив подготовил выставку "Этот день мы приближали, как могли", которую можно будет увидеть с 8 по 22 мая на Приморском бульваре.Также с 9 по 11 мая в кинотеатрах "Севастополь кино" пройдет киномарафон патриотических фильмов."Конечно, особое внимание уделяем нашим ветеранам: сегодня начинаются ставшие традиционными парады у них во дворах", - отметил Развожаев.Губернатор добавил, что почти 17 тысяч участников и инвалидов Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, жителей осажденного Севастополя, тружеников тыла и детей войны получат полагающиеся им единоразовые выплаты в честь праздника.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бессмертный полк прошел по Вашингтону Помощь ветеранам и субботники: в Севастополе стартовал "Десант Победы"Как пройдет парад на День Победы в Москве
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/18/1155506762_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_0ef2756ed9c138997f27244319efeceb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, день победы, 9 мая, новости севастополя, михаил развожаев
Парады во дворах и киномарафон: как Севастополь отметит День Победы

В Севастополе в честь Дня Победы пройдут парады во дворах, киномарафон и фестиваль

13:46 04.05.2026
 
© Пресс-служба губернатора Севастополя Михаила РазвожаеваСевастополь украшают к 9 мая
Севастополь украшают к 9 мая
© Пресс-служба губернатора Севастополя Михаила Развожаева
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне запланировано проведение более 150 различных праздничных мероприятий, включая историко-патриотический фестиваль, киномарафон, многочисленные выставки, а также ставшие традиционными парады во дворах. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"В Севастополе к Дню Победы подготовили больше 150 мероприятий: это спектакли, концерты, выставки, конференции и другие. 6-9 мая пройдет региональный этап всероссийской акции "Сады Победы", в ходе которой школы и детские сады высадят в общей сложности 150 саженцев. 9 мая на Сапун-горе пройдет историко-патриотический фестиваль "Знамена Славы", - написал градоначальник в своем канале в МАКС.
Кроме того, городской архив подготовил выставку "Этот день мы приближали, как могли", которую можно будет увидеть с 8 по 22 мая на Приморском бульваре.
Также с 9 по 11 мая в кинотеатрах "Севастополь кино" пройдет киномарафон патриотических фильмов.
"Конечно, особое внимание уделяем нашим ветеранам: сегодня начинаются ставшие традиционными парады у них во дворах", - отметил Развожаев.
Губернатор добавил, что почти 17 тысяч участников и инвалидов Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, жителей осажденного Севастополя, тружеников тыла и детей войны получат полагающиеся им единоразовые выплаты в честь праздника.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Бессмертный полк прошел по Вашингтону
Помощь ветеранам и субботники: в Севастополе стартовал "Десант Победы"
Как пройдет парад на День Победы в Москве
 
СевастопольДень Победы9 маяНовости СевастополяМихаил Развожаев
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:10На Украине дезертиры пытались сбыть арсенал гранат и автомат
14:57На МКАД грузовик без тормозов снес 13 машин - есть пострадавшие
14:51В Крыму в ДТП с грузовиком и легковушкой пострадала женщина
14:11Штормовой ветер в Крыму валит деревья и рвет провода
13:46Парады во дворах и киномарафон: как Севастополь отметит День Победы
13:32Семь сотрудников предприятия пострадали при обстреле ВСУ Брянской области
13:23Новые удары по Украине – без света четыре региона
13:16Незаконную частную школу-пансионат закрыли в Анапе
13:05Армия России бьет по украинским узлам связи и технике НАТО
12:52Зеленский грозит атаковать дронами парад Победы в Москве
12:44Путин назначил Щукина врио главы Дагестана
12:40Полтысячи беспилотников и семь снарядов HIMARS уничтожила ПВО за сутки
12:31В Таджикистане произошло землетрясение – что известно
12:17В Севастополе в канун Дня Победы привели в порядок 130 памятников
12:10ВСУ убили двоих жителей Херсонской области в выходные
12:01Как заморозки повлияли на урожай в Крыму
11:49В 2026 году почти 6 млн детей отдохнут в оздоровительных лагерях России
11:48В Крыму ввели режим повышенной готовности
11:20Холода не напугали: как в Крыму прошли первомайские праздники
11:14В ДТП в Крыму пострадали 14 человек
Лента новостейМолния