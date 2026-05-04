Парады во дворах и киномарафон: как Севастополь отметит День Победы

В Севастополе в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне запланировано проведение более 150 различных праздничных мероприятий, включая... РИА Новости Крым, 04.05.2026

2026-05-04T13:46

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне запланировано проведение более 150 различных праздничных мероприятий, включая историко-патриотический фестиваль, киномарафон, многочисленные выставки, а также ставшие традиционными парады во дворах. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Кроме того, городской архив подготовил выставку "Этот день мы приближали, как могли", которую можно будет увидеть с 8 по 22 мая на Приморском бульваре.Также с 9 по 11 мая в кинотеатрах "Севастополь кино" пройдет киномарафон патриотических фильмов."Конечно, особое внимание уделяем нашим ветеранам: сегодня начинаются ставшие традиционными парады у них во дворах", - отметил Развожаев.Губернатор добавил, что почти 17 тысяч участников и инвалидов Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, жителей осажденного Севастополя, тружеников тыла и детей войны получат полагающиеся им единоразовые выплаты в честь праздника.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бессмертный полк прошел по Вашингтону Помощь ветеранам и субботники: в Севастополе стартовал "Десант Победы"Как пройдет парад на День Победы в Москве

