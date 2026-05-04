Парады во дворах и киномарафон: как Севастополь отметит День Победы
2026-05-04T13:46
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне запланировано проведение более 150 различных праздничных мероприятий, включая историко-патриотический фестиваль, киномарафон, многочисленные выставки, а также ставшие традиционными парады во дворах. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"В Севастополе к Дню Победы подготовили больше 150 мероприятий: это спектакли, концерты, выставки, конференции и другие. 6-9 мая пройдет региональный этап всероссийской акции "Сады Победы", в ходе которой школы и детские сады высадят в общей сложности 150 саженцев. 9 мая на Сапун-горе пройдет историко-патриотический фестиваль "Знамена Славы", - написал градоначальник в своем канале в МАКС.
Кроме того, городской архив подготовил выставку "Этот день мы приближали, как могли", которую можно будет увидеть с 8 по 22 мая на Приморском бульваре.
Также с 9 по 11 мая в кинотеатрах "Севастополь кино" пройдет киномарафон патриотических фильмов.
"Конечно, особое внимание уделяем нашим ветеранам: сегодня начинаются ставшие традиционными парады у них во дворах", - отметил Развожаев.
Губернатор добавил, что почти 17 тысяч участников и инвалидов Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, жителей осажденного Севастополя, тружеников тыла и детей войны получат полагающиеся им единоразовые выплаты в честь праздника.
