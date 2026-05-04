https://crimea.ria.ru/20260504/otopitelnyy-sezon-zavershen-kak-seti-podgotovyat-k-sleduyuschey-zime-1155618774.html

Отопительный сезон завершен: как сети подготовят к следующей зиме

Отопительный сезон завершен: как сети подготовят к следующей зиме - РИА Новости Крым, 04.05.2026

Отопительный сезон завершен: как сети подготовят к следующей зиме

Основной упор в рамках подготовки к сезону 2026-2027 "Крымтеплокоммунэнерго" делает на ремонт сетей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал... РИА Новости Крым, 04.05.2026

2026-05-04T08:01

2026-05-04T08:01

2026-05-04T08:01

дмитрий прилипко

крымтеплокоммунэнерго

крым

отопление

отопительный сезон в крыму

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/10/1141128116_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c27fafe1954412b077eb2fd297ba3fdb.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Практически сразу после окончания отопительного сезона в Крыму стартует подготовка к следующему холодному периоду. Основной упор в рамках подготовки к сезону 2026-2027 "Крымтеплокоммунэнерго" делает на ремонт сетей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал Генеральный директор предприятия Дмитрий Прилипко.Что касается подготовки котлового оборудования, добавил Дмитрий Прилипко, то здесь есть необходимость промывки его химреагентами, так как в системе периодически образуется определенный уровень накипи, ухудшаются гидравлические характеристики котлов."По ревизии насосного оборудования – где-то меняются подшипники, проводится набивка сальников, снимаются электродвигатели, выполняется их обслуживание путем перемотки восстанавливают их характеристики. Ревизии опять же подлежит большое количество запорно-регулирующей арматуры – ее надо вскрыть, убедиться, что она выполняет функции по перекрытию, что она герметично держит. Там есть механизмы, которые нужно обслужить, смазать, выполнить определенную историю с набивкой сальника", – объяснил гость эфира.Вся эта объемная работа, по словам генерального директора предприятия, является системной и методичной. "Как только сезон завершен, у нас до октября включительно фронт работ просто колоссальный", – отметил собеседник.Дмитрий Прилипко также в эфире поделился информацией о том, что к следующему отопительному сезону в эксплуатацию запланировано ввести новые котельные."У нас уже в пгт Багерово Ленинского района выполняется полная замена старой мазутной котельной на новую, современную блочно-модульную газовую, что для нас и экономически, и в целом по экологии довольно выгодно. Предприятие участвовало в получении специальных казначейских кредитов, заключены соответствующие соглашения, доведены нам средства, заключен контракт на реализацию этих строительно-монтажных работ", – рассказал эксперт.Второй объект, добавил гость студии, будет выполнен в городе Белогорске по улице Нижнегорской, 37-А.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как крымчанам не переплачивать за тепло в квартирах в межсезоньеСтандартное тепло: в России приняли ГОСТ на отопление в многоквартирных домахГде в Крыму зимой было больше всего аварий на теплосетях и почему

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий прилипко, крымтеплокоммунэнерго, крым, отопление, отопительный сезон в крыму