Отопительный сезон завершен: как сети подготовят к следующей зиме
2026-05-04T08:01
"Уже расписаны все участки тепловых сетей, люди, под это зарезервирована техника, и четко в соответствии с этим графиком выполняются подготовительные работы. Выполняются земляные работы для того чтобы можно было добраться до тепловых сетей, потому что в большинстве своем это прокладка в непроходном железобетонном канале. Поднимается весь этот железобетон, и аварийные участки демонтируются, зачищаются, делаются вставки новых", – рассказал специалист.
Что касается подготовки котлового оборудования, добавил Дмитрий Прилипко, то здесь есть необходимость промывки его химреагентами, так как в системе периодически образуется определенный уровень накипи, ухудшаются гидравлические характеристики котлов.
"По ревизии насосного оборудования – где-то меняются подшипники, проводится набивка сальников, снимаются электродвигатели, выполняется их обслуживание путем перемотки восстанавливают их характеристики. Ревизии опять же подлежит большое количество запорно-регулирующей арматуры – ее надо вскрыть, убедиться, что она выполняет функции по перекрытию, что она герметично держит. Там есть механизмы, которые нужно обслужить, смазать, выполнить определенную историю с набивкой сальника", – объяснил гость эфира.
Вся эта объемная работа, по словам генерального директора предприятия, является системной и методичной. "Как только сезон завершен, у нас до октября включительно фронт работ просто колоссальный", – отметил собеседник.
Дмитрий Прилипко также в эфире поделился информацией о том, что к следующему отопительному сезону в эксплуатацию запланировано ввести новые котельные.
"У нас уже в пгт Багерово Ленинского района выполняется полная замена старой мазутной котельной на новую, современную блочно-модульную газовую, что для нас и экономически, и в целом по экологии довольно выгодно. Предприятие участвовало в получении специальных казначейских кредитов, заключены соответствующие соглашения, доведены нам средства, заключен контракт на реализацию этих строительно-монтажных работ", – рассказал эксперт.
Второй объект, добавил гость студии, будет выполнен в городе Белогорске по улице Нижнегорской, 37-А.
"Работа идет системно, и мы постепенно, планомерно уходим от старых неэффективных котельных для того, чтоб можно было иметь современное и высокоэффективное не только по экологии, но и по экономике, по степени автоматизации и уровня оснащенности оборудование", – подытожил специалист.
