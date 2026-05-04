Операция "Свобода": США задействуют эсминцы и тысячи военных в Ормузском проливе - РИА Новости Крым, 04.05.2026
Операция "Свобода": США задействуют эсминцы и тысячи военных в Ормузском проливе
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. В рамках операции "Свобода" по обеспечению прохода судов через Ормузский пролив США задействуют эсминцы, самолеты и 15 тысяч военных. Об этом сообщило центральное командование ВС США (CENTCOM), пишет РИА Новости.Накануне президент США Дональд Трамп анонсировал операцию "Свобода" по выводу судов, застрявших в Ормузском проливе. Она начнется в понедельник утром. Уточняется, что операцией будут руководить госдеп и Центральное командование Вооруженных сил США в рамках Морской коалиции свободы судоходства.Глава комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Эбрахим Азизи ранее заявил, что Тегеран будет считать нарушением режима прекращения огня любое вмешательство США в режим прохода судов через Ормузский пролив.3 мая сообщалось, что Тегеран передал Вашингтону план по урегулированию конфликта, состоящий из 14 пунктов.В ответ президент США Дональд Трамп в интервью израильской гостелерадиокомпании Kan заявил, что изучил новое предложение Ирана по урегулированию конфликта и назвал его "неприемлемым". Агентство Блумберг со ссылкой на данные ресурсов по отслеживанию судов сообщило, что судоходство в Ормузском проливе практически полностью прекратилось на фоне отказа Трампа принимать мирный план Ирана и возможности возобновления ударов по исламской республике.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь &gt;&gt;Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Голод для 45 миллионов человек: названы последствия конфликта вокруг ИранаХуже не придумать: сенатор назвал фатальную ошибку Трампа в Иране"Сбросить балласт": импичмент Трампа могут запустить до конца года
Операция "Свобода": США задействуют эсминцы и тысячи военных в Ормузском проливе

США задействуют эсминцы и тысячи военных в операции "Свобода" в Ормузском проливе

© РИА Новости . Денис Петров / Перейти в фотобанкЭсминец США Donald Cook
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. В рамках операции "Свобода" по обеспечению прохода судов через Ормузский пролив США задействуют эсминцы, самолеты и 15 тысяч военных. Об этом сообщило центральное командование ВС США (CENTCOM), пишет РИА Новости.
Накануне президент США Дональд Трамп анонсировал операцию "Свобода" по выводу судов, застрявших в Ормузском проливе. Она начнется в понедельник утром.
"Военная поддержка США проекта "Свобода" будет включать эсминцы с управляемым ракетным оружием, более 100 авиационных средств наземного и морского базирования, многодоменные беспилотные платформы и 15 тысяч военнослужащих", — говорится в заявлении CENTCOM.
Уточняется, что операцией будут руководить госдеп и Центральное командование Вооруженных сил США в рамках Морской коалиции свободы судоходства.
Глава комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Эбрахим Азизи ранее заявил, что Тегеран будет считать нарушением режима прекращения огня любое вмешательство США в режим прохода судов через Ормузский пролив.
3 мая сообщалось, что Тегеран передал Вашингтону план по урегулированию конфликта, состоящий из 14 пунктов.
В ответ президент США Дональд Трамп в интервью израильской гостелерадиокомпании Kan заявил, что изучил новое предложение Ирана по урегулированию конфликта и назвал его "неприемлемым".
Агентство Блумберг со ссылкой на данные ресурсов по отслеживанию судов сообщило, что судоходство в Ормузском проливе практически полностью прекратилось на фоне отказа Трампа принимать мирный план Ирана и возможности возобновления ударов по исламской республике.
