Операция "Свобода": США задействуют эсминцы и тысячи военных в Ормузском проливе

В рамках операции "Свобода" по обеспечению прохода судов через Ормузский пролив США задействуют эсминцы, самолеты и 15 тысяч военных. Об этом сообщило... РИА Новости Крым, 04.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. В рамках операции "Свобода" по обеспечению прохода судов через Ормузский пролив США задействуют эсминцы, самолеты и 15 тысяч военных. Об этом сообщило центральное командование ВС США (CENTCOM), пишет РИА Новости.Накануне президент США Дональд Трамп анонсировал операцию "Свобода" по выводу судов, застрявших в Ормузском проливе. Она начнется в понедельник утром. Уточняется, что операцией будут руководить госдеп и Центральное командование Вооруженных сил США в рамках Морской коалиции свободы судоходства.Глава комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Эбрахим Азизи ранее заявил, что Тегеран будет считать нарушением режима прекращения огня любое вмешательство США в режим прохода судов через Ормузский пролив.3 мая сообщалось, что Тегеран передал Вашингтону план по урегулированию конфликта, состоящий из 14 пунктов.В ответ президент США Дональд Трамп в интервью израильской гостелерадиокомпании Kan заявил, что изучил новое предложение Ирана по урегулированию конфликта и назвал его "неприемлемым". Агентство Блумберг со ссылкой на данные ресурсов по отслеживанию судов сообщило, что судоходство в Ормузском проливе практически полностью прекратилось на фоне отказа Трампа принимать мирный план Ирана и возможности возобновления ударов по исламской республике.

