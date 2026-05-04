Обрушение рудника в Магаданской области: найдены тела последних четырех горняков
Еще четверых погибших горняков обнаружили при разборе завалов в Кадыкчанском угольном разрезе. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Магаданской... РИА Новости Крым, 04.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Еще четверых погибших горняков обнаружили при разборе завалов в Кадыкчанском угольном разрезе. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Магаданской области Сергей Носов.Обрушение горной массы на угольном разрезе Кадыкчанский в Сусуманском городском округе Магаданской области произошло 30 апреля. 3 мая спасатели обнаружили тела четырех погибших горняков.На протяжении четырех суток без перерывов продолжалась спасательная операция, расчистили более 15,5 тысячи кубометров породы, уточнил Сергей Носов."До последнего надеялись на лучший исход. От себя и от жителей Магаданской области выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Скорбим вместе с вами", – подчеркнул губернатор.Ранее также сообщалось, что Бурятии в рамках уголовного дела после гибели работников горнодобывающего предприятия из-за схода лавины задержан директор рудника.
Кадры с места обрушения рудника в Магаданской области
Тела еще четверых горняков обнаружили при разборе завала в Кадыкчанском угольном разрезе
10:08 04.05.2026 (обновлено: 10:17 04.05.2026)