Новые удары по Украине – без света четыре региона

Днепропетровская и Харьковская области, а также подконтрольные Киеву части ДНР и Херсонской области частично обесточены после ударов по энергетической...

2026-05-04T13:23

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Днепропетровская и Харьковская области, а также подконтрольные Киеву части ДНР и Херсонской области частично обесточены после ударов по энергетической инфраструктуре. Об этом сообщает пресс-служба украинского предприятия "Укрэнерго".Также частично обесточены подконтрольные Киеву части Донецкой Народной Республики и Херсонщины.В связи с дефицитом энергомощностей население просят экономить электроэнергию и по возможности отказаться от использования мощных электроприборов.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Блэкаут и пожары на Украине – что происходит после ночных ударовУкраина без света – блэкаут частично наступил в семи областяхСвет есть два часа в день – на Украине сделали тяжелое заявление

