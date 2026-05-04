Ночная атака на Россию - ПВО сбила 117 вражеских беспилотников - РИА Новости Крым, 04.05.2026
Ночная атака на Россию - ПВО сбила 117 вражеских беспилотников
За ночь силы ПВО сбили на российскими регионами 117 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 04.05.2026
2026-05-04T07:33
2026-05-04T07:36
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
министерство обороны рф
атаки всу
пво
РИА Новости Крым
Ночная атака на Россию - ПВО сбила 117 вражеских беспилотников

117 украинских беспилотников сбиты за ночь над территорией России

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. За ночь силы ПВО сбили на российскими регионами 117 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 3 мая до 7.00 мск 4 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 117 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа",- говорится в сообщении.
Уточняется, что беспилотники уничтожены над территориями Астраханской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Ульяновской областей и Московского региона.
Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, беспилотник попал в здание в районе Мосфильмовской улицы на западе Москвы, пострадавших нет.
Накануне днем средства ПВО в течение четырех часов перехватили и уничтожили еще 75 украинских беспилотников над российскими регионами, в том числе над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областями.
В первой половине дня воскресенья над восемью областями России перехватили и уничтожили 52 дрона ВСУ.
В ночь на 3 мая силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 334 украинских беспилотника над российской территорией, в том числе над Крымом, Ленинградской областью и Московским регионом.
