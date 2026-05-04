Незаконную частную школу-пансионат закрыли в Анапе

В Анапе остановили работу незаконной частной круглосуточной школы-пансиона для несовершеннолетних, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края. РИА Новости Крым, 04.05.2026

2026-05-04T13:16

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. В Анапе остановили работу незаконной частной круглосуточной школы-пансиона для несовершеннолетних, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.По данным ведомства, в одном из жилых домов в поселке Витязево круглосуточно находились 27 подростков от 9 до 16 лет. Образовательные услуги оказывались без лицензии, а законных оснований для нахождения детей в учреждении не было."В ходе проверки в апреле 2026 года межрайонной прокуратурой выявлены многочисленные нарушения требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасности, требования антитеррористической защищенности объекта", – сказано в сообщении.Анапский городской суд запретил деятельность индивидуального предпринимателя. Сейчас детей передали законным представителям. Рассмотрение гражданского дела находится на особом контроле в межрайонной прокуратуре.

