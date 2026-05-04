Незаконную частную школу-пансионат закрыли в Анапе
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. В Анапе остановили работу незаконной частной круглосуточной школы-пансиона для несовершеннолетних, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.По данным ведомства, в одном из жилых домов в поселке Витязево круглосуточно находились 27 подростков от 9 до 16 лет. Образовательные услуги оказывались без лицензии, а законных оснований для нахождения детей в учреждении не было."В ходе проверки в апреле 2026 года межрайонной прокуратурой выявлены многочисленные нарушения требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасности, требования антитеррористической защищенности объекта", – сказано в сообщении.Анапский городской суд запретил деятельность индивидуального предпринимателя. Сейчас детей передали законным представителям. Рассмотрение гражданского дела находится на особом контроле в межрайонной прокуратуре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму выявили нарушения организации питания в школах и детсадахВ Крыму проверят безопасность школ и детских садовВ Крыму не будут закрывать малокомплектные школы - Гончарова
