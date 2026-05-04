На Украине прогремели взрывы – повреждены инфраструктура и энергетика
В нескольких регионах Украины в понедельник прогремели взрывы, повреждена инфраструктура и энергетика. Об этом сообщают местные власти. РИА Новости Крым, 04.05.2026
2026-05-04T08:17
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. В нескольких регионах Украины в понедельник прогремели взрывы, повреждена инфраструктура и энергетика. Об этом сообщают местные власти.В частности, в Черниговской области был поврежден энергетический объект, сообщает компания "Черниговоблэнерго". В результате обесточены более 14 тысяч абонентов в Новгород-Северском районе.В Днепропетровской области повреждены объекты инфраструктуры сразу в нескольких районах, сообщил глава местной администрации Александр Ганжа.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия нанесла шесть ударов возмездия по Украине: что уничтоженоБлэкаут и пожары на Украине – что происходит после ночных ударовУкраина без света – блэкаут частично наступил в семи областях
На Украине после ударов повреждены инфраструктура и объекты энергетики – власти
