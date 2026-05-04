На Украине дезертиры пытались сбыть арсенал гранат и автомат
В Днепропетровской области и временно подконтрольной Киеву части Запорожской области задержаны дезертировавшие из ВСУ военнослужащие, которые пытались продать... РИА Новости Крым, 04.05.2026
2026-05-04T15:10
На Украине задержали дезертиров при попытке продать арсенал гранат и автомат Калашникова
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. В Днепропетровской области и временно подконтрольной Киеву части Запорожской области задержаны дезертировавшие из ВСУ военнослужащие, которые пытались продать арсенал гранат и боевых патронов, а также автомат Калашникова. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
"На Днепропетровщине задержан 34-летний дезертир, который хотел подпольно сбыть арсенал боевых гранат и патронов различного калибра, который хранил под кроватью в собственном доме. "Трофейное" оружие фигурант раздобыл во время прохождения военной службы и планировал "заработать" на нем после побега из подразделения", – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, украинские силовики в подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области задержали сбежавшего из части военного ВСУ. Он пытался продать 15 ручных осколочных гранат и автомат АК-74 с патронами к нему.
Уточняется, что оба дельца вывезли оружие и боеприпасы из зоны боевых действий. Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.
