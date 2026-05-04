На Украине дезертиры пытались сбыть арсенал гранат и автомат

2026-05-04T15:10

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. В Днепропетровской области и временно подконтрольной Киеву части Запорожской области задержаны дезертировавшие из ВСУ военнослужащие, которые пытались продать арсенал гранат и боевых патронов, а также автомат Калашникова. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.Кроме того, украинские силовики в подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области задержали сбежавшего из части военного ВСУ. Он пытался продать 15 ручных осколочных гранат и автомат АК-74 с патронами к нему.Уточняется, что оба дельца вывезли оружие и боеприпасы из зоны боевых действий. Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.

