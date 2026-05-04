На МКАД грузовик без тормозов снес 13 машин - есть пострадавшие
2026-05-04T14:57
2026-05-04T14:59
14:57 04.05.2026 (обновлено: 14:59 04.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Массовое ДТП с 13 автомобилями произошло на МКАД в понедельник днем, пострадали двое взрослых и двое детей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Москвы.
По предварительным данным правоохранителей, на внутренней стороне 41 километра МКАД водитель "КамАЗа" совершил наезд на стоящие транспортные средства.
В результате дорожной аварии, по уточненной информации, пострадали четыре человека: двое взрослых и два несовершеннолетних. Механические повреждения получили 13 транспортных средств, уточнили в МВД.
"На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции", – добавили в сообщении.
Также в понедельник сообщалось, что в Красногвардейском районе Крыма произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля, пострадал один человек.
