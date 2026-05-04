На Большой Севастопольской тропе откроют новый маршрут

В окрестностях Большой Севастопольской тропы появится новый маршрут – "Тропа памяти". Его открытие приурочат к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной... РИА Новости Крым, 04.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. В окрестностях Большой Севастопольской тропы появится новый маршрут – "Тропа памяти". Его открытие приурочат к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Севприроднадзор год занимался подготовкой маршрута, и в этом году к празднику эта тропа будет открыта – в память о боевых действиях Севастопольского партизанского отряда в годы Великой Отечественной войны, уточнил губернатор.Также, по его информации, в этом году на Большой Севастопольской тропе будет обновлена навигация: инфостенды и таблички – на маршрутах от Ласпинского перевала к Байдарским воротам, от Байдарских ворот к Узундже, от Узунджи до Передового от Передового к турстоянке "Гористое".Большая Севастопольская тропа – визитная карточка активного туризма в нашем регионе. На 250-километровой тропе оборудованы восемь основных и 12 дополнительных маршрутов, веломаршрут и комплекс Виа Феррата. Посещение БСТ бесплатное, на стоянках плата взимается только за проживание, установку палаток на настилы, пользование мангалами и прокат инвентаря.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Домик в лесу среди диких зверей и экскурсии ночью: чем удивят туристов в КрымуКаких экскурсоводов не хватает в КрымуРоссияне выбирают Ялту для отдыха рядом с лесом или парком

