На Большой Севастопольской тропе откроют новый маршрут - РИА Новости Крым, 04.05.2026
На Большой Севастопольской тропе откроют новый маршрут
На Большой Севастопольской тропе откроют новый маршрут
В окрестностях Большой Севастопольской тропы появится новый маршрут – "Тропа памяти". Его открытие приурочат к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной... РИА Новости Крым, 04.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. В окрестностях Большой Севастопольской тропы появится новый маршрут – "Тропа памяти". Его открытие приурочат к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Севприроднадзор год занимался подготовкой маршрута, и в этом году к празднику эта тропа будет открыта – в память о боевых действиях Севастопольского партизанского отряда в годы Великой Отечественной войны, уточнил губернатор.Также, по его информации, в этом году на Большой Севастопольской тропе будет обновлена навигация: инфостенды и таблички – на маршрутах от Ласпинского перевала к Байдарским воротам, от Байдарских ворот к Узундже, от Узунджи до Передового от Передового к турстоянке "Гористое".Большая Севастопольская тропа – визитная карточка активного туризма в нашем регионе. На 250-километровой тропе оборудованы восемь основных и 12 дополнительных маршрутов, веломаршрут и комплекс Виа Феррата. Посещение БСТ бесплатное, на стоянках плата взимается только за проживание, установку палаток на настилы, пользование мангалами и прокат инвентаря.
На Большой Севастопольской тропе откроют новый маршрут "Тропа памяти"

17:40 04.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. В окрестностях Большой Севастопольской тропы появится новый маршрут – "Тропа памяти". Его открытие приурочат к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"На этой неделе откроем новый маршрут Большой Севастопольской тропы. "Тропа памяти" – это историко-патриотический маршрут в районе Морозовки", – сказано в сообщении главы региона в мессенджере МАКС.
Севприроднадзор год занимался подготовкой маршрута, и в этом году к празднику эта тропа будет открыта – в память о боевых действиях Севастопольского партизанского отряда в годы Великой Отечественной войны, уточнил губернатор.
Также, по его информации, в этом году на Большой Севастопольской тропе будет обновлена навигация: инфостенды и таблички – на маршрутах от Ласпинского перевала к Байдарским воротам, от Байдарских ворот к Узундже, от Узунджи до Передового от Передового к турстоянке "Гористое".

"Мы также благоустроим места отдыха: смотровую площадку на горе Челеби-Яурн-Бели, смотровую перед урочищем "Карадагский лес", и балку в Колхозном в районе Узунджи. Приведем в порядок туристически стоянки "Аязьма верхняя" и "Ласпи" над "Биостанцией", – добавил Развожаев.

Большая Севастопольская тропа – визитная карточка активного туризма в нашем регионе. На 250-километровой тропе оборудованы восемь основных и 12 дополнительных маршрутов, веломаршрут и комплекс Виа Феррата. Посещение БСТ бесплатное, на стоянках плата взимается только за проживание, установку палаток на настилы, пользование мангалами и прокат инвентаря.
