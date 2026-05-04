https://crimea.ria.ru/20260504/moshenniki-pridumali-skhemu-obmana-veteranov-pered-dnem-pobedy-1155716136.html

Мошенники придумали схему обмана ветеранов перед Днем Победы

Мошенники придумали схему обмана ветеранов перед Днем Победы - РИА Новости Крым, 04.05.2026

Мошенники придумали схему обмана ветеранов перед Днем Победы

Россиян предупредили о новой схеме дистанционных мошенников, жертвами которых становятся ветераны Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА Новости со... РИА Новости Крым, 04.05.2026

2026-05-04T20:05

2026-05-04T20:05

2026-05-04T20:05

ветераны

великая отечественная война

мошенничество

народный фронт

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111824/07/1118240737_0:24:3072:1752_1920x0_80_0_0_9c6c934283729f5530ea3c1f2dd6b338.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Россиян предупредили о новой схеме дистанционных мошенников, жертвами которых становятся ветераны Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу платформы "Мошеловка" Народного фронта.По словам экспертов, мошенники звонят ветеранам, представляются работниками Социального фонда и говорят пенсионерам о том, что им положена единовременная выплата ко Дню Победы. Для ее "зачисления" аферисты просят назвать код из СМС.При этом код может быть любой - как от банковской операции, так и от личных кабинетов, в результате человек может потерять как деньги, так и личные данные, предупредили в Народном фронте.Специалисты напомнили, что выплаты ветеранам происходят автоматически или через МФЦ без СМС-кодов.Ранее правоохранители рассказали о новой мошеннической схеме продажи фейковых "горящих туров" перед майскими праздниками. Аферисты рассылают сообщения с соответствующими предложениями туристических путевок, используя фишинговые интернет-сайты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе пенсионер отдал мошенникам 24 миллиона рублейНовая схема: аферисты шлют ссылки от имени членов поисковых отрядов"Оплатите штраф": мошенники нашли новую схему обмана автомобилистов

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ветераны, великая отечественная война, мошенничество, народный фронт, новости