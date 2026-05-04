Мошенники придумали схему обмана ветеранов перед Днем Победы
2026-05-04T20:05
ветераны, великая отечественная война, мошенничество, народный фронт, новости
Мошенники начали обманывать ветеранов под предлогом выплат ко Дню Победы
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Россиян предупредили о новой схеме дистанционных мошенников, жертвами которых становятся ветераны Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу платформы "Мошеловка" Народного фронта.
По словам экспертов, мошенники звонят ветеранам, представляются работниками Социального фонда и говорят пенсионерам о том, что им положена единовременная выплата ко Дню Победы. Для ее "зачисления" аферисты просят назвать код из СМС.
При этом код может быть любой - как от банковской операции, так и от личных кабинетов, в результате человек может потерять как деньги, так и личные данные, предупредили в Народном фронте.
Специалисты напомнили, что выплаты ветеранам происходят автоматически или через МФЦ без СМС-кодов.
Ранее правоохранители рассказали
о новой мошеннической схеме продажи фейковых "горящих туров" перед майскими праздниками. Аферисты рассылают сообщения с соответствующими предложениями туристических путевок, используя фишинговые интернет-сайты.
