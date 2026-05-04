Рейтинг@Mail.ru
Мошенники придумали схему обмана ветеранов перед Днем Победы - РИА Новости Крым, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260504/moshenniki-pridumali-skhemu-obmana-veteranov-pered-dnem-pobedy-1155716136.html
Мошенники придумали схему обмана ветеранов перед Днем Победы
Мошенники придумали схему обмана ветеранов перед Днем Победы - РИА Новости Крым, 04.05.2026
Мошенники придумали схему обмана ветеранов перед Днем Победы
Россиян предупредили о новой схеме дистанционных мошенников, жертвами которых становятся ветераны Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА Новости со... РИА Новости Крым, 04.05.2026
2026-05-04T20:05
2026-05-04T20:05
ветераны
великая отечественная война
мошенничество
народный фронт
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111824/07/1118240737_0:24:3072:1752_1920x0_80_0_0_9c6c934283729f5530ea3c1f2dd6b338.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Россиян предупредили о новой схеме дистанционных мошенников, жертвами которых становятся ветераны Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу платформы "Мошеловка" Народного фронта.По словам экспертов, мошенники звонят ветеранам, представляются работниками Социального фонда и говорят пенсионерам о том, что им положена единовременная выплата ко Дню Победы. Для ее "зачисления" аферисты просят назвать код из СМС.При этом код может быть любой - как от банковской операции, так и от личных кабинетов, в результате человек может потерять как деньги, так и личные данные, предупредили в Народном фронте.Специалисты напомнили, что выплаты ветеранам происходят автоматически или через МФЦ без СМС-кодов.Ранее правоохранители рассказали о новой мошеннической схеме продажи фейковых "горящих туров" перед майскими праздниками. Аферисты рассылают сообщения с соответствующими предложениями туристических путевок, используя фишинговые интернет-сайты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе пенсионер отдал мошенникам 24 миллиона рублейНовая схема: аферисты шлют ссылки от имени членов поисковых отрядов"Оплатите штраф": мошенники нашли новую схему обмана автомобилистов
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111824/07/1118240737_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9e04a505a38f77dceed88d99b715422f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ветераны, великая отечественная война, мошенничество, народный фронт, новости
Мошенники придумали схему обмана ветеранов перед Днем Победы

Мошенники начали обманывать ветеранов под предлогом выплат ко Дню Победы

20:05 04.05.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВетеран Великой Отечественной войны
Ветеран Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Россиян предупредили о новой схеме дистанционных мошенников, жертвами которых становятся ветераны Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу платформы "Мошеловка" Народного фронта.
По словам экспертов, мошенники звонят ветеранам, представляются работниками Социального фонда и говорят пенсионерам о том, что им положена единовременная выплата ко Дню Победы. Для ее "зачисления" аферисты просят назвать код из СМС.
При этом код может быть любой - как от банковской операции, так и от личных кабинетов, в результате человек может потерять как деньги, так и личные данные, предупредили в Народном фронте.
Специалисты напомнили, что выплаты ветеранам происходят автоматически или через МФЦ без СМС-кодов.
Ранее правоохранители рассказали о новой мошеннической схеме продажи фейковых "горящих туров" перед майскими праздниками. Аферисты рассылают сообщения с соответствующими предложениями туристических путевок, используя фишинговые интернет-сайты.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе пенсионер отдал мошенникам 24 миллиона рублей
Новая схема: аферисты шлют ссылки от имени членов поисковых отрядов
"Оплатите штраф": мошенники нашли новую схему обмана автомобилистов
 
ВетераныВеликая Отечественная войнаМошенничествоНародный фронтНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:39Когда США "дают заднюю": что показал миру конфликт вокруг Ирана
20:23В случае провокаций ВСУ на 9 мая ВС РФ нанесут массированный ракетный удар по Киеву
20:05Мошенники придумали схему обмана ветеранов перед Днем Победы
19:47Машина въехала в толпу в Лейпциге – двое погибли и 20 пострадали
19:22Ракетная атака на Арабские Эмираты – что известно
19:10Мэр Евпатории не будет участвовать в конкурсе на замещение должности
18:54Пять объектов "Нафтогаза" повреждены – на них остановлено производство
18:31Ураган прошелся по Симферополю
18:07Глава администрации Керчи подал в отставку
17:57Клещи в Крыму: оперативная обстановка на полуострове
17:40На Большой Севастопольской тропе откроют новый маршрут
17:23Россия будет развивать биоэкономику
17:08Генический округ включат в круизный маршрут Азово-Черноморского региона
16:55В микрорайоне Симферополя заменят аварийный трубопровод горячей воды – сроки
16:45В Симферополе накрыли незаконное казино – организаторов ждет суд
16:27Словакия отказалась от аварийных поставок электричества на Украину
16:16Зеленский сделал заявление о переговорах с Россией
16:08В Белгородской области погиб мужчина и ранены взрослые и ребенок
16:01В Крыму у ребенка в руках сдетонировал боеприпас - возбуждено уголовное дело
15:51ФСБ задержала жителя Севастополя с крупной партией наркотиков
Лента новостейМолния