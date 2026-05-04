Смертельное шоу: монстр-трак протаранил толпу людей в Колумбии
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. В Колумбии во время автошоу монстр-трак врезался в толпу зрителей, три человека погибли и около 40 получили различные травмы. Об этом сообщает издание Noticias Caracol.ЧП произошло в воскресенье, 3 мая, на автошоу в Попаяне.По данным издания, женщина-водитель в ходе исполнения маневра потеряла контроль над автомобилем, и монстр-трак влетел прямо в толпу зрителей.Сообщается, что причиной потери управления автомобилем могло стать столкновение машины с фонарным столбом, которое вызвало короткое замыкание.
Монстр-трак въехал в толпу зрителей на шоу в Колумбии – погибли три человека
09:33 04.05.2026 (обновлено: 09:34 04.05.2026)