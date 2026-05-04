https://crimea.ria.ru/20260504/monstr-trak-protaranil-tolpu-lyudey-v-kolumbii--troe-pogibli-1155715477.html

Смертельное шоу: монстр-трак протаранил толпу людей в Колумбии

Смертельное шоу: монстр-трак протаранил толпу людей в Колумбии - РИА Новости Крым, 04.05.2026

Смертельное шоу: монстр-трак протаранил толпу людей в Колумбии

В Колумбии во время автошоу монстр-трак врезался в толпу зрителей, три человека погибли и около 40 получили различные травмы. Об этом сообщает издание Noticias... РИА Новости Крым, 04.05.2026

2026-05-04T09:33

2026-05-04T09:33

2026-05-04T09:34

колумбия

новости

происшествия

в мире

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110681/19/1106811923_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_4243fdba8a7f54a0cf9881439c353a95.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. В Колумбии во время автошоу монстр-трак врезался в толпу зрителей, три человека погибли и около 40 получили различные травмы. Об этом сообщает издание Noticias Caracol.ЧП произошло в воскресенье, 3 мая, на автошоу в Попаяне.По данным издания, женщина-водитель в ходе исполнения маневра потеряла контроль над автомобилем, и монстр-трак влетел прямо в толпу зрителей.Сообщается, что причиной потери управления автомобилем могло стать столкновение машины с фонарным столбом, которое вызвало короткое замыкание.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

колумбия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

колумбия, новости, происшествия, в мире