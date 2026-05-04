Смертельное шоу: монстр-трак протаранил толпу людей в Колумбии - РИА Новости Крым, 04.05.2026
Смертельное шоу: монстр-трак протаранил толпу людей в Колумбии
Монстр-трак въехал в толпу зрителей на шоу в Колумбии – погибли три человека

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. В Колумбии во время автошоу монстр-трак врезался в толпу зрителей, три человека погибли и около 40 получили различные травмы. Об этом сообщает издание Noticias Caracol.
ЧП произошло в воскресенье, 3 мая, на автошоу в Попаяне.
По данным издания, женщина-водитель в ходе исполнения маневра потеряла контроль над автомобилем, и монстр-трак влетел прямо в толпу зрителей.
"На место происшествия прибыло несколько машин скорой помощи, чтобы оказать помощь раненым. Изначально сообщалось о том, что пострадали, по меньшей мере, 15 человек, но по итогу их число составило около 40. Власти также сообщили, что ребенок и двое взрослых погибли", - говорится в публикации.
Сообщается, что причиной потери управления автомобилем могло стать столкновение машины с фонарным столбом, которое вызвало короткое замыкание.
