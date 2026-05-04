Модная гастрономия: туристы едут в Крым за вином и сыром - РИА Новости Крым, 04.05.2026
Модная гастрономия: туристы едут в Крым за вином и сыром
Модная гастрономия: туристы едут в Крым за вином и сыром
В Крыму растет спрос на гастрономический туризм, особенную популярность приобретают экскурсии на винодельни и сыроварни. Об этом РИА Новости Крым рассказала... РИА Новости Крым, 04.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. В Крыму растет спрос на гастрономический туризм, особенную популярность приобретают экскурсии на винодельни и сыроварни. Об этом РИА Новости Крым рассказала эксперт в области туризма Людмила Бабий.По ее словам, это обусловлено появлением множества тематических объектов показа и предложений дегустаций. В частности, экскурсии на винодельни и сыроварни пользуются спросом в основном в Бахчисарайской районе и Севастопольском регионе."Если раньше приехать в Крым, условно, на набережной попробовать в Массандровском погребке вина — это был прям мейнстрим, это было модно, то сейчас обязательно съездить на винодельню, параллельно посмотреть ферму по производству сыров, сфотографироваться на лавандовом поле или попробовать лавандовое варенье. Это модно, это есть, здесь идет скачкообразный рост и предложения, и спроса", – говорит эксперт.Крым опережает другие регионы в части гастрономического туризма, поскольку способен предложить блюда кухонь более 100 национальностей и народностей, и активно развивает эту тему, заявлял ранее гид по Крыму, краевед, географ-путешественник Иван Коваленко.
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. В Крыму растет спрос на гастрономический туризм, особенную популярность приобретают экскурсии на винодельни и сыроварни. Об этом РИА Новости Крым рассказала эксперт в области туризма Людмила Бабий.

"Спрос на туры с упором на гастрономию вырос. Но здесь интересует не столько крымская гастрономия в целом, хотя все любят ялтинский лук, сколько крымское виноделие. Вот за последние годы здесь просто явный рывок", – констатирует Бабий.

По ее словам, это обусловлено появлением множества тематических объектов показа и предложений дегустаций. В частности, экскурсии на винодельни и сыроварни пользуются спросом в основном в Бахчисарайской районе и Севастопольском регионе.
"Если раньше приехать в Крым, условно, на набережной попробовать в Массандровском погребке вина — это был прям мейнстрим, это было модно, то сейчас обязательно съездить на винодельню, параллельно посмотреть ферму по производству сыров, сфотографироваться на лавандовом поле или попробовать лавандовое варенье. Это модно, это есть, здесь идет скачкообразный рост и предложения, и спроса", – говорит эксперт.
Крым опережает другие регионы в части гастрономического туризма, поскольку способен предложить блюда кухонь более 100 национальностей и народностей, и активно развивает эту тему, заявлял ранее гид по Крыму, краевед, географ-путешественник Иван Коваленко.
