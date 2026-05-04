Рейтинг@Mail.ru
Мэр Евпатории не будет участвовать в конкурсе на замещение должности - РИА Новости Крым, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260504/mer-evpatorii-ne-budet-ne-uchastvovat-v-konkurse-na-zameschenie-dolzhnosti-1155736925.html
Мэр Евпатории не будет участвовать в конкурсе на замещение должности
Мэр Евпатории не будет участвовать в конкурсе на замещение должности - РИА Новости Крым, 04.05.2026
Мэр Евпатории не будет участвовать в конкурсе на замещение должности
Глава Крыма Сергей Аксенов по итогам рабочей встречи с мэром Евпатории Александром Юрьевым сообщил, что глава городской администрации не будет участвовать в... РИА Новости Крым, 04.05.2026
2026-05-04T19:10
2026-05-04T19:31
новости крыма
крым
сергей аксенов
евпатория
кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/04/1155737960_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1ea9bc5df50c36ec9bf0351e5a133bc1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов по итогам рабочей встречи с мэром Евпатории Александром Юрьевым сообщил, что глава городской администрации не будет участвовать в предстоящем конкурсе на замещение должности.И поблагодарил Александра Юрьева за работу – многое удалось сделать для развития города-курорта, для решения насущных проблем жителей, подчеркнул глава РК. Александр Юрьев продолжит работать на благо республики, проинформировал Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260504/glava-administratsii-kerchi-podal-v-otstavku-1155734997.html
крым
евпатория
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/04/1155737960_35:0:1828:1345_1920x0_80_0_0_e3b8a17997494aae63e11b2de6270e66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, сергей аксенов, евпатория, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
Мэр Евпатории не будет участвовать в конкурсе на замещение должности

Мэр Евпатории Александр Юрьев не будет участвовать в конкурсе на замещение должности

19:10 04.05.2026 (обновлено: 19:31 04.05.2026)
 
© Канал Сергея Аксенова в МАКСРабочая встреча главы РК Сергея Аксенова с главой администрации Евпатории Александром Юрьевым
Рабочая встреча главы РК Сергея Аксенова с главой администрации Евпатории Александром Юрьевым
© Канал Сергея Аксенова в МАКС
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов по итогам рабочей встречи с мэром Евпатории Александром Юрьевым сообщил, что глава городской администрации не будет участвовать в предстоящем конкурсе на замещение должности.
"Провел рабочую встречу с главой администрации города Евпатории Александром Юрьевичем Юрьевым. Состояние здоровья после перенесенной операции не позволяет ему продолжить трудиться на ответственном посту. В связи с этим Александр Юрьевич принял решение не участвовать в конкурсе на замещение должности главы администрации муниципального образования, который состоится в ближайшее время", – написал Аксенов в своем канале в мессенджере МАКС.
И поблагодарил Александра Юрьева за работу – многое удалось сделать для развития города-курорта, для решения насущных проблем жителей, подчеркнул глава РК. Александр Юрьев продолжит работать на благо республики, проинформировал Аксенов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Глава администрации Керчи Олег Каторгин
18:07
Глава администрации Керчи подал в отставку
 
Новости КрымаКрымСергей АксеновЕвпаторияКадровые перестановки во властных структурах Крыма и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:39Когда США "дают заднюю": что показал миру конфликт вокруг Ирана
20:23В случае провокаций ВСУ на 9 мая ВС РФ нанесут массированный ракетный удар по Киеву
20:05Мошенники придумали схему обмана ветеранов перед Днем Победы
19:47Машина въехала в толпу в Лейпциге – двое погибли и 20 пострадали
19:22Ракетная атака на Арабские Эмираты – что известно
19:10Мэр Евпатории не будет участвовать в конкурсе на замещение должности
18:54Пять объектов "Нафтогаза" повреждены – на них остановлено производство
18:31Ураган прошелся по Симферополю
18:07Глава администрации Керчи подал в отставку
17:57Клещи в Крыму: оперативная обстановка на полуострове
17:40На Большой Севастопольской тропе откроют новый маршрут
17:23Россия будет развивать биоэкономику
17:08Генический округ включат в круизный маршрут Азово-Черноморского региона
16:55В микрорайоне Симферополя заменят аварийный трубопровод горячей воды – сроки
16:45В Симферополе накрыли незаконное казино – организаторов ждет суд
16:27Словакия отказалась от аварийных поставок электричества на Украину
16:16Зеленский сделал заявление о переговорах с Россией
16:08В Белгородской области погиб мужчина и ранены взрослые и ребенок
16:01В Крыму у ребенка в руках сдетонировал боеприпас - возбуждено уголовное дело
15:51ФСБ задержала жителя Севастополя с крупной партией наркотиков
Лента новостейМолния